«Это мой остров»: японка возмутилась поездкой на Итуруп

Возмущение вызвала у 80-летней японской туристки Айко Ясуду поездка на ее родной остров Итуруп. Как сообщает газета Yomiuri, недовольство женщины вызвали россияне, встречавшие делегацию туристов.

«Приветствуем вас на нашем острове», — говорили итурупцы гостям из Японии.

В статье в Yoimuri говорится, что Ясуду считает Итуруп своим родным островом. Она также выразила непонимание, почему Токио позволяет японцам совершать туристические поездки на Курильские острова. По ее мнению, «возвращение» островов Японии мало связано в перспективе с такими поездками.

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В Японии периодически раздаются призывы вернуть Курильские острова. В середине декабря председатель японской Коммунистической партии Кадзуо Сии заявил, что у России нужно потребовать весь архипелаг, в том числе и северные острова.

По его мнению, мирное урегулирование по итогам Второй Мировой войны было несправедливым. Сии также призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, в котором Токио отказывается от притязаний на Курильские острова.

В ответ председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что заявление главы японских коммунистов нужно рассматривать как элемент внутренней политики Страны восходящего Солнца.

«Это попытка заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам», — подчеркнул сенатор.

По словам Косачева, сейчас идет «кропотливая работа» по обсуждению темы возможного заключения мирного договора — по поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Курильские острова — одна из наиболее острых тем в российско-японских отношениях. Власти Японии регулярно выражают официальные протесты в связи с любой активностью российских граждан и военнослужащих на Курильских островах.

В марте МИД России получил ноту протеста от Токио в связи с военными учениями российских мотострелков на островах Итуруп и Кунашир.

«Мы считаем российские учения на северных территориях неприемлемыми, проблему — важной, поэтому правительство продолжит упорно вести переговоры с Россией», — заявили в японском МИДе.

В сентябре СМИ сообщили, что открытие рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан вызвало возмущение у официального Токио. Рыбзавод «Гидрострой» — крупнейший в России, в церемонии его открытия принимал участие президент РФ Владимир Путин.

«Мы работаем над дипломатическим ответом. <...> Для кардинального решения подобных проблем необходимо решить курильский вопрос и подписать с Москвой мирный договор», — заявил японский генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга.

В конце июля японский премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что хотел бы «продвинуться» в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства. Полномочия Абэ истекают в 2021 году и избираться снова он не собирается, по его собственным словам.

Диалог между Россией и Японией ведется о заключении мирного договора, так и не подписанного после Второй мировой войны. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

Абэ уверен, что суверенитет Японии распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно не согласна и требует уважать российский суверенитет над островами. Японский премьер желает поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

В конце декабря 2018 года японский премьер сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора «существует ряд проблем». Японский лидер желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России. Тем не менее, в нaчaле июня стaло известно, что прaвительство Японии решило откaзaться от идеи зaключения рaмочного соглaшения по мирному договору с Россией.

Стоит отметить, что японское население Курильских островов было репатриировано в период с сороковых по шестидесятые годы — после окончания войны это сделали порядка 17 тыс. человек.