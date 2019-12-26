Президент ушел в отставку: новый виток кризиса в Ираке

Президент Ирака Бархам Салех подал прошение об отставке, соответствующее письмо он направил в совет представителей — местный парламент.

«Выражаю перед членами парламента готовность подать в отставку с поста президента республики, они примут решение, которое посчитают уместным, как представители воли народа», — цитирует текст послания Салеха Al Arabiya.

В своем письме президент указал, что выступает против кандидатуры губернатора провинции Басра Асаада аль-Идани в качестве нового премьер-министра Ирака. Он также добавил, что не желает дальнейшего ухудшения ситуации в стране.

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Салех подал прошение об отставке на фоне крайне тяжелой политической ситуации в стране. Дело в том, что в иракском парламенте партии никак не могут договорится о кандидатуре нового премьера. Кризис начался в ноябре, когда Адиль Абдул Махди подал в отставку с поста главы правительства.

Ирак — парламентская республика, президент в стране является символом национального единства, гарантом конституции, защитником независимости, единства и безопасности ее территории. Глава государства назначается Советом представителей сроком на 4 года, Салех занял данный пост в октябре прошлого года.

В то же время основной причиной для ухода президента послужил его конфликт с Асаада аль-Идани, который был связан с проиранской позицией кандидата в премьеры.

Салех выступает против сближения Ирака с Ираном, но не может отказаться от назначения, утвержденного парламентом премьера.

При этом в октябре Ирак захватили антиправительственные митинги, которые косвенно были связаны с проиранской позицией властей. Протестующие обвинили правительство в коррупции и потребовали отставки Адиля Абдул Махди. Масштабные акции протеста зачастую сопровождались антииранскими лозунгами, по мнению демонстрантов, Багдад получает значительную поддержку от Тегерана.

В ходе акций протестующие подожгли консульство Исламской Республики в городе Кербела, параллельно выкрикивая лозунг «Иран, уходи». Иракские полицейские в ответ открыли огонь по демонстрантам, в результате инцидента погибли более 300 человек. Подобные жесткие меры в Ираке связывают с проиранским ополчением, а также генералом спецподразделения «Аль-Кудс» (входит в Корпус стражей Исламской революции Ирана) Касемом Сулеймани.

На фоне этих событий Адиль Абдель Махди ушел с поста премьера, что позволило относительно снизить накал протестов. Однако демонстрации в республике продолжаются до сих пор, зачастую они приводят к столкновениям с полицией. В настоящее время от действий полицейских погибли около 500 человек, а еще 20 тыс. пострадали.

Протестующие требуют от иракских властей выполнить ряд требований — сформировать новое правительство под руководством политически неангажированной фигуры, распустить парламент и провести внеочередные выборы.

Иракские власти решили пойти на встречу протестующим. В частности, в ответ на массовые демонстрации парламент Ирака принял новый закон по выборам, который «призван защитить голоса избирателей и не допустить манипуляций и подтасовок». При этом роспуску совета представителей мешает неопределенность с обновлением правительства.

Салех должен был 26 декабря утвердить Асаада аль-Идани в качестве премьера и позволить ему собрать новый кабмин, как того требовали протестующие. Переходное правительство должно работать до завершения внеочередных парламентских выборов. Уход президента же затягивает данный процесс.

При этом до своего ухода Салех дважды переносил крайний срок для назначения нового премьера, что негативно воспринимали демонстранты. К примеру, 22 декабря тысячи активистов на юге страны блокировали дороги и здания официальных учреждений в знак протеста против задержки с назначением нового главы правительства.