Первое взыскание: авиакомпания поплатилась за Крым

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщили в пресс-центре командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на государственную авиационную службу.

«Нарушителем» стала казахская авиакомпания «Euro-Asia Air». Ее самолет пролетел над полуостровом 8 августа, после чего украинская госавиаслужба выписала авиакомпании штраф.

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тыс. гривен (около $5,9 тыс. — «Газета.Ru»)», — указали в сообщении пресс-центра в Facebook.

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В госавиаслужбе выразили надежду, что эта ситуация станет «прецедентом» и приведет «к началу процесса погашения штрафов российскими авиакомпаниями».

Украина 25 октября 2015 года официально прекратила воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом. С того момента она регулярно выписывает штрафы российским авиакомпаниям. Всего после вхождения Крыма в состав РФ на Украине насчитали около 200 тыс. «нарушений» воздушного пространства полуострова.

По информации пресс-центра командования ВСУ, сумма этих штрафов уже достигла 13 млрд гривен (примерно $560 млн). Их наложили, в том числе, на «Аэрофолот», «Уральские авиалинии», «Саратовские авиалинии», «ЮТэйр», авиакомпанию «Россия», «Нордавиа», «Глобус», Red Wings, «ВИМ-Авиа», «Ямал» и некоторые другие.

Причем еще 13 марта прошлого года УНИАН со ссылкой на данные госавиаслужбы сообщило, что с 2015 года она наложила 5,44 млрд гривен ($205 млн) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые осуществляли рейсы в Крым. В агентстве уточнили, что служба накладывает штраф в размере 136 тыс. гривен (около $5 тыс.) за каждое нарушение воздушного пространства страны. В том числе, считаются и полеты в Крым.

Представители ведомства пояснили, что штрафы были наложены согласно решениям совета национальной безопасности и обороны Украины.

Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации в марте 2014 года по итогам референдума, который прошел после госпереворота на Украине. Присоединение к РФ поддержали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Тем не менее Украина до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В этом ее поддерживают некоторые западные страны.

Москва при этом не раз заверяла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

К слову, претензии к России у Украины не только по части воздушных перевозок.

Гепрокуратура Украины 25 декабря возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга. Дело было открыто по факту незаконного пересечения пассажирским составом государственной границы Украины.

Движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря открыл Владимир Путин. Глава государства проехал из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе — гибрид автобуса и железнодорожного вагона. В поездке президента сопровождали рабочие-мостовики, с которыми он провел краткую беседу.

В связи с этим министерство иностранных дел Украины выразило протест шагам РФ, сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства. В публикации указано, что российской стороне была передана соответствующая нота протеста.

В МИД Украины заявили, что считают строительство моста без согласия на это Киева «грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

В связи с этим украинские власти потребовали от Москвы «прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины».