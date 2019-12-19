Мир и Курилы: к чему пришли Москва и Токио

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться в вопросе заключения мирного договора между двумя странами.

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«Мы смогли провести углубленный обмен мнениями, а также диалог по тому, как дальше продолжать дискуссию, чтобы преодолеть различия в принципиальных позициях», — сказал Мотэги по итогам встречи с главой МИД РФ. По словам японского министра, большая часть встречи была посвящена именно теме мирного договора и преодолению разногласий по этому вопросу.

«В поисках взаимоприемлемого решения нам нужно продолжить обсуждение, причем четко обозначив те пункты, которые нужно обсудить. Я надеюсь, что это приведет к еще большему прогрессу в этом направлении», — сказал японский министр, слова которого цитирует ТАСС.

Обсуждение вопросов мирного договора между Россией и Японией — основная цель визита Мотэги в Москву.

Мотэги занял свой пост в середине сентября, став новым ответственным за диалог с Москвой по этому вопросу. В отличие от своего предшественника Таро Коно, он не карьерный дипломат. Начав, как политический журналист, Тосимицу Мотэги работал в бизнесе, а с 2012 года был назначен министром экономики в правительстве премьера Синдзо Абэ. Он, в частности, курировал сложные торговые переговоры Японии и США.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий Кистанов, пригласив в МИД экономиста Мотэги, Абэ надеется, что его «талант переговорщика» поможет вести диалог с Москвой.

Сам Мотэги заявлял, что рассчитывает изменить подход к переговорам с Россией. По словам министра, он планирует обсуждать мирный договор с позиции взаимной выгоды.

«Мирный договор с Россией — это проблема, в решении которой мы не продвинулись ни на шаг за последние 70 лет. Хотелось бы немного расширить горизонты и подойти к решению вопроса с не односторонней позиции», — отмечал Мотэги.

C момента назначения Мотэги главой японского МИД он уже несколько раз встречался с Лавровым, в частности, стороны провели переговоры в рамках саммита министров иностранных дел стран G20. Однако пока их беседы не привели к изменению ситуации вокруг мирного договора.

Переговоры зашли в «застойную стадию»

Москва с Токио более полувека не могут достигнуть компромисса по вопросу мирного договора. Основные противоречия связаны с вопросом принадлежности Южных Курил. Россия настаивает на неоспоримости своего суверенитета над данными территориями по итогам Второй мировой войны, но Япония с этим не согласна.

Токио считает своими «северными территориями» четыре острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Японские власти объясняют это Симодским трактатом о границах и торговле от 1855 года, который был подписан между Российской империей и Японией.

Накануне визита в Москву Мотэги отметил, что надеется на «откровенный диалог в интересах разрешения территориального вопроса и подписания мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года».

Россия также заявляла, что готова вести дела на основании декларации 1956 года, в которой говорилось, что советская сторона может передать Японии два из четырех островов Курильской гряды. При этом условием должно стать заключение мирного договора, в котором Япония согласилась с итогами Второй мировой войны.

Японская сторона была в то время готова пойти на этот шаг, однако США оказали давление на Токио. В Вашингтоне тогда дали понять, что в случае, если Япония снимет претензии в отношении островов Кунашир и Итуруп, США не вернут остров Окинава, где в настоящее время располагается их военная база. Сегодня же Москва беспокоится, что американцы могут разместить военных и на четырех островах в случае их передачи.

«Еще когда декларация 1956 года согласовывалась, тогда уже Советский Союз сказал, что все можно будет реализовать, выполнить эту декларацию только в полном объеме, только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии», — заявлял ранее глава МИД России.

По итогам переговоров с японским коллегой Лавров отметил, что у обеих сторон «есть четкие указания президента России и премьер-министра Японии ускорить работу над мирным договором на базе декларации 1956 года, которая, как известно, является неотъемлемой частью международного правового закрепления итогов Второй мировой войны».



Несмотря на заявления президента России Владимира Путина и премьера Синдзо Абэ о желании двигаться в сторону мирного договора, отношения двух сторон по этому вопросу «зашли в застойную стадию», отмечает Кистанов из Центра японских исследований. Он также обращает внимание на слова главы РФ, который отмечал, что в декларации не указано, какой суверенитет будет над островами.

Радикалы хотят все Курилы

Между тем некоторые политические силы в японском обществе занимают более радикальную позиции в отношении Москвы.

Незадолго до визита главы МИД в Москву глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал выдвинуть требование о передаче Токио всех 56 островов Курильской гряды.

Политик также назвал несправедливой Сан-Францисскую конференцию 1951 года по итогам Второй мировой войны, в ходе которой Токио отказался от всех прав на Южный Сахалин и Курильские острова — за исключением четырех островов.

Компартия Японии — оппозиционная сила, которая имеет определенное влияние в стране — в парламенте у нее 12 депутатов. При этом Кистанов из Центра Японских исследований констатирует, что позиция коммунистов не нова. Левые и радикальные правые имеют сходную точку зрения на этот вопрос и, по его словам, необходимо «учитывать весь спектр мнений».

Наблюдатели с российской и японской стороны отмечают, что в ближайшее время трудно ждать какого-то решения территориальной проблемы. По мнению Кистанова, переговоры будут идти до окончания срока Абэ.

Однако, несмотря на сложности переговоров по территориальному вопросу, глава МИД России Лавров сказал, что «переговоры прошли в конструктивном и содержательном ключе».

Стороны, в частности, договорились о проведении совместных учений по борьбе с пиратством в Аденском Заливе вблизи Йемена. Залив считается одним из самых опасных с точки зрения судоходства. Учения должны пройти в конце декабря, сообщил Лавров.

Для Японии подобные учения — шанс расширить возможности применения своих сил самообороны, которые, благодаря принятым в 2016 году поправкам в конституцию, могут участвовать в логистических операциях с «дружественными» странами. Это уже вторые учения за последнее время, первые прошли в 2018 году.