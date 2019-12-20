Россия, США, Белоруссия: календарь выборов — 2020

Конечно, центральные политические события, которые могут повлиять на расклад не только внутри каждой страны, но и во всем мире, — это выборы. Новый 2020 год не станет исключением, в том числе, и для России.

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Январь

Открывают год всеобщие выборы на Тайване, в ходе которых будет избираться президент и вице-президент, а также все 113 членов однопалатного парламента. Голосование состоится уже 11 января.

Предыдущие выборы полностью поменяли политический расклад — были выбраны новый президент и вице-президент, а также обновился состав парламента. Сейчас же предугадать результаты практически невозможно. Правящая Демократическая прогрессивная партия понесла тяжелое поражение на местных выборах в 2018 году, что является показателем уровня популярности политических сил.

26 января состоятся парламентские выборы в Перу, где ситуация на грани политического кризиса.

В октябре, после того как депутаты бойкотировали президентскую реформу конституционного суда, глава государства Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса.

Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос, которая вскоре ушла в отставку.

Февраль

9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы в Азербайджане. В начале декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны.

С инициативой роспуска Милли Меджлиса выступили депутаты от правящей «Ени Азербайджан». Они мотивировали это тем, что действующий состав парламента не соответствует политике, которую проводит президент, и остается в стороне от реализуемых в стране реформ. Депутаты отметили также, что данное решение необходимо для преобразования законодательной власти и омоложения состава парламента.

В парламенте Азербайджана 125 мест, депутаты избираются по мажоритарной системе. Предыдущие выборы в Азербайджане прошли 1 ноября 2015 года и, по мнению некоторых политиков и наблюдателей, нынешний состав парламента попросту не поспевает за реформами главы государства.

21 февраля парламентские выборы пройдут в Иране. Ситуация в стране далека от стабильности. Сейчас Исламская Республика пытается справиться с последствиями введения американских санкций. Из-за подорожания цен на бензин, страну потрясли серьезные протесты, в ходе которых по данным Amnesty International погибли по меньшей мере 161 человек. Информации о ситуации в стране практически нет из-за почти полного отключения интернета властями Ирана.

29 февраля пройдут парламентские выборы в Словакии. Там действует однопалатный парламент. Он состоит из 150 депутатов. Большинство имеет партия «Направление — социальная демократия». Согласно опросам населения, социал-демократы пользуются наибольшей поддержкой у избирателей и имеют наилучшие шансы на успех в будущем.

В феврале, предположительно, пройдут также выборы президента Греции. Главу государства избирает парламент. В 2015 году парламент трижды голосовал, однако, набрать необходимое количество голосов так и не удалось, в результате чего законодательный орган был распущен.

Март

В конце ноября министр при президенте Боливии Херсес Хустиниано анонсировал проведение выборов главы государства в середине марта 2020 года.

Бывший лидер Эво Моралес подал в отставку и бежал из страны на фоне многочисленных протестов. После его отставки Боливия на некоторое время осталась без правительства.

Согласно конституции страны, в случае ухода президента с поста, его обязанности временно исполняет или вице-президент, или председатель сената. Однако вместе с Моралесом свои посты покинули второе и третье лица страны, к которым должны были перейти полномочия. Более того, в отставку ушли и другие члены правительства.

Исполнять обязанности президента взялась вторая вице-спикер сената Жанин Аньес. Она пообещала в скором времени провести президентские выборы.

Нижняя палата парламента вскоре приняла законопроект, запрещающий Моралесу баллотироваться повторно. При этом бывший лидер уверен, что кандидат от его партии MAS («Движение к социализму») одержит победу уже в первом туре президентских выборов в стране. Так или иначе, но выборы в Боливии, судя по всему, пройдут в напряженной обстановке.

Апрель

12 апреля досрочные парламентские выборы состоятся в Северной Македонии. Изначально голосование планировалось провести в конце 2020 года. Однако решение Евросоюза отложить переговоры о вступлении страны в ЕС повлекло недовольство граждан. Премьер-министр республики Зоран Заев предложил провести досрочные выборы, чтобы жители Северной Македонии высказали свое доверие правительству.

