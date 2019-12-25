«Задача номер один»: что Путин потребовал от кабмина

Президент России Владимир Путин провел предновогоднюю встречу с членами правительства страны. В ходе заседание глава государства назвал текущие темпы экономического роста недостаточными.

«Очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно. Мы сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили. Нужно сделать все, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество», — заявил Путин.

Этому посвящены национальные проекты и цели развития, указал президент, а потому необходимо двигаться дальше для достижения поставленных целей.

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Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2019 года на 1,3%. При этом осенью Росстат впервые за последние пять лет зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян — они выросли на 3% в годовом выражении.

Говоря о росте доходов граждан, Путин призвал правительство сохранить и усилить данную тенденцию.

«Это задача номер один», — отметил президент, а также потребовал от кабмина обратить особенное внимание на россиян, которые получают наименьший доход.

Во время встречи с членами правительства Путин назвал позитивной работу кабмина по созданию стабильной макроэкономической базы в России. «Конечно, это уникальный результат, в нашей новейшей истории ничего подобного не было — правительство вместе с ЦБ вышло на минимальный уровень инфляции», — добавил президент.

Низкие уровни инфляции неоднократно обсуждались на профильных совещаниях, отметил глава государства, под конец года она замедлилась до 3,25%. «Говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним. Но это все сослагательные наклонения. А то, что макроэкономический фундамент дает возможность развития — это совершенно очевидный факт», — считает Путин.

Кроме того, президент заявил, что по собственному опыту знает, что у правительства фактически нет выходных. «Знаю, что вы всегда на посту, всегда на связи, всегда в материале, всегда думаете о том, что предстоит сделать в самое ближайшее время, чтобы качество работы нашей поднять на новый уровень», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом пожелал главе государства хорошего Нового года и, по возможности, «немножко отдохнуть».

«От имени правительства еще раз хотел бы вас поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях, и, конечно, пользуясь этой возможностью, пожелать вам от имени правительства хорошего Нового года, ну и естественно немножко отдохнуть, если это получится», — отметил Медведев.

Предновогодние встречи президента с кабмином можно считать своеобразной традицией. К примеру, в прошлом году Путин рассказал членам правительства об успешном завершении испытаний гиперзвуковой системы межконтинентальной дальности «Авангард».

«У России появился новый вид стратегического оружия... Большое событие и в научной сфере, и в сфере оборонной промышленности, ну и, разумеется, в сфере повышения обороноспособности государства. Вообще это событие даже не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов», — говорил президент.

Новый вид стратегического оружия впервые в мире появился у России, отмечал Путин, «Авангард» будет надежно обеспечивать оборону страны.

Кроме того, на прошлой встрече президента с кабмином обсуждались национальные проекты, которые были запущены в 2019 году. Тогда Путин призывал членов правительства совместно работать с Кремлем по этим вопросам, чтобы добиться «нужных для граждан результатов, которые они должны почувствовать».

«Очень рассчитываю на то, что нам вместе удастся эту работу поставить на нужный профессиональный уровень», — подчеркивал президент.

К слову, паспорта 12 нацпроектов и инфраструктурной программы до 2024 года были утверждены осенью 2018 года. Общая сумма федеральных ассигнований на проекты на 2019 год — 1,69 трлн руб., сумма на три года — 5,64 трлн руб.

Реализация национальных проектов в России вошла в нормальный график, отметил Медведев на итоговом заседании кабмина в 2019 году. По его словам, уходящий год стал началом сложного процесса преобразования экономики и социальной сферы, началом работы по национальным приоритетам и целям.

«Я исхожу из того, что эта работа сложная, но ей дан неплохой старт», — подытожил премьер.