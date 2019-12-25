«Возлюбленная Украина»: папа Римский обратился к христианам

В своем рождественском послании глава Католической церкви и Ватикана папа Римский Франциск обратился с традиционными пожеланиями к христианам всего мира, а также призвал к миру в Сирии и на Украине.

«Свет Спасителя — для возлюбленной Украины, которая стремится к конкретным решениям для установления крепкого мира»,

— цитирует ТАСС папу Римского.

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Понтифик также пожелал, чтобы «свет от Рождества Христова осветил детей, страдающих от войн и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира», а также пожелала мира «возлюбленному сирийскому народу».

Франциск, как и многие папы до него, принимает активное участие в церковной дипломатии как глава государства Ватикан.

В уходящем году ситуация на Украине и в Сирии активно интересовала папу Римского, который обсуждал ситуацию в этих странах со многими политическими деятелями мира. Незадолго до проведения встречи в «нормандском формате» в Париже 9 декабря папа даже признался, что молился за успешное проведение саммита.

Что же касается ситуации в Сирии, то Католическая церковь предпринимает немало усилий, чтобы помочь проживающим в этой стране христианам. Стоит отметить, что эта тема затрагивалась и во время первой за многие века встрече папы Римского с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом на Кубе в марте 2016 года.

Папа Римский и «папа альтернативный»

Взошедший на церковный престол в марте 2013 года, Франциск известен вниманием к социальной повестке — миграции, положению этнических и религиозных меньшинств во всем мире. В октябре 2019-го он открыл на главной площади Святого Петра в Ватикане памятник мигрантам. Бронзовая скульптура представляет собой образы мигрантов различных культур и исторических периодов.

Папа Франциск также выступил с инициативой отменить пожизненное наказание для преступников. «Нельзя лишать права на новое начало», — заявил папа Римский.

Он также заявил в одной из своих речей, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера: «Признаюсь, что когда я слышу выступления некоторых людей, ответственных за общественный порядок или работающих в правительстве, мне вспоминаются речи Гитлера в 1934 и 1936 годах», — говорил он.

Многие из этих заявлений отличают «народного папу» от своих консервативных предшественников. Именно поэтом обозреватели The New York Times ранее отмечали, что Франциск рассматривается многими европейскими либералами как главный нравственный авторитет, выступающий против возрождения популизма.

При этом авторы статьи даже попытались противопоставить папу Франциска президенту России Владимиру Путину, которого NYT назвал «альтернативным папой».

Таким образом американские журналисты пытаются показать, будто российский лидер, в отличие от понтифика, якобы стоит на консервативных позициях.

Однако, несмотря на попытку авторов показать папу Римского и президента России антагонистами, наблюдатели отмечают, что диалог между Ватиканом и Москвой идет достаточно активно. Как ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» посол РФ в Ватикане Александр Авдеев, это государство негативно восприняло антироссийские санкции: и Ватикан, и папа Франциск резко отмежевались от них — эти санкции не получили моральной поддержки Католической церкви.

Сам Франциск находится в активном диалоге с Владимиром Путиным и летом провел с ним большую двустороннюю встречу. Как заявил Ватикан по ее итогам, «сердечный» разговор тогда касался положения Католической церкви в России, экологических проблем, а также политической ситуации в Сирии, Венесуэле и на Украине.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказывал журналистам, что во время встречи Франциска и Путина стороны обсуждали такие темы, как «борьба с терроризмом, религиозным экстремизмом, предотвращение техногенных катастроф». При этом он отметил, что ко многим вопросам Россия и Ватикан «подходят с близких или практически одинаковых позиций».

Одна из таких тем — ситуация в Венесуэле, где Католическая церковь имеет огромный авторитет. Россия, как и Ватикан, активно призывает различные стороны политического конфликта к диалогу. Известно, что встречи между сторонниками президента Николаса Мадуро и его оппонента Хуана Гуайдо проходят, в том числе и при посредничестве католической церкви.

В России также приветствовали обращения папы Франциска к мировым лидерам с призывом сохранить договоры о разоружении: «Прошу политических лидеров не забывать, что это оружие не способно защищать от угроз ни национальной безопасности, ни международной стабильности», — заявил понтифик, выступая в японском городе Нагасаки на памятных мероприятиях, посвященных ядерным бомбардировкам 1945 года.

Слова Франциска и посредническая деятельность Католической церкви продолжают традиции «церковной дипломатии», которой Ватикан занимается многие сотни лет. Активным проводником церковной дипломатии был папа Римский Иоанн Павел II, бывший краковский епископ Кароль Войтыла. В 1981 году он принял в Ватикане делегацию «Солидарности» во главе с Лехом Валенсой. Церковь во многом способствовала диалогу между польскими коммунистическими властями и оппозицией, что привело в 1989 году к соглашению «Круглого стола».

Католическая церковь и ее глава Иоанн Павел II также сыграли ведущую роль в предотвращении вооруженного конфликта между Аргентиной и Чили.

Это произошло в 1978 году, когда аргентинская хунта, которую возглавлял тогда генерал Хорхе Видела, попыталась отобрать у Чили группу островов, расположенных в проливе Бигль у восточных берегов Огненной Земли.

Операция была отменена за шесть часов до старта, после того как вновь избранный понтифик прислал в Аргентину в качестве своего представителя кардинала Антонио Саморе, получившего впоследствии прозвище ватиканского Киссинджера. При посредничестве Саморе между двумя странами было позже заключено мирное соглашение.