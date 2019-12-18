Верните моряков: Япония возмущена инцидентом у Курильских островов

Министерство иностранных дел Японии направило российским властям требование о возвращении пяти задержанных рыболовецких судов, пишет агентство Kyodo. Нота была передана Москве по дипломатическим каналам, отметили в японском МИДе.

«Задержание судов неприемлемо. <...> Японских моряков с задержанных шхун нужно вернуть из соображений гуманности», — говорится в требовании.

Ранее телеканал NHK сообщил, что пять судов с японскими рыбаками с Хоккайдо, занимавшимися ловлей осьминога, были задержаны российскими пограничниками возле Курильских островов. Всего сотрудники ФСБ в ходе штатной проверки задержали восемь траулеров, но трем из них после осмотра разрешили вернуться на родину.

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Источник телеканала в японском МИДе заявил, что промысел рыбаков находился в рамках договора о сотрудничестве в области морских живых ресурсов.

Сейчас задержанные японские траулеры находятся в порту Южно-Курильска.

Стоит отметить, что японские рыбаки могут промышлять рыбу в районе южных Курильских островов по договору двадцатилетней давности. При этом промысел может идти в рамках определенной квоты и за плату. «Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла живых ресурсов» было подписано в феврале 1998 года первым вице-премьером РФ Борисом Немцовым.

Немцов утверждал, что ему пришлось буквально умолять Ельцина не отдавать Курилы, поскольку это решение может быть с негодованием воспринято российскими гражданами на фоне кризиса в стране.

Власти Японии уже не в первый раз выражают официальные протесты в связи с любой активностью российских граждан и военнослужащих на Курильских островах. В сентябре СМИ сообщили, что открытие рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан вызвало возмущение у официального Токио. Рыбзавод «Гидрострой» — крупнейший в России, в церемонии его открытия принимал участие президент РФ Владимир Путин.

«Мы работаем над дипломатическим ответом. <...> Для кардинального решения подобных проблем необходимо решить курильский вопрос и подписать с Москвой мирный договор», — заявил японский генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга.

В конце июля японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы «продвинуться» в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства. Полномочия Абэ истекают в 2021 году и избираться снова он не намерен.

Диалог между Россией и Японией ведется о заключении мирного договора, так и не подписанного после Второй мировой войны. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

Абэ уверен, что суверенитет Японии распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно не согласна и требует уважать российский суверенитет над островами. Японский премьер желает поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

В конце декабря 2018 года японский премьер сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора «существует ряд проблем». Японский лидер желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России. Тем не менее, в нaчaле июня стaло известно, что прaвительство Японии решило откaзaться от идеи зaключения рaмочного соглaшения по мирному договору с Россией.

В марте МИД России получил ноту протеста от Токио в связи с военными учениями российских мотострелков на островах Итуруп и Кунашир.

«Мы считаем российские учения на северных территориях неприемлемыми, проблему — важной, поэтому правительство продолжит упорно вести переговоры с Россией»,

— заявили в японском МИДе.

Четыре острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, могут идеально подойти для размещения американских противоракет из-за своего географического положения. Такая точка зрения была высказана на страницах газеты Japan Business Press.

Размещение на Курилах систем ПРО США укрепит оборону Японии и Америки от баллистических ракет Северной Кореи, отмечается в статье. При этом лучше всего для ракетной базы подходит остров Итуруп.

Кроме того, американские ракеты на Итурупе «позволят Вашингтону заблокировать порт Владивосток — базу Тихоокеанского флота России».