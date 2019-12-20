«Беспрецедентная охота»: как воюют спецслужбы

Работа российских разведчиков в уходящем году значительно усложнилась. На Западе во всем видят руку мифического ГРУ — военной разведки, которая якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Европе.

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Большинство западных СМИ в последнее время регулярно публикует статьи о ГРУ и его кознях в Европе. «Военный разведчик из ГРУ» представляется европейцам вместо сотрудника Службы внешней разведки, с которой традиционно ассоциируется работа за рубежом.

В декабре французское издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило о якобы существующей «базе шпионов ГРУ» во французских Альпах.

«Беспрецедентная охота, начатая весной 2018 года британскими, французскими и швейцарскими спецслужбами и их партнерами, особенно в Соединенных Штатах, позволила составить список из пятнадцати российских офицеров военной разведки (ГРУ). Это члены одного и того же подразделения, специализирующегося на убийствах, базировались в Европе с 2014 года до конца 2018 года», — говорилось в статье.

Как сообщало издание, офицеры российской военной разведки неоднократно останавливались в городах в Верхней Савойе — Аннемасс, Эвиан, Шамони. Некоторые из них приезжали несколько раз. Визиты были из Лондона, Испании или Швейцарии.

Одновременно с этим в немецком журнале Spiegel появилась информация о том, что генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Дело ведется под кодовым название «Нови». Как утверждает издание, следователи установили, что в 2014 году якобы сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении, три дня провели недалеко от Франкфурта. Также правоохранители не исключают того, что у Боширова и Петрова могут быть связи в Германии.

В соседней Чехии местная Служба безопасности и информации (СБИ) заявила, что российские и китайские спецслужбы ведут «агрессивную» разведывательную деятельность на территории страны.

«На основе анализа полученной информации было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — говорится в докладе.

Подобные заключения содержатся в отчете по итогам работы ведомства за 2018 год. Прага уже не в первый раз обвиняет Москву в шпионаже, правда при этом премьера Чехии Андрея Бабиша самого называли агентом спецслужб в коммунистической Чехословакии.

«Шпионский скандал» с участием России произошел в этом году и в дружественной Москве Сербии. Осенью сербский таблоид «Блиц» напечатал статью под названием «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!» В материале утверждалось, что российский представитель якобы завербовал высокопоставленного сербского военнослужащего, имя которого не сообщалось. Кроме того, издание опубликовало видеозапись, на которой видно, как двое мужчин обмениваются какими-то пакетами.

Белградская газета «Политика» в свою очередь сообщила, что на видео якобы был заснят помощник военного атташе России в Сербии Георгий Клебан при даче взятки сербскому офицеру, а сам ролик, по данным автором материала, был заснят несколько лет назад. При этом Клебан покинул территорию балканского государства еще летом.

Стоит отметить, что в недавнем интервью российским СМИ бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Елена Вавилова и Андрей Безруков рассказали, что западные публикации о работе российских спецслужб связаны с усилением мировой напряженности в целом. По их словам, часть опубликованных в СМИ историй о шпионах являются фейками и вбросами. Безруков считает таковым и дело Скрипаля. На основании своих знаний о некоторых фактах данного дела, Безруков предположил, что британские власти спланировали и подстроили отравление экс-сотрудника ГРУ.

«Это делается британскими элитами <...> Им нужно, чтобы Евросоюз поссорился с Россией, потому что они на этом всегда играли»,

— рассказал Безруков, которого цитирует издание Znak.com.

О том, что российская разведка якобы усилила свою деятельность в Великобритании, постоянно говорят в Соединенном Королевстве. Правда, Канцелярия премьер-министра Британии сообщила, что собранный британскими парламентариями доклад об «угрозе безопасности» со стороны России опубликуют только в 2020 году.

В 50-страничном документе комитета по разведке и безопасности содержится информация о том, что якобы спонсируемая Кремлем деятельность могла оказать влияние на результаты референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе в 2016 году.

Западные коллеги российских разведчиков также активно попадали в поле зрения СМИ в уходящем году. Так, одной из самых обсуждаемых стала история снятия в октябре с поезда, идущего в сторону Северодвинска, где находится база ВМФ России, трех американских дипломатов. Ими оказались военно-морской атташе при посольстве США Кертис, американский военный атташе Данн и атташе при посольстве США Арриола.

Комментируя ситуацию, профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Евгений Астахов предположил, что задержанные американцы являются не кадровыми дипломатами, а сотрудниками разведывательных служб, которые работают под прикрытием в посольстве США. При этом для профессионалов остается непонятным, почему американцы действовали столь «топорно».

ФБР должно исправить ошибки

В США в уходящем году также появилось немало критических материалов о собственных спецслужбах. Во многом это связано с историей вокруг «российского дела». Особенно досталось Федеральному бюро расследований.

В начале декабря генеральный инспектор Минюста Майкл Горовиц обнародовал доклад, в котором приведены подробности слежки за штабом на тот момент кандидата в президенты Дональда Трампа. В документе отмечается, что ведомство допустило 17 серьезных ошибок при подготовке запросов о слежке за сотрудником штаба Картером Пейджем.

По словам судьи суда по надзору за деятельностью иностранной разведки Розмари Коллиер, доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Горовица ставит под сомнение достоверность информации, содержащейся в заявках ФБР на прослушивание экс-советника Трампа. ФБР обязали до 10 января 2020 года предоставить подробный доклад по этому вопросу.

В свою очередь, генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что слежка ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа была неоправданной. По его мнению, расследование избирательной кампании началось на основе «практически ни на чем не основанных подозрений».

Все эти заявления не только ставят под сомнение эффективность работы ФБР в США, но и дают соперникам из спецслужб других стран выявить слабые места американского бюро.

Недавно представители разведсообщества США предупредили, что Москва якобы вновь собирается «вмешаться» в американские выборы, правда, доказательств не привели. Как отметил в недавнем интервью «Газете.Ru» бывший помощник президента США Барака Обамы Майкл Макфол, повторения 2016 года вряд ли стоит ожидать, так как «обстоятельства изменились».

«И я, в отличие от многих, не могу сказать с уверенностью, что такое случится. Владимир Путин — очень умный человек, и я не думаю, что он может вернуться к старой схеме. Меня это не убеждает, и я вижу очень много причин, что он на это не пойдет», — пояснил он.