Задержаться во власти: Нетаньяху устраняет конкурента

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху борется за отмену внутрипартийных праймериз, на которых должен быть избран лидер «Ликуд». В связи с этим он уже обратился в апелляционный партийный суд, от решения которого будут зависеть, состоятся ли уже 26 декабря выборы лидера правящей в стране партии.

Реклама

Как отмечает издание The Times of Israel, Нетаньяху считает, что в случае праймериз он может потерять поддержку лояльных ему депутатов. Вместе с премьером петицию за отмену процедуры подписала группа из нескольких его однопартийцев.

Израильские обозреватели также видят в стремлении отменить праймериз нежелание Нетаньяху идти на «битву» с единственным соперником и перспективным политиком — бывшим главой МВД государства Гидеоном Сааром.

Ветеран израильской политики, Нетаньяху планирует сохранить за собой лидерство в «Ликуд», но число недовольных его фигурой растет как среди партийцев, так и среди рядовых граждан. Одна из причин — невозможность найти компромиссc с другими политическими силами, что уже трижды не позволило ему сформировать правительство. Весной в Израиле пройдут уже третьи по счету внеочередные выборы подряд. Подобное происходит впервые за все время существования еврейского государства.

Еще одна из проблем нынешнего премьера — различные коррупционные обвинения, среди которых — получение подношений от бизнесменов. Так, Нетаньяху подозревают в получении подарков на сумму более $280 тыс. от своих сторонников, в частности, известного израильского продюсера Арнона Милчена.

В конце ноября генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил премьеру обвинения по трем эпизодам, которые дают основания для уголовного преследования: «Только после того, как я убедился, что доказательная база достаточна, я решил предъявить обвинения премьеру», — отмечал Мандельблит. Он также указывал, что приговорить Нетаньяху может только суд.

Риск оказаться на скамье подсудимых давит на премьера, для которого возможность стать во главе Израиля в очередной раз — шанс приобрести иммунитет от преследования. Биньямин Нетаньяху руководит страной уже более 10 лет.

Стоит отметить, что его соперник на выборах, лидер левоцентристской партии «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц, не исключал возможности создать коалиции с «Ликуд». Однако он заявил, что не хочет работать в одном правительстве с человеком, против которого выдвинуты обвинения.

Сам Саар в интервью израильским СМИ рассказал, что в случае если праймериз выиграет Нетаньяху, правительство сформировать не удастся.

Молодой соперник против опытного бойца

Однопартиец премьера Саар считает, что выходом из положения должна стать смена руководства в «Ликуд», и напоминает, что от выборов к выборам партия теряет доверие избирателей. «Если мы не принесем перемены, то мы окажемся близки к тому, что нами будет управлять левое правительство, которое ставит под угрозу все, что нам так дорого», — сказал Саар.

Саар, с которым корреспондент «Газеты.Ru» общался в апреле 2018 года, действительно, считается перспективной фигурой на смену Нетаньяху. Уроженец Тель-Авива, он активно занимался юридической практикой, а затем был помощником главы минюста. Заняв по итогам выборов место заместителя спикера, он завоевал симпатии женского электората, выступая за принятие закона против увольнения беременных женщин. В правительстве Нетаньяху он занимал посты министра образования и главы МВД. На последнем он прославился достаточно жесткими мерами в отношении нелегальных мигрантов.

«Люди хотят лучшей жизни для себя и своих детей. Мы все можем понять такие вещи с человеческой точки зрения. Но мы, как любое суверенное государство, не можем принять нелегальных мигрантов. Если бы у нас было пять-шесть еврейских государств, возможно, мы были бы более мягкими к подобным вопросам, но так как мы единственное еврейское государство, мы должны быть более жесткими»,

— объяснял политик в интервью «Газете.Ru».

На Саара играет его возраст — ему 53 года, Нетаньяху — 70. Саар пользуется популярностью среди молодых партийцев, однако пока у него мало шансов. Как отмечает The New York Times, относительно молодой политик не пользуется доверием у старой партийной гвардии, в отличие от Нетаньяху — «мастера политического театра». Издание отмечает, что нынешний премьер четыре раза приводил партию к победе: «Несмотря на три уголовных дела против него, г-н Нетаньяху по-прежнему пользуется твердой поддержкой».

Сторонники Нетаньяху готовы закрыть глаза на его уголовные дела, отмечая, что именно при его правлении США, вопреки резолюции ООН, признали спорные Голанские высоты территорией Израиля и перенесли посольство в Иерусалим. К тому же среди козырей Нетаньяху — хорошие отношения как с президентом США Дональдом Трампом, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Оба политика принимали его у себя незадолго до выборов, что означало фактически прямую поддержку его кандидатуры.

Как ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» израильский политический обозреватель Бенни Брискин, Нетаньяху останется у власти как минимум до марта 2020, когда в стране пройдут выборы. «Он наметил свою линию обороны, которая скорее превратилась в атаку», — полагает эксперт.