«Это агенты ФСБ»: посол Украины раскрыл тайную сеть в ООН

В ООН половина россиян, работающих в этой международной организации, являются «тайными или явными» агентами ФСБ, уверен новый посол Украины в США Владимир Ельченко. Свое мнение он выразил в интервью «Укринформу».

«Российские кадры работают на спецслужбы или, в более мягком варианте, на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть в рамках ООН», — утверждает дипломат.

Ельченко отметил, что при помощи этих 200-300 людей российская сторона скрытно влияет на работу организации. Время от времени, по словам Ельченко «мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой, то есть иногда их отлавливают».

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Он добавил, что у России в ООН большой авторитет также потому, что она является постоянным членом Совета Безопасности ООН. «Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Те 20-23 страны, которые голосуют в унисон с Россией, на 100% зависят от нее», — считает украинский посол.

К таким государствам Ельченко отнес Венесуэлу, Никарагуа, Кубу, Судан, Мьянму, Камбоджу и другие страны.

В интервью «Укринформ» он также обратил внимание на то, что в ООН есть мощная группа украинских друзей, которые всегда поддерживают инициативы Украины.

«Без преувеличения, нам удалось сформировать мощную группу друзей Украины, что крайне важно для противостояния российской агрессии», — уверено сказал он. По его словам, особенно результативными были два года в период с 2015 по 2017 года. В это время Украина была непостоянным членом Совбеза ООН, а сам Ельченко в 2015 году был назначен украинским постпредом при ООН.

«За те два года мы завоевали в ООН авторитет, который помогает нам сотрудничать с другими странами сейчас — в частности по их поддержке наших инициатив», — обратил внимание собеседник издания.

В качестве друзей государства он назвал «главных стратегических партнеров» Украины: Соединенные Штаты и Великобританию, а также все страны Европейского Союза. В частности, Ельченко упомянул Польшу, страны Балтии, Турцию. «Хотя Анкара и строит партнерские отношения с Российской Федерацией, ее позиция в вопросах Крыма и Донбасса твердая и однозначная», — отметил дипломат.

По его словам, среди украинских друзей в ООН также можно упомянуть Канаду, Австралию и Новую Зеландию, а также страны Европы, которые не входят в ЕС, — Швейцарию, Норвегию, Исландию.

В Европе, подчеркнул он, только одна страна «цинично и хронически голосует против всех украинских резолюций, — Сербия». «Хотя она считает своей стратегической целью членство в ЕС, как и Украина, но занимает откровенно пророссийскую позицию. Причем не только по украинскому вопросу», — отметил Ельченко, добавив, что Сербия выглядит как «некий остров негатива в Европе».

В круг друзей Украины дипломат также вписал центральноамериканские страны. «Латинская Америка является огромным резервом по нашей поддержки, не в последнюю очередь потому, что в этих странах есть мощная украинская диаспора, которая определенным образом влияет на политику этих стран», — рассказал в интервью украинскому изданию новый посол в США.

На пост украинского посла в США его назначил президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад. Так, 19 декабря украинский лидер уволил Владимира Ельченко с должности постпреда страны при ООН, назначив послом в США.

«Освободить Ельченко с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке по совместительству», — говорится в указе главы государства.

Вместо Ельченко украинские интересы в организации теперь будет представлять бывший заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

До этого Ельченко в течение пяти лет (2010 – 2015 гг.) был послом Украины в России. А с 2015 года и по нынешний декабрь он был постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.