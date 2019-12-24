Тайное влияние Сороса: как назначались послы США на Украине

За назначением сразу четырех послов США на Украине стоял миллиардер Джордж Сорос, заявил адвокат американского президента Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, передает журнал New York.

«[Сорос] поставил всех четырех послов там. Он же нанимает агентов ФБР», — утверждает адвокат.

По словам Джулиани, именно миллиардер контролирует бывшего посла США в Киеве Мари Йованович. Не исключено, добавил также юрист, что Сорос «покупает статьи», рассказывающие «липу».

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Именно Йованович в ноябре давала показания в конгрессе на слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа. Она заявила, что Руди Джулиани и его «сподвижники» добились ее увольнения и требовали от украинских властей возобновить расследование против компании Burisma.

Фонды Джорджа Сороса не раз обвиняли в организации смены власти в некоторых государствах. Финансист не отрицает своего спонсирования, в частности, первой «оранжевой революции» на Украине в 2004 году и «евромайдана» в 2013-2014 годах. Экс-президент Украины Петр Порошенко даже удостоил Сороса ордена Свободы «за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства».

«Самый большой актив Евросоюза — это Украина, чьи граждане готовы умереть, защищая свою страну. Защищая себя, они также защищают ЕС — это редко встречается в Европе в наши дни», — заявлял Сорос.

Он высказал мнение, что Украине повезло с новым правительством, «которое более решительно и с большей вероятностью проведет реформы, которых требовали как ее граждане, так и ее внешние сторонники». В то же время миллиардер признал, что ЕС и его члены не обеспечивают Украине заслуженной поддержки, в отличие от США.

Между тем именно из-за Украины президент США Дональд Трамп попал под процедуру импичмента, которая была запущена спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 25 сентября. Это произошло после заявления председателя комитета по разведке Адама Шиффа о «давлении», которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.

В конце августа влиятельные американские газеты опубликовали информацию о том, что Трамп требовал от Киева расследовать дело нефтегазовой компании Burisma и занимавшего кресло в совете директоров компании Хантера Байдена — сына его оппонента Джо Байдена, в обмен на военную помощь в размере $250 млн.

Соответствующую жалобу на разговор Трампа и Зеленского своему начальству подал некий сотрудник разведки США, сейчас его имя скрывается в интересах следствия. Аноним находится под федеральной защитой, а сторонники американского лидера пообещали заплатить $50 тыс. за любую информацию о нем.

Стоит отметить, что Руди Джулиани как адвокат Трампа не раз лично летал в Киев. 17 октября посол США при Евросоюзе и один из ключевых доноров предвыборной кампаниии Трампа Гордон Сондланд заявил перед комитетами палаты представителей американского конгресса, что сотрудники украинского подразделения Госдепа по прямому приказу Трампа должны были содействовать переговорам Джулиани с представителями Киева.

Сам же экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани выдвинул неожиданное обвинение против бывшего вице-президента Джо Байдена, которого считают одним из главных противников Трампа на грядущих выборах президента США. По мнению Джулиани, Байден подкупил бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Просто отойдите на минуту от этого политического мусора и подумайте, насколько ужасно, что Байден подкупил президента иностранного государства», — говорил он.

«Украинагейт», как его называют в американской прессе, в очередной раз расколол американское общество. Газета The Wall Street Journal сообщила несколько недель назад, что импичмент Трампа поддерживают 53% граждан страны. В то же время 44% американцев выступает против отставки президента. Среди сторонников Демократической партии 88% уверены в необходимости импичмента, а 90% избирателей-республиканцев назвали процедуру ошибкой.