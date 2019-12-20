Церковь в расколе: как Украина встретила Рождество

Ровно год назад в Софийском соборе Киева состоялась Рождественская литургия, которая имела особое значение для Украины. В древнейшем киевском храме выставили пергамент с текстом томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

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За два дня до этого в соборе святого Георгия в Стамбуле состоялась церемония вручения церковной грамоты о независимости Православной церкви Украины (ПЦУ). Таким образом, процесс создания новой церкви на Украине почти завершился в сочельник. На тот момент нерешенным оставался только один вопрос: признание автокефалии ПЦУ другими поместными церквями, и в этом направлении процесс все еще длится.

При этом за прошедший год на Украине сменилась власть, и сегодня Офис президента не принимает столь активного участия в религиозной жизни страны. Помимо этого назрел раскол уже внутри ПЦУ.

Рождество в расколе

Поздравляя украинцев с Рождеством, президент Владимир Зеленский пожелал осуществления желаний и мира.

«Колядку колоколов», написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более чем 150 вариациях. Так украинский «Щедрик» дарит рождественский дух по всему миру.

Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!» — написал Зеленский в Facebook.

К слову, празднование Рождества 7 января на Украине может оказаться под вопросом в будущем. Митрополит ПЦУ Епифаний на днях предположил, что церковь может перейти на Григорианский календарь, согласно которому Рождество отмечается 25 декабря.

«Церковь в целом не против, но мы говорим о том, что это не сейчас, нужно провести большую просветительскую работу. Сейчас в епархиях мы проведем соответствующий опрос, увидим, какой процент за перенос, а какой против. Будем анализировать, будем работать, и в будущем, я думаю, этот вопрос будет решен положительно», — сказал Епифаний в интервью «Радио Свобода».

Сегодня украинская церковь встречает второе Рождество в состоянии внутреннего раскола, который за год стал еще глубже. Непримиримые противоречия возникли и внутри ПЦУ.

Документ, окончательно разделивший украинскую и российскую церкви, был подписан 5 января 2019 года Вселенским патриархом Варфоломеем. До этого в Киеве прошел объединительный собор, в ходе которого из неканонических Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) была создана ПЦУ. Возглавил новую церковь митрополит Епифаний. Прошлогоднюю Рождественскую литургию в Киеве он впервые провел как глава поместной церкви, ему же и был вручен томос.

Предполагается, что УПЦ КП, как и автокефальная православная церковь, прекратят свое отдельное существование, чтобы влиться в ПЦУ. Этого, однако, не произошло. В мае глава Киевского патриархата Филарет заявил, что его церковь продолжит существование, а он останется ее патриархом. В июне в Свято-Владимирском соборе в Киеве прошел собор УПЦ КП, в ходе которого было принято заявление, критикующее независимость ПЦУ.

«Томос об автокефалии, выданный Украинской православной церкви 6 января 2019 года в Константинополе (Стамбуле), не соответствует статусу автокефальных церквей, которыми обладают все автокефальные церкви, и поэтому ставит Православную церковь Украины в зависимость от Константинопольского патриархата. Собор благодарит вселенского константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытку решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание томоса об автокефалии Православной церкви Украины», — сообщалось в соборном постановлении УПЦ КП.

В заявлении Филарета, более того, говорится, что Киевский патриархат станет третьей церковью на Украине, помимо ПЦУ и УПЦ Московского патриархата (МП). В отличие от последних, УПЦ КП, по словам Филарета, остается «независимой». Так начался процесс усугубления раскола внутри украинской церкви.

Причем противостояние сторон в юридической сфере затянулось до декабря и сопровождалось взаимными обвинениями в незаконности существования.

В сентябре Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП и запретил «совершать любые регистрационные действия, в том числе распоряжаться имуществом церкви».

11 ноября же Шестой апелляционный административный суд Киева отменил приостановку ликвидации.

14 декабря в честь годовщины объединительного собора, на котором было принято решение о создании ПЦУ, Епифаний объявил о юридическом прекращении существования Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. На следующий же день юридический отдел УПЦ КП опубликовал опровержение, назвав действия ПЦУ незаконными.

Проблема заключается в том, что обе церкви претендуют на одни и те же храмы и приходы, поэтому ситуация находится, по большому счету, в юридической плоскости. Филарет уже заявил, что будет бороться до конца за существование УПЦ КП.

Так или иначе, подобные конфликты и деление имущества негативно сказываются на репутации созданной год назад церкви.

Некоторые политологи и эксперты обращают внимание на тот факт, что противоречия внутри ПЦУ начались практически сразу после смены президента Украины. Экс-глава страны Петр Порошенко, добившийся предоставления томоса церкви, оказывал весомую поддержку ПЦУ. Его уход значительно уменьшил роль власти в религиозной жизни Украины. Послабление, соответственно, могло способствовать восстанию Киевского патриархата.

Зеленский в стороне от церкви

Сосуществование на Украине Православной церкви Украины и Украинской православной церкви, оставшейся частью Русской православной церкви (РПЦ), стало барометром состояния отношений России и Украины.

Вручение томоса об автокефалии было для Порошенко одним из главных достижений на его посту, к чему он и апеллировал неоднократно в ходе предвыборной кампании. Именно благодаря его многочасовым переговорам с патриархом Варфоломеем в апреле прошлого года процесс обретения украинским православием автокефалии стремительно ускорился.

Автокефалию церкви Порошенко связывает с независимостью Украины. Так, например, судебные иски в адрес ПЦУ он назвал атакой «в информационном пространстве со стороны государства-агрессора».

