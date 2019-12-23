По канонам шариата: убийц Хашукджи приговорили к казни

По делу об убийстве саудовского журналиста Джамая Хашукджи в октябре 2018 года пять человек приговорены к смертной казни, еще трое — к длительным срокам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры Саудовской Аравии.

«Расследование убийства подданного Джамаля Хашукджи завершено, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, еще трое — к 24 годам тюремного заключения, следствие установило, что убийство было совершено без предварительных намерений»,

— отметила генпрокуратура страны.

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При этом известно, что консул генконсульства королевства в Стамбуле, на территории которого и было совершено преступление, был признан невиновным — сам он предоставил доказательства, что в момент совершения убийства Хашукджи он находился в другом месте.

По словам гособвинителя, к делу также привлекался королевский советник Сауд аль-Кахтани, передает Reuters, однако после расследования он был освобожден за отсутствием доказательств его причастности к убийству.

Имена приговоренных Эр-Рияд раскрывать не стал, однако ранее генпрокуратура заявила, что журналист был убит сотрудниками службы общей разведки Саудовской Аравии, которые в ходе выполнения задачи по возвращению Хашукджи на родину из Стамбула «превысили свои полномочия».

По завершении расследования власти объявили о задержании 21 человека: 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых якобы непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Остальных, по данным генпрокуратуры страны, ждет наказание по канонам шариата.

Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Последний раз Хашукджи видела его девушка — при ней он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле после чего бесследно пропал.

Новости о его исчезновении появилась лишь спустя четыре дня, за выяснение всех обстоятельств происшествия взялись следователи из прокуратуры Стамбула. К ним присоединились силовики из Саудовской Аравии, которые утверждали, что журналист исчез уже поле того, как покинул территорию консульства.

Хашукджи был известен своими оппозиционными взглядами и неоднократно критиковал саудовские власти за нарушение прав человека в королевстве. Свои резонансные материалы он публиковал в The Washington Post.

Под давлением Турции саудовские власти дали местной полиции разрешение на проведение обыска на территории дипмиссии в Стамбуле. В ходе него были обнаружение улики, подтверждающие убийство журналиста. Кроме того, позже турецкой стороной была обнародована аудиозапись, свидетельствующая о пытках и смерти журналиста именно в стенах дипломатического здания: на записи был слышен голос Хашукджи, журналист умолял не убивать его.

Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста. В ведомстве заявили, что Хашукджи якобы погиб в результате ссоры с представителями генконсульства, позже Эр-Рияд признал факт преднамеренного убийства. При этом минюст королевства объявил, что дело журналиста будет расследоваться по законам Саудовской Аравии, так как убийство произошло на территории государства.

Тело журналиста так и не было найдено. В конце октября появилась информация, что его останки были обнаружены на территории резиденции саудовского генконсула в Турции, но она не была подтверждена официально. Считается, что оно могло быть уничтожено специальной командой, прибывшей из Саудовской Аравии.

Турецкие следователи же заявили, что тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Дело погибшего журналиста имело огромный резонанс, а несколько европейских стран ввел эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду в ноябре прошлого года. Американские законодатели также хотели присоединиться к данным мерам, но Трамп не стал отменять контрактов с Эр-Риядом — главным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд в интервью заявил, что, так как убийство произошло «в его смену», он берет на себя всю ответственность. В то же время он добавил, что не знал о происходящем.