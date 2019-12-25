«Своеобразная позиция»: ответ Госдумы на «нормандский формат» с Грузией

В Госдуме оценили предложение грузинских властей провести переговоры аналогично «нормандскому форматы», то есть при участии союзников. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на эту инициативу заявил, что идея встречи выглядит своеобразной, потому что проблемы между Россией и Грузией иного характера, нежели между Россией и Украиной.

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«Эта позиция подставляется мне достаточно своеобразной, потому что эти проблемы касаются двух стран, прежде всего, и разрешать их должны две страны. А сам «нормандский формат» применительно к Донецкой и Луганской народным республикам — это особая ситуация», — считает депутат.

По мнению политика, ситуация отличается, прежде всего, тем, что, «во-первых, идут боевые действия, а во-вторых, на территориях этих республик состоялись референдумы о признании независимости соответствующих территорий». С этим украинская сторона не согласна, а «российская сторона не может согласиться с такими способами разрешения ситуации, когда может быть устроен геноцид населениях этих территорий», — обратил внимание Новиков в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что военный конфликт идет вразрез с принципами международного права и прав человека. Кроме того, на территориях самопровозглашенных республик проживает больше количество россиян, за безопасность которых власти России несут ответственность.

«Это две принципиально разных истории, две абсолютно разные ситуации, и мне кажется, что разговор о «нормандском формате», применительно к российско-грузинским отношениям выглядит мягко говоря искусственно притянутым», — считает депутат.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что нынешние переговорные форматы с Россией имеют технический характер и мало результативны. В связи с этим, отметила она, для государства было бы полезно наладить диалог с Москвой посредством переговоров, аналогичных «нормандскому формату». На такой встрече Грузия могла бы быть представлена вместе с партнерами, так как власти страны в одиночку не смогут провести переговоры.

«Чтобы переговоры несли результат, нужно быть в равном положении. Нам нужна поддержка», — указала президент республики, отвечая на вопрос, следует ли выйти на диалог с Россией. Глава государства уверена, что нужно использовать все пути, чтобы «сломить» ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси. «Все должны хорошо понимать: ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок», — добавила Зурабишвили. Свою идею она представила в рамках интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Вместе с тем президент Грузии хотела бы и дальше работать над сохранением формата Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, а также регулярных встреч спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

Отношения между Россией и Грузией ухудшились в 2008 году, когда Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузинские власти в ответ разорвали дипотношения. Единственный прямой диалог официальных лиц — регулярные встречи Абашидзе и Карасина.

«Нормандский формат» был создан в июне 2014 года для урегулирования внутриукраинского конфликта. В нем участвуют лидеры России, Франции, Украины и Германии. На саммитах они обсуждают проведение действий в рамках минских соглашений для мирного прекращения боевых действий на юго-востоке Украины.

В комментарии НСН лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе отметила, что грузинские власти просто не хотят выходить на прямой контакт с Россией.

«Я не думаю, что Россия согласится на какой-либо новый «нормандский формат». Моя позиция абсолютно четкая — есть много мировых площадок, где Россия и Грузия могут разговаривать. Хотя я вижу, что наши руководители не пользуются этими возможностями», — сказала политик агентству.

Она отметила, что для восстановления отношений с Москвой Тбилиси нужно организовать «диалог с глазу на глаз с Россией». «Нужно уже набраться смелости и вести себя как независимое государство. Так, как ведут себя взрослые люди, а не прятаться постоянно за спиной наших западных партнеров. Их потом можно привлечь как гарантов выполнения договоренностей», — сказала Бурджанадзе НСН.