Причем подобные «атаки» экс-президент связывает со сменой власти в стране. «К сожалению, фундаментальные изменения не стали необратимыми, и мы все еще должны их защищать», — рассуждал Порошенко в интервью телеканалу «Украина» в августе.

Об изменениях в православной жизни страны со сменой президента говорит и патриарх РПЦ Кирилл.

«Позиция нынешнего президента и властей изменилась, и декларация о невмешательстве в церковные дела, которая сопровождала первые шаги в деятельности господина Зеленского, свидетельствует о том, что государственная власть занимает единственно правильную позицию: не вмешиваться в эти церковные противоречия и не занимать никакую позицию, которая бы привела к давлению, в том числе на нашу каноническую украинскую церковь», — указывал предстоятель РПЦ 11 декабря перед заседанием Высшего церковного совета Русской православной церкви.

Украинский лидер действительно старается дистанцироваться от той политики, на которую опирался его предшественник.

Зеленский, например, встречаясь в августе с Константинопольским патриархом Варфоломеем, заявил, что «власть не должна вмешиваться в церковные дела». Поздравляя украинцев с Днем крещения Руси, президент призвал представителей всех церквей к диалогу.

«Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укреплению и развитию. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве — наша сила и наше будущее!» — написал он в Twitter.

Показательной стала история с предновогодним шоу «Квартала 95», в котором Зеленский, на тот момент еще не объявивший о выдвижении своей кандидатуры в президенты, пародируя Порошенко, в шутку назвал томос «термосом».

Подобной отстраненностью, впрочем, президент привлекает и критику. Украинские журналисты, например, обратили внимание, что

глава государства проигнорировал годовщину Объединительного собора, на котором была создана Православная церковь Украины. Заявлений на эту тему от Зеленского не последовало ни в его соцсетях, ни на сайте Офиса президента.

Для сравнения, Петр Порошенко не смог обойти стороной столь значимую дату. В Facebook он опубликовал пост, в котором назвал день, когда состоялся Объединительный собор, «одним из самых важных» в его жизни.

«Большое количество верующих, которые сейчас молятся в Михайловском соборе, год назад с 9 утра до 8 вечера тоже молились, и именно это стало решающим в создании церкви, ибо Господь услышал наши совместные молитвы. Те, кто хотели помешать созданию нашей церкви, говорили, что она не продержится и месяца. Что внутренние распри, внешнее давление и препятствование нашей церкви как внутри, так и за ее пределами, не дадут церкви выжить. Но потуги недругов нашей церкви бесполезны», — написал Порошенко.

Религия при Петре Порошенко стала инструментом. Так, в январе прошлого года политик в рамках своей предвыборной кампании отправился в томос-тур по Украине, где его сопровождали Филарет и Епифаний. Именно тогда и появился знаменитый лозунг Порошенко для избирателей — «армия, язык, вера».

Открытая поддержка ПЦУ предыдущим украинским главой продемонстрировала, что прежняя власть рассматривала это важное в религиозном мире событие как способ создания украинской идентичности и полного разрыва отношений с Россией. Именно поэтому и заявления Патриарха Кирилла о невмешательстве Владимира Зеленского в дела церкви можно расценивать как признаки потепления в российско-украинских отношениях.

Церкви ссорятся из-за Украины

Вручение томоса тем не менее не стало окончательным этапом создания новой церкви. ПЦУ нужно признание других церквей, чтобы укрепить сам факт независимости. Практически сразу это сделала Константинопольская православная церковь, которая и приняла решение даровать томос. Признание ПЦУ — важнейший имиджевый показатель, демонстрирующий одновременно размеры влияния и Константинополя, и РПЦ на мировые православные церкви.

За прошедший год ПЦУ получила признание еще двух церквей из 14 — Элладской (Греческой) православной церкви и Александрийского патриархата.

Синод Русской православной церкви полностью разорвал отношения с Вселенским патриархатом и объявил о прекращении церковного общения с частью иерархов Элладской церкви. Патриарх Кирилл прекратил поминовение патриарха Александрийского Феодора, и на ближайшем Архиерейском соборе РПЦ определит свою позицию по отношению к Александрийскому патриархату.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в разговоре с Русской службой «Би-би-си» называет главным препятствием в этом направлении активное противодействие процессу признания со стороны УПЦ Московского патриархата. Именно из-за этого, по его словам, некоторые церкви не спешат с признанием ПЦУ.

«На очереди [признать ПЦУ] — несколько поместных православных церквей. Я не хотел бы прогнозировать, потому что это неблагодарное дело, и я [не хотел бы] облегчать работу соседям, которые нам противостоят…

Мы видим, что РПЦ пытается давить на иерархию [поместных церквей], поэтому иерархи сейчас в определенной степени выжидают, а только потом окончательно высказывают решение. Думаю, так будет с многими поместными церквями, которые в начале следующего года дадут нам хорошие новости», — заявлял в декабре митрополит.

Более того, Епифаний уверен, что со временем и РПЦ присоединится к признанию ПЦУ.

Еще одним репутационным фактором независимости Православной церкви Украины является количество перешедших под юрисдикцию ПЦУ приходов. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью телеканалу «Россия-24» заявлял, что в ПЦУ перешли около 300 приходов, что составляет менее 1%. При этом, по его словам, большинство переходов были совершены под давлением.

В то же время, по словам Епифания, по состоянию на декабрь к Православной церкви Украины присоединились 600 приходов. Впрочем, это число, по мнению митрополита, вырастет после того, как еще несколько церквей признают независимость ПЦУ.