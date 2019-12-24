Новые обвинения: как демократы пытаются потопить Трампа

Члены Демократической партии в палате представителей рассчитывают предъявить президенту США Дональду Трампу новые обвинения в рамках процедуры импичмента. Дополнить итоговые претензии надеется юридический комитет нижней палаты конгресса, законодатели направили соответствующий документ в апелляционный суд столичного округа Колумбия.

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Демократы планируют открыть новые обстоятельства «преступлений президента» за счет допроса бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана.

«Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента», — говорится в документе.

Законодатели в комитете пытаются добиться допроса Макгана через суд, хотя палата представителей уже утвердила обвинения против Трампа по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование правосудию. Однако пока нижняя палата конгресса не передала дело об импичменте в сенат, демократы могут их дополнить и провести новое голосование.

Макган — главная зацепка

Демократы пытаются вызвать Макгана на допрос с момента публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству». Мюллер пытался найти доказательства сговора Трампа с Москвой, вмешательства России в президентские выборы, а также факты препятствования правосудию со стороны американского лидера. По итогам «российского дела» спецпрокурор сделал лишь один вывод — Москва якобы попыталась повлиять на ход избирательной кампании.

Макган активно сотрудничал с Мюллером во время расследования и трижды давал показания. Демократы уверены, что экс-юрисконсульт — главный свидетель в деле о нарушениях Трампа, а потому может ответить на вопрос, препятствовал ли президент США правосудию. Тем не менее, в мае администрация Трампа разрешила Макгану отказываться от дачи показаний в конгрессе, именно поэтому законодатели пытаются добиться допроса через суд.

При этом в итоговом докладе Мюллера указывается ряд свидетельств препятствования правосудию со стороны Трампа, но без какого-либо вывода о виновности президента. Как говорил спецпрокурор, у него нет полномочий для предъявления обвинений Трампу.

К слову, Мюллер также признал отсутствие какого-либо сговора между президентом США и Россией. С самого начала разбирательства Трамп последовательно отвергал подобные обвинения. В Москве также не раз отмечали, что российская сторона не пыталась вмешиваться в выборы в США.

Новые факты

Демократы в палате представителей запустили процедуру импичмента а отношении Дональда Трампа из-за жалобы сотрудника спецслужб, который заподозрил главу Белого дома в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Разведчик утверждал, что президент США якобы пытался заставить Киев начать расследование против компании Burisma в обмен на финансовую помощь.

В состав правления фирмы входил Хантер Байден — сын вице-президента США в администрации Барака Обамы Джо Байдена. Так как Байден-старший является одним из потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии, его однопартийцы увидели в действиях Трампа политический мотив.

Противники президента уверены, что он организовал целую кампанию по сбору компромата на своего конкурента через Украину. Поиском информации для Трамп занимался его юрист Руди Джулиани, которому помогали предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман. В октябре бизнесменам были предъявлены обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности, а также инкриминируются попытки добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в интересах некоего украинского политика.

Однако с ними также работал американский предприниматель Дэвид Коррейа, он вместе с Парнасом и Фруманом ездил на Украину по поручениям Джулиани, передает CNN. Источники телеканала утверждают, что Коррейа также обвинили в нарушениях при лоббистской деятельности, но он не упоминается в расследовании по импичменту.

Бизнесмен во время визита на Украину заключил несколько выгодных соглашений, которые касались продажи американского сжиженного природного газа через Польшу. Кроме того, Коррейа якобы проводил консультации в интересах Парнаса и Фрумана.

Стоит отметить, что Парнас уже признал факт поездки на Украину Фруманом по указанию Джулиани. По его словам, в ходе визита он вместе со своим коллегой пытался убедить Киев начать расследование против Байдена и его сына. Сам Джулиани же говорил, что предприниматели искали материалы, которые помогут оправдать Трампа в свете обвинений со стороны демократов.

Республиканский ответ

Вероятно, Коррейа также будет интересен демократам в рамках импичмента Трампа, особенно если Макган все же не станет давать показания в палате представителей. Действия законодателей крайне не устраивают республиканцев и Трампа, которые ожидают передачи расследования в сенат.

Дело в том, что демократам удалось запустить процесс импичмента за счет большинства в палате представителей, республиканцы систематически голосовали против на всех слушаниях по этим вопросам. Однако в сенате ситуация полностью обратная, там большинство принадлежит сторонникам Трампа.

Республиканцы вместе с президентом подгоняют палату представителей, чтобы как можно быстрее перейти к обсуждению импичмента в сенате. Соратники Трампа рассчитывают полностью оправдать президента и не хотят затягивать процесс импичмента.

Демократы же пытаются добиться вызова определенных свидетелей на слушания в сенате, но их список еще не согласован.