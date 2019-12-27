Похищения, протесты, голодовка: Черногория бунтует за веру

Оппозиционеры из Демократического фронта (ДФ), задержанные в Черногории после того, как парламент в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердил законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», объявили голодовку. Об этом стало известно из трансляции на странице партии в Facebook.

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Членам парламента Андрии Мандичу и Милуну Зоговичу суд в пятницу назначил 72 часа ареста, еще одного депутата — Милана Кнежевича — допрашивала прокуратура.

«Мандич и Зогович обьявили голодовку до тех пор, пока не прекратятся издевательства правящей Демократической партии социалистов и прокуратуры», — заявил вечером перед зданием прокуратуры в Подгорице член руководства Демократического фронта Славен Радунович.

Результатом утверждения скупщиной (парламентом) законопроекта о свободе вероисповедания стали протесты, задержания граждан, потасовка депутатов в парламенте. Это вызвало глубокую озабоченность крупнейшей в стране Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ).

Оппозиционный Демократический фронт пытался предотвратить принятие проекта. Партия внесла более 150 поправок, комитет по правам человека и законотворческий комитет скупщины сократили их число до 100. Дискуссия в парламенте продолжалась до поздней ночи в четверг. Тогда один из лидеров ДФ Андрий Мандич предложил перенести обсуждение законопроекта и голосование по нему. Однако председатель парламента Иван Брайович отказал.

«В самом начале заседания мы сказали, что сегодня мы завершим это обсуждение и проголосуем. Мы провели основательное обсуждение и отвели этому максимально допущенное время — шесть часов говорили о законопроекте и больше того», — цитирует слова спикера РИА «Новости».

Депутаты ДФ были возмущены отказом, споры привели к потасовке с представителями парламентского большинства. Обсуждение было прервано, членов Демократического фронта удалили с заседания, позднее их задержала полиция. Инициатива же была принята единогласно оставшимися 45 депутатами, все предложенные оппозицией поправки были отклонены. Днем позже закон подписал президент страны Мило Джуканович.

«После похищения депутатов ДФ из скупщины Черногории правящий режим в атмосфере полной диктатуры под аплодисменты утвердил закон против Сербской православной церкви (СПЦ)», — заявили лидеры ДФ в Facebook.

Параллельно в Подгорице состоялось шествие к зданию парламента, однако протестующим перегородила дорогу полиция. Против законопроекта высказались также в Никшич и Будве — там жители заблокировали дороги. Около 20 человек были задержаны.

Авторы законопроекта — члены правящей Демократической партии социалистов. Инициатива готовилась и обсуждалась долго — около пяти лет, как объясняют власти Черногории. Активная дискуссия вокруг планов правительства разгорелась еще весной — свое недовольство тогда проявила СПЦ. Так началось противостояние между властями Черногории и Сербской православной церковью. Однако летом законопроект получил положительную оценку Венецианской комиссии Совета Европы.

Согласно законопроекту, все церковное имущество, принадлежавшее государству до 1918 года, должно быть возвращено в госсобственность. Исключением являются те объекты, на которые собственник может предъявить соответствующие документы. В СПЦ уверены, что, таким образом, правительство отнимет у церкви храмы.

«Данным законопроектом специально и намеренно дискриминируются Черногорско-Приморская митрополия и Будимлянско-Никшичская епархия, а предвидится и отъем святых храмов и их провозглашение имуществом государства», — сообщалось в заявлении, принятом по итогам заседания Архиерейского собора СПЦ в мае.

В скором времени следует ожидать ожесточенных споров вокруг принадлежности церковных земель и объектов, общая стоимость которых оценивается в €1 млрд. В конце 20-го века в ходе балканских войн СПЦ удалось переписать в свою собственность немалую долю церковного имущества.

Сегодня в церкви уверены, что подобная инициатива готовит почву для создания автокефальной Черногорской православной церкви. Власти, по мнению представителей СПЦ, хотят забрать принадлежащие ей храмы, чтобы передать их в собственность новой церкви.