15 апреля же состоятся парламентские выборы в Южной Корее. Начало регистрации кандидатов, к слову, стало удобным моментом, чтобы президент Республики Мун Чжэ Ин сменил главу правительства. 17 декабря им стал ветеран правящей Демократической партии «Тобуро» Чон Се Гюн.

В апреле также пройдут выборы парламентские выборы в Египте и Сербии.

Май

В мае также пройдут выборы президента Польши, в которых примет участие нынешний лидер Анджей Дуда. По сути, эти выборы станут своеобразным выражением мнения польского населения о доверии тому курсу, которого придерживаются нынешние власти — действия Варшавы неоднократно становились причиной разногласий с Евросоюзом, из-за чего Брюссель даже грозил Польше внутренними санкциями.

Август

30 августа, предположительно, пройдут президентские выборы в Белоруссии.

К слову, полномочия предыдущего состава парламента истекали в этом году — в один год с президентскими. Однако проводить в 2020-м выборы президента и парламента глава страны Александр Лукашенко не захотел. Таким образом, срок полномочий парламентариев был немного сокращен.

В 2019 президентству Лукашенко исполнилось 25 лет. Белорусский лидер входит в десятку политиков, которые дольше всего находятся у власти. На постсоветском пространстве главу Белоруссии на два года обогнал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Лукашенко уже выразил желание выдвинуть свою кандидатуру, отметив, при этом, что «посиневшими пальцами за кресло держаться» не будет.

К слову, определенные изменения в конституции, касающиеся распределения власти, белорусский лидер анонсировал в апреле прошлого года в своем ежегодном послании к народу.

«Мне задают часто вопрос: хотел бы ты оставить эту конституцию своему преемнику? Я четко и прямо говорю: нет. Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая она сегодня есть, — сказал Лукашенко. — Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы, к примеру, за экономику отвечало правительство вместе с парламентом».

При этом он заявил, что к этим выборам конституция меняться не будет.

Сентябрь

13 сентября в России состоится Единый день голосования.

По всей стране пройдут выборы различного уровня. За главу региона проголосуют в 17 субъектах: Севастополь, Татарстан и Чувашская республики, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Архангельская, Пензенская, Тамбовская, Ростовская, Калужская, Иркутская, Брянская и Еврейская автономная области, Камчатский и Краснодарский края, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

У большинства глав этих регионов в сентябре этого года оканчивается срок действия полномочий. В досрочную отставку ушли губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Еврейской автономной области Александр Левинталь.

Овсянников, победивший на первых в истории Севастополя прямых выборах, покинул свой пост 11 июля. В октябре распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева он был назначен замглавы Минпромторга РФ.

12 декабря в отставку ушел губернатор Иркутской области от партии КПРФ Сергей Левченко. Он подвергся резкой критики после летнего наводнения в регионе. Не раз негативно о действия властей по ликвидации последствий наводнения отзывался и президент России Владимир Путин.

Как сообщал глава государства в ходе Большой пресс-конференции, региону необходим политик, который справится со сложившейся ситуацией.

В тот же день, когда Левченко покинул пост, Владимир Путин подписал и другой указ — об отставке Александра Левинталя по собственному желанию.

13 сентября состоятся также выборы в парламенты 11 регионов, а также в органы административных центров 24 субъектов РФ.

Октябрь

11 и 25 октября пройдут два тура парламентских выборов в Литве. Депутаты избираются всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 парламентарий — в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 — в многомандатном округе по партийным спискам. Депутаты сейма попытались снизить проходной барьер, однако президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на их решение.

31 октября пройдут парламентские выборы в Грузии. Правительство так и не выполнило свое обещание о переходе на пропорциональную систему, чем в ноябре вызвало волну серьезных протестов.

