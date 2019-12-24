«Пока гром не грянет»: что Путин поручил законодателям

Президент России Владимир Путин встретился с руководителями Госдумы и Совета Федерации в Кремле. В ходе встречи глава государства перечислил основные направления работы законодателей в 2020 году.

«Среди приоритетов законотворческой повестки на будущее отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан», — заявил Путин.

Предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины, добавил президент, поблагодарив законодателей за конструктивную и содержательную работу в 2019 году.

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Кроме того, Путин выразил уверенность, что выполнение национальных целей развития должно объединять политические силы, а интересы России следует ставить выше политической конъюнктуры.

«Такие задачи должны объединять все конструктивные, ответственные политические силы вне зависимости от идеологических или текущих разногласий», — уверен президент.

От каждого из парламентариев люди ждут честного и эффективного представительства их интересов, принятия продуманных и справедливых законов, отметил Путин, россияне оценивают парламент и правительство по конкретным результатам.

После вступительного слова президента об итогах года рассказали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Руководители обоих палат парламента отметили успехи в работе, но и упомянули ряд проблемных аспектов.

К примеру, Матвиенко посетовала на низкие темпы конверсии в сфере оборонно-промышленного комплекса России. По ее словам, в настоящее время процесс идет медленно и за него никто не отвечает.

В ответ Путин согласился с мнением спикера Совфеда о низких темпах конверсии, по его словам, пока в этой сфере делается недостаточно.

«Оборонный заказ большой, у нас ведь как обычно: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я сто раз уже говорил об этом, и какие-то подвижки есть, но их недостаточно», — считает президент.

Он также добавил, что не согласен со словами Матвиенко об отсутствии контроля за темой диверсификации в ОПК — этим занимаются Минпромторг и профильный вице-премьер Юрий Борисов.

Предприятия привыкли сидеть на оборонзаказе, объяснил Путин, им трудно отделаться от этого патернализма, но думать о диверсификации производства надо.

В свою очередь, Володин, выступая перед президентом, предложил обсудить конституционные изменения для укрепления связи между государственным и муниципальным уровнями власти, которая отсутствует в данный момент. По его мнению, это сказывается на эффективности социальной политики.

Путин же заявил, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, но какие-то вещи можно отрегулировать.

«Мы полагаем, можно было бы как-то отрегулировать по-другому, в том числе <…> взаимоотношения между муниципальными органами власти и государственными органами власти», — уточнил президент.

Руководству страны нужно подумать над созданием в России единой системы публичной власти, указал Путин, но эта система не должна ущемлять интересы и права муниципальных образований.

Кроме того, в ходе встречи с законодателями президент высказался на тему Второй мировой войны, а именно — о контактах ряда мировых лидеров с Адольфом Гитлером.

«Начиная с 1934 года начала создаваться, по сути дела, правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами», — напомнил Путин.

Лидер СССР Иосиф Сталин, «как бы к нему ни относиться», не запятнал себя общением с Гитлером, добавил президент России, а первые лица крупнейших европейских государств сделали это.

Предновогодние встречи Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации стали своеобразной традицией, отмечают в пресс-службе Кремля. Президент проводит подобные мероприятия уже третий год подряд.

Обе палаты российского парламента официально завершили свои осенние сессии 2019 года. Как подвел итог на заключительном пленарном заседании Госдумы Вячеслав Володин, за текущий год депутаты приняли около 530 законов, из них более 200 — во время осенней сессии.

«На рассмотрении в Государственной думе находится еще 1179 законопроектов, из них 269 приняты в первом чтении, три — во втором», — добавил Володин.

После завершения осенней сессии депутаты отправились в регионы, указал председатель Госдумы, там парламентарии проведут встречи с избирателями.

В свою очередь, Валентина Матвиенко на последнем пленарном заседании Совфеда отметила выполнение масштабных задач в 2019 году, которые были поставлены в майском указе Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года.

«Мы выполнили все намеченные планы, главным из которых был, конечно, план реализации послания Федеральному собранию», — подчеркнула Матвиенко.

Сенаторы внесли в Госдуму 140 законопроектов, добавила спикер Совфеда, около 71 из них уже стали законами.

«Конкретные аспекты реализации национальных проектов обсуждались в формате правительственных часов, открытых диалогов с министрами, в ходе парламентских слушаний. Продуктивно работали наши экспертно-консультативные органы», — выразила уверенность Матвиенко.

При этом руководителям Госдумы и Совфеда предстоит вновь встретиться с Путиным спустя три недели. Парламентарии будут присутствовать на ежегодном послании президента к Федеральному собранию, которое состоится 15 января 2020 года.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предметная работа над содержанием послания началась в конце декабря. По его словам, в выборе даты обращения Путина «нет ничего необычного», так как президент имеет право сделать это в любое время.

К слову, в 2019 году исполнилось 25 лет с тех пор, как в России было положено начало традиции обращения главы государства к парламенту. Путин обращался с посланием к Федеральному собранию уже 15 раз, в 2019 году — в конце февраля. Содержание послания президента до выступления держится в секрете, в нем глава государства излагает главные цели и задачи страны, которые становятся руководством к действию для кабмина и парламента.