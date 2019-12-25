В шаге от провала: что ждет Зеленского в 2020 году

2019-й стал для Украины годом больших изменений. Впервые в истории страны у руля оказался совершенно неопытный в политике Владимир Зеленский, а его партия «Слуга народа» заполучила абсолютное большинство в Верховной раде.

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Президентству Зеленского всего полгода, половину из которых он вынужден был работать с предыдущим кабмином и парламентом. Многое из обещанного новым главой страны еще не реализовано и отложено на 2020 год.

При этом пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель в Facebook выразила мнение, что «президент Украины превращается в одного из самых влиятельных людей в мире». По ее словам, украинцам стоит ждать больше хороших новостей в 2020 году.

О том, с какими же итогами Украина вошла в новый год, читайте в материале «Газеты.Ru».

Донбасс и националисты

Учитывая, что главным предвыборным обещанием Владимира Зеленского было завершение конфликта в Донбассе, ради чего он выражал готовность «договариваться хоть с чертом лысым», было вполне ожидаемо, что украинский лидер сосредоточится именно на этом направлении.

Несомненно, глава государства добился некоторых весомых успехов. В первую очередь, его личным достижением можно назвать прошедшую 9 декабря встречу «нормандской четверки», которая не собиралась с 2016 года. Саммиту предшествовало выполнение Киевом ряда условий, среди которых — согласование «формулы Штайнмайера» и разведение сил в Петровском и Золотом.

Не менее значительным успехом для Зеленского стал обмен заключенными с Россией, в результате которого Киев вернул украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

В то же время украинский лидер демонстрирует готовность действовать далеко не по всем направлениям донбасского вопроса, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я думаю, что у него сохраняется проблема войны и мира и что он явно демонстрирует неготовность целеустремленно двигаться по этому пути. Это было видно по тому, что он отказался разводить силы и средства по всей линии противостояния», — отмечает эксперт.

В ходе встречи «нормандской четверки» Украина действительно отказалась разводить силы по всей линии соприкосновения. Кроме этого, сохраняется неопределенность в важнейшем вопросе минских соглашений — предоставления особого статуса Донбассу.

Хотя срок действия соответствующего документа продлен, в законопроекте о децентрализации, подразумевающем внесение изменений в конституцию касательно территориального устройства Украины, ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

Инициатива была внесена через неделю после нормандского саммита как неотложная, однако проект так и не дошел до Конституционного суда. К этому вопросу Верховная рада вернется в этом году, и Киеву, несомненно, придется с ним разобраться. Если Украина намерена разрешить конфликт в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями, то Зеленскому надо придумать, каким образом предоставить особый статус Донбассу.

Весной может также состояться следующая встреча «нормандской четверки». Если прошедший саммит можно было расценить как знакомство президентов России и Украины, а также обозначение их позиций друг другу, то в следующий раз от встречи будут ожидать более ощутимых результатов. То есть украинскому лидеру надо будет либо расставить иначе приоритеты, либо же ехать после каких-нибудь изменений в своей стране.

По-прежнему открыт вопрос порядка выполнения минских соглашений. Киев настаивает на том, что граница должна быть передана ему до проведения выборов в Донбассе. Россия с этой позицией не согласна, ссылаясь на обратный порядок в минских соглашениях.

Еще одна проблема в этом направлении, которая требует решения президента, — украинские националисты, которые выступают категорически против соблюдения минских соглашений. Активисты срывали разведение сил в Золотом, устраивали митинги против согласования «формулы Штайнмайера» и устанавливали палатки возле Офиса президента, когда он был на саммите в Париже.

Националистически настроенная часть украинского общества и дальше будет противостоять правительству, если оно пойдет по пути соблюдения соглашений. По мнению Михаила Погребинского, позиции и намерения националистов — одна из двух главных проблем, с которыми Зеленскому необходимо разобраться в 2020 году.

«Вторая проблема — это его взаимоотношения с национал-радикалами. Сейчас его как-то прикрывает от них Аваков. Что будет в следующем году — трудно сказать, но это явно не менее серьезная проблема, чем первая», — отмечает эксперт.

