Гутерреш потворствует США: МИД осудил скандал с визами США

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.

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В частности, под ограничительные меры США подпали офицеры Министерства обороны РФ, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша в занимающиеся военной тематикой подразделения секретариата.

Как говорится в коммюнике МИД РФ, российские военные вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы, а в отдельных случаях – даже больше года. Кроме того, американские власти не продлевают визы уже работающим россиянам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«При помощи этого своеобразного «административного ресурса» американцы прибегают к практике «недобросовестной конкуренции», смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих», — отмечается в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Москва также обвинила Гутерреша в попустительстве такому поведению американской стороны.

Неделей ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам, член официальной делегации России на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Константин Косачев не получил визу США.

Сенатору не выдают визу второй раз с сентября текущего года. Россия направила повторный запрос на визу для официального члена делегации 8 ноября, чтобы обеспечить его присутствие на рассмотрении ежегодно принимаемой резолюции ГА ООН о недопустимости героизации нацизма 18 декабря.

В начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели встречу в Вашингтоне. Переговоры сторон продолжались два часа, дипломаты обсудили основные вопросы международной и двусторонней повестки дня.

В рамках встречи политики затронули, в частности, ситуацию вокруг невыдачи виз США российским дипломатам. По словам Лаврова, со стороны России визы выдаются без задержек, чего нельзя сказать о Вашингтоне. В свою очередь, Помпео подтвердил обсуждение этого вопроса.

Взаимное противостояние тянется с весны и становится все более ожесточенным. МИД России не раз обвинял США в манипуляциях с визами для российских дипломатов, работающих в ООН.

К примеру, в случае недопуска представителей делегации России в США в сентябре на сессию Генассамблеи организации. Похожие инциденты также произошли в ноябре и декабре, что крайне беспокоит российскую сторону.

В данном вопросе ООН выступает на стороне России, Гуттериш отмечал, что США нарушают свои обязательства, отказывая в визах российским дипломатам. К слову, Трамп намерен разобраться с данным вопросом.

Российских дипломатов не пускают в США из-за их присутствия в санкционных списках, в которые также вносили россиян, «причастных к вмешательству» в выборы. При этом Россия фактически закреплена в статусе «врага» в США, что отражают американские оборонные стратегии, где она находится в числе главных угроз.

В сентябре Госдепартамент отказался выдавать американские визы российским дипломатам и чиновникам, направлявшимся в Нью-Йорк на 47-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.

28 сентября на полях ООН Лавров уже обсуждал визовое противостояние с Помпео. Глава МИД РФ отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также мешает двустороннему диалогу.

Лавров рассказал, что в прошлом году Москва пошла навстречу Вашингтону, разрешив приехать в РФ сенатору Рону Джонсону, находящемуся под санкциями. Сложившаяся сейчас ситуация с невыдачей виз позорит Америку, подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию американской исключительности». В ответ на действия Госдепа российский министр пообещал устроить «сюрприз».

«Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — добавил дипломат.

Первый и Шестой комитеты Генеральной ассамблеи ООН были вынуждены перенести заседания на несколько часов в связи с невыдачей виз США дипломатам из России и прочих стран. Кроме россиян, визы не получили также дипломаты из Ирана и Кубы.