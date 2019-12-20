«Регион в крови»: о чем договорились Путин и Эрдоган

Президент России Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом открыли газопровод «Турецкий поток», официальная церемония ввода в эксплуатацию объекта состоялась в Стамбуле.

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«Успешная реализация масштабного совместного проекта по строительству трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты», — заявил Путин на мероприятии.

Москва и Анкара показывают пример благотворного сотрудничества на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, отметил президент, в настоящее время в регионе наблюдаются серьезные негативные тенденции.

«Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничеству между нашими странами, работа идет своим ходом», — подчеркнул российский лидер.

В свою очередь Эрдоган добавил, что Турция особенно остро чувствует критическую напряженность между США и Ираном в регионе.

«Между нашим союзником в лице США и нашим соседом в лице Ирана продолжается напряженность, которая подошла к нежелательной точке. Мы бы не хотели, чтобы Сирия, Ливан, Ирак или Персидский залив стали сценой боевых действий. Турция очень чувствительна к тому, что сейчас происходит», — пояснил он.

Анкара проводит плотный дипломатический трафик, чтобы уменьшить напряженность в регионе и принести в него мир, указал Эрдоган, Турция готова продолжать вести переговоры со всеми сторонами.

«Мы не позволим потопить наш регион в крови. В этом процессе с Россией и президентом Путиным мы будем находиться в постоянном диалоге», — подытожил Эрдоган.

К слову, постройке «Турецкого потока» предшествовал провал «Южного потока» — международного проекта газопровода, который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Строительство проекта было сорвано в 2014 году из-за резолюции Европарламента, которая рекомендовала Болгарии отказаться от газопровода.

Срыв «Южного потока» привел к переговорам между Россией и Турцией, и в 2017 году сторону пришли к соглашению по строительству газопровода. В ноябре прошлого года «Газпром» сообщил о том, что обе нитки «Турецкого потока» были заполнены топливом. Это завершающий этап перед вводом объекта в эксплуатацию.

Газ по новому газопроводу будет поставляться из Анапы через Черное море в Турцию и далее в страны Южной и Юго-Восточной Европы, его протяженность составляет более 930 км. При этом мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» — по 15,75 млрд куб. м.

Стоит отметить, что в преддверии церемонии открытия газопровода Путин и Эрдоган провели встречу в формате тет-а-тет. Переговоры двух лидеров продолжались около полутора часов и проходили в закрытом режиме. Как заявляли в Кремле, основными темами встречи должны были стать Сирия, Ливия и, конечно, конфликт Ирана с США.

Отношения Тегерана и Вашингтона обострились после того, как американские военные провели операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Иран пообещал отомстить США и уже провел несколько атак на американские базы в регионе. В Белом доме же утверждают, что Сулеймани и аль-Мухандис стояли за организацией нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря прошлого года.

В контексте обсуждения ситуации в Ливии, лидеры могли поговорить об отправке турецких военных в республику — соответствующее распоряжение Эрдоган отдал еще 5 января. По его словам, армия Турции не будет участвовать непосредственно в боевых действиях, а должна обеспечить безопасность легитимного правительства.

Сирийский вопрос же в основном связан с зоной деэскалации в Идлибе, в Анкаре опасаются потока беженцев из данного региона САР. Как отмечал Эрдоган, он намерен согласовать с Путиным режим прекращения огня в Идлибе, чтобы «бомбы больше не падали на дома мирных граждан».

При этом переговорам Путина и Эрдогана предшествовали несколько телефонных разговоров, которые лидеры провели в последние месяцы 2019 года. Основной темой бесед также стала ситуация в Сирии.

Взаимодействие России и Турции по Сирии носит партнерский характер, стороны совместно прикладывают усилия для нормализации ситуации в арабской республике и разрешения спорных вопросов. Тем не менее между Анкарой и Москвой есть ряд противоречий, которые в основном связаны с сирийскими курдами.

Дело в том, что турецкая сторона считает курдские формирования на территории Сирии террористами, в октябре прошлого года Анкара даже начала военную операцию на севере республики для обеспечения безопасности своих границ.

Операция получила название «Источник мира», целью своих действий Турция обозначила создание буферной зоны на сирийского-турецкой границе, которая должна была стать своеобразным защитным поясом. Анкара рассчитывала переместить в зону сирийских беженцев со своей территории, а также убрать курдские формирования с севера Сирии.

Мировое сообщество осудило турецкую операцию, западные страны во главе с США начали призывать своего союзника по НАТО прекратить боевые действия. Впоследствии Вашингтону удалось уговорить Анкару ввести временный режим прекращения огня в 30-километровой буферной зоне. Окончательное завершение операции состоялось после переговоров Путина и Эрдогана в Сочи в конце октября.

Так, лидеры России и Турции согласовали совместный меморандум о взаимопонимании по Сирии, который направлен на урегулирование ситуации. В соответствии с соглашением, сирийско-турецкая граница перешла под контроль пограничников САР и российской военной полиции, а саму буферную зону начали патрулировать военные России и Турции.

Согласно меморандуму, от границы Сирии и Турции отошли курдские формирования, что и было основным требованием Анкары. При этом Москва, в отличие от Анкары, не относит большую часть сирийских курдов к террористам, и последовательно настаивает на их интеграции в армию Сирии.

Стоит отметить, что курдский вопрос связан с одной из инициатив по урегулированию ситуации в Сирии — сирийским конституционным комитетом. Данный орган должен разработать новую конституцию САР, которая будет учитывать интересы всех населяющих республику народов, в том числе и курдов.

Комитет начал свою работу в конце октября прошлого года и действует при поддержке ООН. В его состав входят представители правительства и оппозиции, им предстоит «решить судьбу» Сирии. Работу комитета поддерживают Россия и Турция, отмечая необходимость политического урегулирования конфликта в республике.

При этом Путин в преддверии встречи с Эрдоганом посетил Сирию, где провел переговоры с президентом арабской республики Башаром Асадом. Тогда президент России отметил улучшение обстановки в стране, но указал на ухудшение ситуации в регионе в целом.

«Ситуация не просто кардинально поменялась, а мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, единого целостного государства. Но проблем еще очень много и на севере страны, и на востоке, и на северо-западе», — резюмировал Путин.