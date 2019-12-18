«По чарке выпили»: экс-министр о переговорах Ельцина и Дудаева

Перед тем как вводить войска в Чечню в 1994 году, Москва согласилась провести переговоры с властями Чеченской республики. Однако буквально перед самой встречей с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым Кремль отказался от этой идеи. Об этом рассказал экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, приуроченному к 25-летию начала Первой чеченской войны.

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По словам Михайлова, формирование группы, которая участвовала бы в переговорах с Дудаевым, началось в декабре 1994 года. Бывший российский политик отметил, что в нее входили депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также известные ученые.

В начале декабря удалось договориться о месте переговоров. Условились, что встреча пройдет во Владикавказе. Но 11 декабря, когда переговорная группа вылетала в столицу Северной Осетии, начался ввод федеральных войск на территорию Чечни. Экс-министр в разговоре с изданием отмечает, что, несмотря на это, представители чеченских сепаратистов прибыли на переговоры.

«Мы почти сутки вели разговор, понимали, что с оппозицией легко договориться, самая главная дискуссия была с [экс-министром экономики и финансов Чечни Таймазом] Абубакаровым. В конечном счете мы нашли несколько вариантов», — вспоминает Михайлов.

По его словам, представители Чеченской республики согласились с предложениями об отводе войск и выборах в республике, но при соблюдении одного условия: должна пройти личная встреча Дудаева с первым президентом России Борисом Ельциным тет-а-тет.

«Я выхожу на администрацию президента, [президент Северной Осетии Ахсарбек] Галазов тоже активно принимал участие. Ельцин дает согласие. Честно говоря, мы даже по чарке выпили, что будет встреча с Дудаевым. Четко было сказано, что Ельцин дает согласие на встречу», — рассказал Михайлов.

Но спустя несколько часов глава России отказался от переговоров. «Дают знать, что с Дудаевым Ельцин встречаться не будет. Будет [председатель правительства Виктор] Черномырдин», — вспоминает экс-министр.

Несмотря на то что смена собеседников вызвала недовольство Дудаева, он все равно согласился на встречу. Однако через некоторое время Москва заявила, что отказывается от переговоров и на уровне главы правительства. Вместе с тем Михайлов считает, что Ельцин отказался от встречи с чеченским лидером на момент ввода войск в республику, потому что его отговорило от этой идеи окружение, передает издание.

С июля 1995-го по март 1996 года Михайлов был министром по делам национальностей. На момент описываемых событий он руководил рабочей комиссией правительства России по переговорам с Чечней.

Чеченский конфликт был связан с требованиями сепаратистов, главой которых был экс-офицер советской армии, генерал-майор ВВС Джохар Дудаев. Россия ввела свои войска на территорию республики в декабре 1994 года — после того как там обострилась ситуация, и республика фактически вышла из-под контроля Москвы. Российские власти приняли решение о вводе войск с целью восстановления конституционного порядка. Война завершилась спустя два года — в августе 1996-го. Тогда были подписаны Хасавюртовские соглашения, которые, по сути, закрепляли независимый статус Чеченской республики. За время боевых действий погибли порядка 5,5 тыс. российских военных и сотрудников МВД.

Вместе с тем, как рассказал РБК министр МВД по Чеченской республике Руслан Алханов, связь между Ельциным и Дудаевым на протяжении всей войны не прекращалась «ни на один день». В качестве примера он привел случай, когда российский лидер принял личное участие в освобождении самолета Дудаева, когда его задержали в Югославии.

«Ну как Дудаев за рубеж летал? Его самолет в Югославии задержали. Задержали самолет, так Борис Ельцин лично позвонил — отпустили. Воздушный коридор-то ему Россия давала. Он в Ирак летал, в другие страны летал», — рассказал он, отметив, что российские власти помогали Дудаеву при организации визитов в иностранные государства.

Этот инцидент произошел в 1992 году. В частности, он был описан в книге Александра Хинштейна «Ельцин. Кремль. История болезни». В ней автор также утверждает, что Дудаев был освобожден «по просьбе российских властей», когда его задержали «ооновские «голубые каски». «Российские ПВО регулярно давали «коридоры» для пролета чеченских самолетов с оружием и контрабандой на борту (за месяц «неопознанных» судов проходило до ста пятидесяти штук)», — говорится в книге.