Закон о языке: в партии Зеленского назвали причину потери Крыма

Украинские власти образца 2014 года сами виноваты в том, что крымчане захотели влиться в состав России – об этом заявил Алексей Устенко, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», лидером которой является президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам нардепа, отправной точкой недовольства в Крыму украинскими властями стал скандальный закон о языке, который предусматривает использование гражданами страны только украинского языка во всех сферах жизни государства, передает ФАН.

«Неплохой «победой» было, когда в 2014-м году приняли закон о языке. Если вы помните, после этого начались все эти действия в Крыму. Это было одним из того, с чего это все началось», — пояснил украинский парламентарий.

В начале нынешнего месяца Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.

Эксперты комиссии признали, что языковая политика является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой на Украине, указав, что долгое время русский язык был приоритетным в стране, и поэтому закон о языке необходим Киеву.

«Тем не менее, закон о национальных меньшинствах еще не готов, хотя его следовало разработать одновременно с законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс с самого начала», — сообщили эксперты и призвали не допускать вступления в силу закона о языке до принятия норм по нацменьшинствам.

Также украинским властям предлагается пересмотреть закон о госязыке после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов Украины.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был подписан тогдашним президентом Украины Петром Порошенко 15 мая текущего года — за пять дней до истечения срока его полномочий. Закон вызвал негативную реакцию как ряда политических деятелей на Украине, так и за рубежом.

В частности, свои опасения по поводу имплементации положений документа в повседневную жизнь на Украине высказывала Россия. Дело в том, что закон предусматривает использование гражданами страны украинского языка во всех сферах жизни государства. Именно этот пункт вызывает опасения, поскольку он ущемляет в правах русскоязычное население Украины.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон об образовании, согласно которому украинский язык становится единственным для обучения. Не только Россия довольно нервно отреагировала на его принятие: против выступила Венгрия. На территории украинских областей проживают 150 тыс. этнических венгров, Будапешт счел новый закон нарушающим права венгерского меньшинства.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, без которого Украина не сможет войти в состав НАТО. Он отметил, что украинская сторона должна восстановить право на обучение на родном языке для венгерского меньшинства. В противном случае, пообещал Сийярто, Венгрия будет блокировать вступление Украины в альянс.

Кроме того, национальное собрание Венгрии попросило Госдуму объединить усилия, чтобы защитить права национальных меньшинств на Украине, сообщил в ходе пленарного заседания председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин. По его словам, в первую очередь, речь идет о праве на изучение языка.

«После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины», — обратил внимание спикер.

В этой связи президент России Владимир Путин заявил, что «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку в некоторых странах. По его словам, они пытаются искусственно сократить пространство русского языка в мире, а также вытеснить его на периферию.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — добавил Путин.

Все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык с сентября 2020 года — подготовкой образовательных учреждений к этой реформе занимается министерство образования и науки страны.

По данным украинского Института образовательной аналитики, в 2018 году в 7% школ страны — 622 учебных заведениях — уроки проводились только на русском языке. Таким образом, 277 512 детей никогда не изучали предметы на украинском.