Правительство, однако, неоднократно подчеркивало, что переход права собственности не означает ее отъем у СПЦ. Недавно власти опубликовали в соцсетях список из «пяти заблуждений о законопроекте». В частности, в сообщении указано, что — согласно закону 1888 года — церковь не имела права распоряжаться имуществом без разрешения государства. Кабинет министров Черногории также опровергал информацию о том, что из-за инициативы СПЦ попадет в зависимость от властей.

Тем не менее, основания для опасений у церкви есть, и они достаточно весомые. О планах создать автокефальную православную церковь заявлял сам президент Черногории Мило Джуканович еще в прошлом году. В июле, на завершающем этапе обсуждения законопроекта, он выступил с программным заявлением, в ходе которого и рассказал о необходимости создать независимую от СПЦ церковь.

«Автокефальная православная церковь в Черногории имеет историю и традицию, поэтому неоспоримо право современной Черногории начать операцию по ее восстановлению, — подчеркнул Джуканович. — Нужна ясная стратегия, аргументы на нашей стороне. А в исходе я уверен: Черногория, без сомнения, будет иметь свою автокефальную православную церковь».

Черногорская православная церковь сейчас не имеет официального статуса и признания другими церквями. Однако многие жители страны считают себя ее прихожанами, что является одним из показателей раскола в обществе — между сербами и черногорцами. Сам же Джуканович уверен, что преодолеть этот раскол можно как раз созданием единой православной церкви в Черногории.

«Главный наш мотив — попытка примирения», — говорил президент, отмечая, что не имеет в виду создание Черногорской православной церкви для противостояния СПЦ.

В качестве примера, вероятно, будет взят сценарий предоставления автокефалии Православной церкви Украины. В Черногории же могут объединить черногорскую и сербскую церкви путем отделения последней от СПЦ.

Правительство при этом не видит оснований для конфликта с СПЦ.

«Мы в госструктурах не видим никакого места для такого конфликта, и к принятию закона мы подошли не с идеей конфликтовать, а чтобы попытаться принять новый закон как часть новой правовой системы Черногории, который должен заменить собой закон времен бывшей Югославии 1976 или 1977 года», — уточнял Джуканович ранее в эфире BN TV.

Избежать столкновений тем не менее сторонам не удалось. Митрополит Амфилохий (Радович) сообщал в апреле, что духовенство СПЦ и ее прихожане терпят притеснения со стороны правительства Черногории. 21 декабря митрополия Черногорско-Приморская СПЦ приглашала верующих принять участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич, чтобы потребовать от властей отказаться от своих планов по принятию законопроекта.

И если в июле президент Черногории заявлял об отсутствии оснований для конфликтов, то на этот раз он высказался с куда большим раздражением.

«Это еще одна и, надеюсь, что последняя попытка шантажа независимой и европейской Черногории со стороны великосербского национализма… Здесь нет места для компромисса, здесь все сделано по правилам и процедуры соблюдены до конца», — указывал он.

Помимо прочего, принятие законопроекта грозит напряженностью в отношениях Сербии и Черногории. В июне президент Сербии Александр Вучич обратился с просьбой к Подгорице не принимать инициативу.

«Мы думаем, что это плохое решение, и моя просьба, а я не могу требовать как президент другого государства, но как президент другого государства, который заботится о положении сербского народа и который не хочет портить отношения с Черногорией, а строить хорошие двусторонние отношения, прошу власти Черногории не утверждать такого решения, — указал президент Сербии. — Поэтому это моя просьба к властям в Черногории, если они хотят ее услышать. Если не хотят, это их право и возможность, мы это поймем и сможем в соответствии с этим себя вести. Думаю, что такое решение в значительной мере испортило бы нынешние весьма пристойные и добрые отношения Сербии и Черногории».