«Живой инструмент»: Путин не исключил изменения Конституции

О климатических изменениях

В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал, что глобальное потепление напрямую затрагивает Россию и может привести к катаклизмам.

«У нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы представляете, какие последствия здесь могут для нас возникнуть? Очень серьезные», — отметил глава государства.

Потепление грозит опустыниванием некоторых территорий России, добавил Путин, изменения климата проявляются в росте числа природных катаклизмов.

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«Поэтому мы делали это, будем делать, будем предпринимать усилия, имею в виду, по тому, чтобы минимизировать последствия от этих изменений», — указал президент.

О пенсионной реформе

Один из журналистов спросил президента о заморозке пенсионных накоплений граждан и возможной новой пенсионной реформе в России. Путин в ответ заявил, что все решения в области пенсионного обеспечения уже были приняты.

«Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации президента, нигде», — сообщил глава государства.

Новый законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане (ГПП) относится только к пенсионным накоплениям, отметил Путин, их фактически можно считать инвестициями и вопрос идет просто об их защите.

Пенсии в 2020 году вырастут на 6,6%, а инфляция сейчас составила 3,25%, привел данные российский лидер, это позволяет увеличивать пенсии в темпе, вдвое превышающем рост инфляции.

«Это в известной степени выполнение тех обещаний, которые даны были раньше», — заключил президент.

Об иностранных войсках в Донбассе и газовом споре с Украиной

Отвечая на вопрос украинского журналиста о выводе всех иностранных войск и наемников с юго-востока Украины для урегулирования конфликта, Путин заявил, что там нет иностранных войск.

«Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей», — пояснил президент.

Наемники в Донбассе есть, на одной и другой стороне воют немцы и французы, подчеркнул Путин, но они не составляют основу этих вооруженных формирований.

Кроме того, президент напомнил, что его часто спрашивают о танках и тяжелой артиллерии в Донбассе.

«Откуда они их берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это ваше внимание», — уточнил Путин.

По мнению президента, конфликт в Донбассе нельзя решить силовыми методами, так как там живут гордые люди.

«Я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Эта известная фраза — «Донбасс порожняк не гонит» — она, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть, там гордые люди», — считает глава РФ.

Говоря о ситуации вокруг транзита российского газа через территорию Украины, российский лидер заявил, что Москва готова его сохранить.

«Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт. Это удобный маршрут», — объяснил Путин.

Москва и Киев смогут урегулировать данный вопрос, полагает президент, хотя газовые отношения с Украиной являются сложной и чувствительной темой.

Об изменениях Конституции или принятии новой

Путин выступил против принятия новой Конституции, но оговорился, что понимает логику идущей дискуссии о расширении прав парламента.

«Что касается Конституции, то это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует», — поделился мнением президент.

Первая глава Конституции является неприкосновенной, уверен Путин, остальное «в принципе, так или иначе менять можно». В пример президент привел оговорку о двух президентских сроках «подряд».

«Она [оговорка] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает, можно было бы ее убрать, наверное», — рассуждал Путин.

О причинах развала СССР и Ленине

Советские вожди не учитывали геополитической составляющей при создании СССР, заявил глава государства в ответ на вопрос о распаде Советского Союза.

«Все это было очень политизировано в советское время. Партия начала разваливаться, и страна за ней посыпалась. Это абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве», — пояснил Путин.

В России насчитывается более 2 тыс. болевых точек в национально-территориальном вопросе, указал президент, они были созданы еще при СССР.

«По его решению [Владимира Ленина] этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза <...> Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или иных народов», — сказал Путин.

Ленин был не государственным деятелем, а революционером, добавил глава государства, он переделал унитарное государство в конфедерацию.

«В ходе создания Советского Союза исконно русские территории <…> были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине». Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и мы с этим разбираемся», — резюмировал глав государства.

О новой гонке вооружений и отношениях с США

Отвечая на вопрос о возможном продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, верховный главнокомандующий уточнил, что Москва готова продлить договор в любой момент.

«Мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение — СНВ-3. Мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть там поставят свои подписи соответствующие руководители, в том числе президент. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа», — посетовал Путин.

Это последний договор, который сдерживает гонку вооружений, напомнил глава государства, и это очень плохо.

Говоря об отношениях с США, Путин указал, что санкции, безусловно, сказываются на межгосударственных отношениях.

«Мы знаем их подход, который заключается в том, что США будут с нами работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все», — пообещал президент.

О самых тяжелых событиях за 20 лет

Спросили президента и о его самых тяжелых и ярких моментах за 20 лет у власти. Путин ответил, что занимает должность главы государства все-таки меньший срок.

«Самые тяжелые — это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», — продолжил президент.

В числе самых значимых моментов своего президентства Путин назвал изменение России. «В целом то, что наша страна представляла собой в начале 2000-х, и сейчас — это почти две разные страны», — уверен президент.

О закате однополярного мира

Отвечая на вопрос журналистов о борьбе России и Китая с «однополярным миром», глава государства заявил, что такого мира уже не существует.

«Многополярность мира — это производная от экономических отношений», — считает президент России.

Ощущение некого однополярного мира возникло после развала СССР, добавил Путин, однако это была лишь иллюзия.

«Мир не может быть устроен однополярно, с единым центром, откуда все мировое сообщество управляется», — указал глава государства.

О «вмешательстве» в дела Великобритании и Джонсоне

Журналист «Би-би-си» спросил Путина о «вмешательстве России» в политические процессы в Великобритании, а также поинтересовался о его отношении к нелицеприятным высказываниям британского премьера в его адрес.

В ответ президент РФ заявил, что высказывание позиции по поводу событий в Великобритании не имеет никакого отношения ко вмешательству.

«Мы много раз со стороны официальных органов власти различных стран мира, в том числе и Великобритании, слышали оценки того, что происходит в России. Это вмешательство или нет? Если вы считаете это вмешательством, то продолжайте так считать,» — отметил Путин.

Говоря о сравнение его Джонсоном с героем из книги «Гарри Поттер» — Добби — и обвинении в тирании, президент России признался, что подобные оценки не влияют на отстаивание им фундаментальных интересов РФ.

О выходном 31 декабря

Путин также считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и в преддверии Нового года.

«В принципе, на мой взгляд, это логично. Это лежит на поверхности. Но как это сделать и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, прямо накануне Нового года? Я не знаю», — пояснил президент.

Это решение нужно проанализировать, чтобы не забирать дни у сельхозпроизводителей в мае. «Это можно решить. В спокойном рабочем режиме подумаем об этом», — подвел итог Путин.