Правительство, тарифы и земля

Первая же проблема, по мнению Погребинского — состав правительства Украины.

«Прежде всего, ему нужно разобраться с правительством, которое полностью провальное, и заменить на основных важных должностях людей на более профессиональных, — считает эксперт. — Правительство некомпетентно совершенно — премьер-министр [Алексей Гончарук], министр экономки [Тимофей Милованов], все правительство провальное, считаю.

Что касается экономики, той части финансовой, оно работает, скорее, по лекалам МВФ и далеко от интересов абсолютного большинства украинского народа. Гуманитарный блок тоже работает в интересах меньшинства украинского».

В пример Погребинский приводит действующий сегодня на Украине закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Он был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко уже после его поражения на выборах, буквально за несколько дней до инаугурации нового главы государства.

Сам же Зеленский ранее заявлял, что после вступления в должность оценит этот закон на предмет его соответствия принципам соблюдения прав человека.

«Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», — заявлял в апреле Зеленский в своем Facebook.

Он также отметил, что Верховная рада рассмотрела свыше 2 тыс. поправок к закону, что, по мнению президента, «свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной раде». Однако никаких изменений по этому направлению так и не последовало.

Закон вызывает критику не только в украинском обществе, но и за его пределами, в том числе и в Европе. Однако судьба этого вопроса зависит уже исключительно от взглядов и желания Зеленского.

Что же касается экономического сектора, то перед президентом стоят две важнейшие задачи. Так, проблема высоких тарифов на коммунальные услуги уже успела отразиться на рейтинге главы страны. Осенью — в начале отопительного сезона — украинцы стали жаловаться на рекордно высокие платежки, которые достигают тысячи гривен в месяц.

Цены на газ для населения при этом снижались с весны, но тарифы на отопление и горячую воду не изменились. 1 декабря Зеленский провел совещание по тарифам.

Алексей Гончарук в ходе обсуждения заявил, что «для определенных категорий населения цена на «коммуналку» может стать меньше примерно на 50% уже следующей зимой». Президент спросил, что можно сделать, чтобы цены снизились уже в декабре.

Гончарук в ответ анонсировал специальный, неотложный законопроект, благодаря которому отопление и горячая вода для населения подешевеют на 10-15%, но он пока не был внесен. Таким образом, проблема по-прежнему актуальна и требует немедленного решения, отмечает Погребинский.

«Это проблема правительства, но ясно, что люди будут возлагать ответственность на президента, который контролирует большинство в Верховной раде и пока еще контролирует правительство. Я думаю, что это проблема, связанная с высокими платежками, которые пугают людей», — отмечает эксперт.

Еще одним важным вопросом, с которым Киеву придется разобраться, стал законопроект о продаже земли. 13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект от «Слуги народа». Новый закон предполагает, что с 1 октября 2020 года снимается запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Наиболее спорным здесь стал вопрос о том, кто сможет воспользоваться правом приобретения земли.

Чтобы рассмотреть инициативу во втором чтении, профильный комитет должен рассмотреть все поправки, а их больше 2 тысяч. По оптимистичным прогнозам, законопроект может только в феврале попасть в сессионный зал. «Слуга народа», однако, пыталась закрыть этот вопрос до Нового года — сопротивление оказала оппозиция. Обсуждение сопровождалось не только дискуссией, но и потасовками.

Партия президента пыталась ускорить рассмотрение законопроекта, попросту проигнорировав значительную часть правок ко второму чтению и сократив время их рассмотрения.

Причем против принятия законопроекта протестует и часть украинцев. 18 декабря аграрии перекрыли международный пункт пропуска Кучурган на границе Украины с Молдавией в рамках протестов против планов продажи земли Украины. Однако принятие законопроекта является одним из требований МВФ.

В целом, 2020 год, несомненно, требует от украинских властей больших усилий по нескольким направлениям. В зависимости от действий Зеленского, в 2021 год Украина может войти с еще большими изменениями, чем в этот раз.