«Ущербное существо»: за что экс-нардеп обозвал Порошенко

Резкой критике подверг бывшего президента Украины Петра Порошенко экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. Обличительный пост политик опубликовал в Facebook.

«Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущенных граждан справедливо материализуются, то персонаж будет кричать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве», – говорится в заявлении бывшего парламентария.

Так Мураев прокомментировал сообщение пресс-службы Государственного бюро расследований Украины об обысках в спортивном клубе «Пятый элемент», связанный журналистами с Порошенко. В раздевалках правоохранители нашли скрытые камеры.

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Экс-депутат добавил, что «никогда не понимал и не уважал Порошенко», но даже его удивил скандал вокруг камер в раздевалке. По его словам, остается лишь догадываться, с кем и зачем Порошенко мог смотреть записи с этих камер.

Устройства были вмонтированы «в элементы вентиляции и сигнализации». ГБР опубликовало фотографии обнаруженных камер, отметив, что они были подключены к сетевому кабелю. Бюро завело уголовное дело о незаконном использовании специальных технических средств для негласного получения информации.

Обыски в клубе проходили в связи с двумя уголовными делами, фигурантом которых является Порошенко. Как уточнили в ведомстве, одно дело касается продажи завода «Кузница на Рыбальском». Второе — возможного исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты (которую еще называют ситуационным центром) администрации президента.

В середине декабря директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко — фигурант 15 уголовных дел. Расследованием всех дел занимается семь следователей, дела «сложные».

Директор ведомства также напомнил, что ГБР направило в Генпрокуратуру для ознакомления и получения согласия проект подозрения Порошенко в совершении преступления при назначении членов Высшего совета правосудия. Эти действия были необходимы, так как бывший президент является народным депутатом, и на оглашение подозрений ему требуется согласие Верховной рады.

Однако, по словам Трубы, данный проект подозрения лежит в Генпрокуратуре уже два месяца, и о результатах рассмотрения не знают ни следователи, ни Госбюро.

Сам Порошенко назвал «российским заказом» действия (ГБР) по снятию с него неприкосновенности. «Так называемое подозрение, выставленное в телеграмме заместителем главы администрации Януковича [Андреем] Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным, как российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме в Галифаксе (Канада)», — говорится в сообщении пресс-службы лидера (цитата по ТАСС).

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене неприкосновенности для депутатов Рады. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. В настоящее время на Украине народных депутатов нельзя без согласия парламента привлечь к уголовной ответственности.

Кроме подозрений в госизмене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти, Порошенко также проходит как свидетель по делу об отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

6 августа было заведено дело относительно путешествия Порошенко и его семьи на Мальдивы в 2018 году. Юрист Андрей Портнов считает, что семейство экс-президента незаконно пересекло границу по поддельным паспортам. Он подчеркнул, что факты, которые будут установлены в этом уголовном деле, помогут определить новые офшоры, собственность, активы и счета бывшего украинского лидера.

Порошенко допрашивали, когда он еще был президентом — сотрудники управления спецрасследований генпрокуратуры Украины допросили его по делу о гибели людей в ходе так называемого «евромайдана» в Киеве в феврале 2014 года.

22 июня Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, он подчеркнул, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял экс-президент Украины.