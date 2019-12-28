«Не позволим читать нотации»: МИД Польши вызвал посла РФ

МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал «сволочью и нацистской свиньей» главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.

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По словам дипломата, беседа с директором восточного департамента МИД Польши была «жесткая, но вполне корректная», передает РИА «Новости».

«Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — добавил Андреев.

Во вторник, 24 декабря, Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ назвал экс-посла Польши в Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей».

Российский лидер указал, что дипломат разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями.

«Гитлер сказал послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938-й год. На вымирание, на уничтожение. На что польский посол ему ответил (а потом это записал в докладной министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку): «Если фюрер это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве».

Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — пояснил Путин.

Юзеф Липский в 1934 — 1939 годах занимал должность посла в Германии, в этом качестве играл ключевую роль во внешней политике Польши перед Второй мировой войной.

Во время Второй мировой войны Липский добровольцем вступил в 1-ю польскую гренадерскую дивизию во Франции. Впоследствии был членом генерального штаба польских сил на западе. В 1951 году переехал в США, где представлял польское правительство в изгнании. В 1958 году умер в Вашингтоне.

Глава российской Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александр Борода оценил слова Путина. По его словам, вся община восприняла заявление Путина, как искреннее и человечное. Федерация выразила глубокую признательность за такой эмоциональный отклик главы государства.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что солидарен с Путиным. Депутат добавил, что потомки таких послов «выкорчевывают могилы красноармейцев» и фальсифицируют историю.

«Полностью поддерживаю [Путина]», — подчеркнул Слуцкий.

Телеведущий Владимир Соловьев также поблагодарил российского лидера за такое заявление.

«Спасибо Путину за эти слова», — сказал Соловьев.

Стоит добавить, что на большой пресс-конференции 19 декабря Путин высказался на тему разделения Чехословакии и действий Польши. Президент России, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Советский Союз — последнее европейское государство, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Этот документ также известен как пакт Молотова – Риббентропа, названный в честь тогдашних представителей внешнеполитических ведомств.

«Да, говорят там секретные протоколы, раздел Польши... Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии», — обратил внимание Путин.

Он добавил, что Польша забрала два района Чехословакии. Глава России в продолжение сказал, что советские войска зашли на территорию Польши в 1939 году в соответствии с этими протоколами.

«Зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы. Не с кем было даже разговаривать на эту тему», — обратил внимание Путин.

Польские дипломаты решили проанализировать слова российского президента — об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.

«Будет ли реакция на конкретно это высказывание? Прошу дать нам время, чтобы это высказывание проанализировать, изучить его и решить, требует ли она дипломатической реакции», — сказал польский дипломат.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что для его страны Вторая мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году, так как республика не стала свободной по окончании войны, а превратилась в «заложника коммунизма».