«Такой тон не потерплю»: из студии «России 1» сбежал эксперт

Из студии передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» прямо во время эфира ушел украинский политолог и бывший заммэра Очакова Гордей Белов.

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Ведущий Евгений Попов во время дискуссии отметил, что бывший украинский чиновник никогда не был на передовой в Донбассе, а лишь наблюдал за происходящим, сидя у телевизора «с куском пиццы во рту». Белов в ответ на это возмутился, назвав такое обращение в его адрес неприемлемым.

Попов сказал, что нормально разговаривает с политологом, однако тот не стерпел: «Женя, разговаривайте так с россиянами, — обратился Белов к ведущему, — Я такой тон разговора никогда не потерплю». После этих слов он развернулся и ушел из студии.

После записи программы российский телеведущий выложил этот фрагмент шоу на своей странице в Instagram. «Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на «пиццу». И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды», — так ведущий подписал свой пост, пожелав Белову «мирного неба над головой, никогда не слышать свиста пуль, гула фронтовой авиации и разрыва мин».

«Это страшно. Поверьте, правда, страшно. Я не военкор, но так сложилась жизнь, видел дюжину кровавых конфликтов, войн и революций. И не «диванным» мне рассказывать о страданиях людей», — добавил Попов.

Внутриукраинский конфликт начался на юго-востоке страны в 2014 году после государственного переворота в Киеве, когда часть Донбасса не согласилась с изменениями во властных структурах Украины. В итоге часть территорий региона провозгласили создание Донецкой и Луганской народных республик.

Для урегулирования ситуации мирным путем был создан «нормандский формат», в рамках которого ведутся переговоры представителей России, Украины, Германии и Франции. Последний подобный саммит на уровне глав государств состоялся в Париже 9 декабря. Стороны договорились, что противники отведут свои силы и средства в еще трех участках на линии соприкосновения. Кроме того, «нормандский саммит» подтвердил, что базовым документом, на основе которого стороны планируют достичь урегулирования ситуации на востоке Украины, остаются минские соглашения, подписанные в 2015 году.

В целом, скандал с Беловым — не единичный случай для российского телевидения: эфиры различных телепередач регулярно покидают иностранные эксперты. Так, почти неделю назад во время съемок передачи «Кто против?» с Дмитрием Куликовым произошел инцидент, из-за которого студию покинул американский эксперт одесского происхождения Грэг Вайнер, ранее известный как Григорий Винников.

Во время программы были показаны кадры встречи российского лидера Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Она была достаточно краткой и проходила «на ногах». В частности, политики обсудили переговоры по транзиту газа из России в Европу через Украину. Кроме того, они затронули и недавно прошедший саммит «нормандской четверки».

После просмотра видео Вайнер с сарказмом отметил, что президент с украинским политиком, по его мнению, беседовали в коридоре. По предположению гостя передачи, такой формат могли выбрать для того, чтобы «не обижать» украинского президента Владимира Зеленского. «Чтобы не было официальной встречи», — пояснил Вайнер.

Такое замечание со стороны эксперта не понравилось ведущему программы. Куликов напомнил, что у главы России плотный график, поэтому этот разговор был достаточно быстрым. «Вы бы не умничали со своим убогим юмором», — посоветовал Куликов гостю шоу.

Кроме того, телеведущий сказал, что хотел бы выгнать Вайнера, поскольку тот, по его словам, как «последняя мразь», шутит над «единственным реальным процессом, нацеленным на прекращение убийств» на юго-востоке Украины, частью которого являются проходившие в Санкт-Петербурге переговоры.

В ответ на желание Куликова Грэг Вайнер сам покинул студию. Телеведущий его в этом решении поддержал.

За месяц до этого инцидента Вайнер в эфире той же программы устроил перепалку с украинским экспертом Василием Вакаровым, который сказал, что никто не принес больше вреда Украине, чем США. Вайнер начал перебивать коллегу, что вывело украинца из себя, который в итоге плеснул в оппонента водой и с криком «Что ты меня провоцируешь?!», подбежал и толкнул обидчика. Вайнер упал, ударившись головой о декорации. Эфир пришлось прервать на рекламную паузу, после которой обоих гостей уже не было в студии, а ведущий заявил, что с пострадавшим гостем шоу все в порядке.