Правящую «Грузинскую мечту» и ее председателя олигарха Бидзину Иванишвили оппозиция обвиняет в желании сосредоточить всю власть в своих руках. Парламентские выборы могут стать серьезным испытанием для «Грузинской мечты».

Ноябрь

3 ноября пройдет, пожалуй, главное политическое событие в жизни США. Выборы в этой стране всегда сопровождаются напряжением — для американцев они — любимое реалити-шоу. Однако такого накала, как в этот раз в Соединенных Штатах давно не наблюдалось.

Победа Дональда Трампа на выборах 2016 года стала пощечиной для демократов. Он олицетворяет собой все те качества, с которыми представители Демократической партии не только не могут смириться, но и активно борются уже долгое время.

Под руку попалась даже Украина, ее президент Владимир Зеленский, чиновники и генпрокуроры. Импичмент главы Белого дома стал лишь инструментом в борьбе демократов против Трампа.

Если Трампу удастся победить во второй раз, это станет еще большим ударом для его противников. Это будет означать, что его избрание не стало случайностью или сбоем в системе американского общества.

За выборами в США будет следить весь мир. От этого зависит внешнеполитический курс Вашингтона и многие значимые процессы могут кардинально поменяться.

На кону действительно стоит многое. От того, кто возглавит Белый дом, зависят ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном, договор СНВ-3, Сирия, денуклеаризация КНДР, обстановка в НАТО, конфликт в Донбассе, антироссийские санкции, торговая война с Китаем, экономика Ирана, взаимоотношения с Евросоюзом и с Великобританией, которая, как ожидается, к моменту выборов уже покинет ЕС.

Причем в некоторых случаях, где ситуация зашла в тупик, решение зависит именно от результатов выборов президента США. Если Трамп победит во второй раз, то с высокой долей вероятности, придет окончательный конец ядерной сделке, Тегерану придется выживать, а Евросоюз безуспешно будет пытаться минимизировать урон от американских санкций. И, наоборот, если во главе Соединенных штатов встанет кандидат от демократов, то СВПД может быть реанимирована.

К слову, выборы президента в США 2020 года могут повлечь новый раунд обвинений во вмешательстве в адрес России, что, конечно, еще больше ударит по двусторонним отношениям. Вашингтон до сих пор обвиняет Москву в этом и не устает предостерегать ее от повторных попыток. Позиция России также неизменна.

«Все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели. Никто нам их не предъявил, наверное, просто потому что их не существует», — говорил в декабре глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своей встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

Декабрь

На 6 декабря запланированы парламентские выборы в Венесуэле. Национальная ассамблея контролируется сейчас оппозицией, однако вся власть сосредоточена в руках президента.

Полномочия нынешнего состава парламента заканчиваются в декабре этого года. Несмотря на сложившуюся в стране ситуацию глава Венесуэлы Николас Мадуро уверен в победе своей партии.

«Я уже хочу выборы, хочу, чтобы Национальный избирательный совет и Национальное учредительное собрание созвали выборы, потому что мне нравится битва идей, сражение улиц, и на будущих выборах мы устроим порку века правым заговорщикам», — говорил Мадуро в эфире государственного телевидения в августе.

Для оппозиции, впрочем, выборы в Национальную ассамблею далеко не главное. Противники Мадуро требует проведения досрочных выборов президента — результаты предыдущих они не признают.

В ситуации, когда глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным лидером и получил признание многих стран, разрешить проблему действительно могут президентские выборы.

Впрочем, результаты голосования в парламент тоже, в какой-то степени, продемонстрируют предпочтение народа.

23 декабря пройдут парламентские выборы в Хорватии. Хорватский сабор включает 151 депутата. 140 депутатов выбираются по 10 избирательным округам по пропорциональной системе. Три мандата предназначены для хорватов, проживающих за границей. Остальные 8 мест занимают представители национальных меньшинств. Выборы в Хорватии закроют электоральный цикл 2020 года.