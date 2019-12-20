Британия уходит: палата общин одобрила сделку Джонсона

Палата общин Великобритании одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза. За инициативу, включающую в себя новую согласованную с ЕС сделку по Brexit, проголосовали 358 депутатов, против — 234.

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Начиная дебаты в палате общин, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его законопроект «усваивает решительный урок прошлого парламента» и «отвергает любые дальнейшие задержки».

«Это гарантирует, что мы уйдем 31 января. В этот момент Brexit будет готов. Он будет закончен, — пообещал Джонсон депутатам. — Печальная история последних трех лет будет завершена, и мы можем двигаться вперед».

Более того, одержав столь уверенную победу на досрочных выборах, Борис Джонсон решил ужесточить текст законопроекта, запретив продление переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря 2020 года.

Дело в том, что 31 января Лондон покинет Евросоюз, по большому счету, формально. Британия останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года, но потеряет представительство и право голоса в органах власти ЕС.

До этого времени сторонам необходимо будет договориться о дальнейших условиях сосуществования. И в этом направлении премьер-министр, похоже, настроен оптимистично.

Выступая в парламенте, Джонсон указал, что законопроект прокладывает путь для «амбициозного соглашения о свободной торговле» с ЕС. Однако многие наблюдатели уверены, что за такой срок договориться о новых условиях торговли и сотрудничества нереально. Выходит, премьер-министр вновь поставил Британию под угрозу «развода» без соглашения как такового.

Помимо этого премьер внес и другие изменения в документ: британские суды получат возможность пересматривать решения Европейского суда, министры должны будут ежегодно отчитываться перед парламентом о спорах с ЕС.

Пожалуй, сегодняшнее голосование действительно главная победа для премьера, получившего пост на фоне обещаний во что бы то ни стало вывести страну из Евросоюза, причем 31 октября со сделкой или без — хотя срок и растянулся.

Парламент трижды отвергал соглашение предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В пересмотре сделки ей отказывал Евросоюз. Оказавшись в политическом тупике, премьер покинула свой пост.

Обещания Джонсона договориться с Брюсселем о лучших условиях «развода» выглядели самонадеянными. В ходе предвыборной кампании политик не высказывал никакой стратегии, кроме как: «Брюссель удастся уговорить на сделку, только если мы проявим волю и мужество — и покажем, что готовы уйти и без нее».

Возможно, именно эта стратегия и сработала. Евросоюз пошел на уступки по главному вопросу — судьбе Северной Ирландии.

В соответствии с новым соглашением, Северная Ирландия останется в таможенном пространстве всей Великобритании, но также будет частью единого рынка Евросоюза. Вместе с тем Лондон будет применять таможенные правила ЕС и осуществлять сборы для товаров, следующих в Евросоюз через Северную Ирландию.

После окончания переходного периода соглашение будет продлеваться каждые четыре года с согласия Ассамблеи Северной Ирландии большинством голосов.

Заручившись победой в Брюсселе, Борис Джонсон был уверен, что 31 октября Британия покинет ЕС.

Новое соглашение через два дня было представлено парламенту. 19 октября члены палаты общин собрались, чтобы рассмотреть его, и не стали голосовать по сделке. Вместо этого они решили поменять регламент утверждения сделки и одобрили поправку, которая обязывает сперва принять законопроект, ратифицирующий новое соглашение.

Так, палата общин практически лишила Джонсона возможности реализовать Brexit 31 октября. Премьеру пришлось просить Евросоюз о новой отсрочке.

Через несколько дней парламент снова собрался для голосования по сделке. 22 октября палата общин большинством голосов поддержала закон о ратификации соглашения — и тут же отклонила ускоренный график выхода из Евросоюза и, тем самым, похоронила последнюю надежду на Brexit 31 октября.

В ответ премьер-министр поставил перед парламентом вопрос о проведении досрочных выборов, что, кстати, тоже не удалось реализовать с первой попытки.

Именно досрочные выборы полностью поменяли расклад и дали Джонсону, наконец, возможность реализовывать задуманное. В парламенте попросту отсутствовало большинство, которое бы продвигало какую бы то ни было позицию, будь то новый референдум, выход без сделки или поддержка существующего соглашения. Таким образом, досрочные выборы стали возможностью вновь дать британцам возможность продемонстрировать свою волю касательно будущего страны — с ЕС или без него.

«Именно консерваторы ведут страну к выходу. Они выступают такой силой, которая хочет реализовать волю народа, высказанную на референдуме. И они избирателям могут сказать: «Смотрите, сколько мы предлагали, и Тереза Мэй предлагала, и Борис Джонсон предлагал, и одно соглашение, и другое, и выход без сделки, то есть все варианты. Но оппозиция препятствовала, поэтому мы готовы выполнить волю народа, но нам мешают лейбористы». Поэтому, наверное, все-таки у них такое моральное преимущество, потому что они последовательно проводят линию на выход из ЕС», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Николай Топорнин.

Выборы прошли 12 декабря. Результаты превзошли все ожидания. Консервативная партия Джонсона, заняв 364 из 650 мест в Палате общин, одержала крупнейшую победу с 1987 года, когда такого же успеха добилась Маргарет Тэтчер.

Премьер-министр назвал победу «исторической», и с этим трудно поспорить. Неважно, к какому решению придет Лондон и с какими последствиями ему придется справляться — Британия, наконец, вышла из парализованного состояния, в котором не могла принять ни одного решения.

Главные противники консерваторов, Лейбористская партия Джереми Корбина, получила 203 мандата, что стало худшим результатом политической силы с 1935 года и четвертым поражением на всеобщих выборах подряд. Джереми Корбин уже пообещал, что покинет свой пост.

Шотландская национальная партия забрала 48 мест, Либерально-демократическая партия — 11, североирландская Демократическая юнионистская партия — 8, Партия Уэльса — 4, зеленые — 1.

Ожидается, что в январе парламент дополнительно изучит законопроект и он вступит в силу. А уже 31 января в 23:00 по Гринвичу Великобритания покинет ЕС и откроет новую страницу в истории не только страны, но и всего Евросоюза.