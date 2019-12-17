Выходные, вино и курилки: что обещают россиянам народные избранники

В Госдуме сегодня пройдет заключительное пленарное заседание осенней сессии, на котором депутаты должны рассмотреть ряд законопроектов, а также подвести итоги своей работы в последние месяцы.

Изначально заседание было назначено на 19 декабря, однако впоследствии было решено провести его на день раньше. Как говорил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, одной из причин переноса стала предстоящая прямая линия президента России Владимира Путина, которая пройдет в четверг.

Кроме того, депутаты должны передать в Совет Федерации принятые в третьем чтении законопроекты до 18 декабря, что также повлияло на изменение даты завершающего заседания.

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В последний день осенней сессии Госдуму должен посетить премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава кабмина примет участие в заключительном пленарном заседании.

«Это уже стало хорошей традицией. Большинство законопроектов, которые рассматривает Госдума поступают от правительства России», — отмечал Мельников.

Выходные, вино и курилки

Осенняя сессия Госдумы открылась 10 сентября, на тот момент в законотворческом портфеле нижней палаты парламента находилось более 1300 законопроектов, из которых около 244 уже были приняты в первом чтении. Какие-то инициативы продолжат рассматриваться и в последний день сессии.

Так, сегодня депутаты рассчитывают принять закон о виноградарстве и виноделии — буквально в «последние часы» работы парламента в 2019 году. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в планах рассмотреть инициативу во втором и третьем чтениях.

«Это серьезный шаг по развитию отрасли: инвестиции, рабочие места. И мы чувствуем свою ответственность, считаем правильным было бы до конца года принять этот законопроект», — заявлял Володин.

Законопроект, в частности, устанавливает ряд требований к учету и использованию виноградопригодных земель, ведению реестра насаждений и их паспортизации. При этом инициатива предусматривает создание специализированных дегустационных комиссий и регламентирует деятельность саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов.

Стоит отметить, что из текста законопроекта могут убрать применение особых налоговых режимов в отношении субъектов виноградарства и виноделия.

В числе резонансных инициатив в этой сессии депутаты уже поддержали введение электронных трудовых книжек с 2020 года, а также возвращение «курилок» в аэропорты. Последний закон вызвал серьезные споры среди парламентариев, но противоречия устранила поправка о непрозрачных стенах таких помещений.

Кроме того, депутаты расширили действие налога на самозанятых на 19 регионов. Пока же он распространяется только на Москву, Московскую и Калужскую области и Татарстан. По решению Госдумы с 2020 года налог будет действовать также в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Башкирии, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономные округах.

Народные избранники поддержали далеко не все инициативы в этой сессии. Госдума отказалась освобождать многодетных россиян от налога на имущество, приравнивать электронные сигареты к обычным и отменять обязательный техосмотр для личных автомобилей россиян. Составители последнего законопроекта уверяли, что техосмотр — лишь еще один «вид поборов», так как в прошлом году всего 3,8% ДТП произошло из-за неисправности автомобилей.

Наиболее интересные проекты пока остаются в статусе «приняты во втором чтении», то есть ожидают окончательного обсуждения депутатов. В частности, к ним можно отнести поправки к закону об отходах производства и потребления.

Депутаты предлагают приравнять сжигание мусора с выработкой энергии к его переработке, что вызывает опасения у экологических экспертов. Однако пока законопроект прошел лишь второе чтение и еще может быть изменен.

Осенняя сессия Госдумы завершается за две недели до Нового года, поэтому нельзя не упомянуть еще одну инициативу, которую депутаты не успели рассмотреть — введение выходного дня 31 декабря.

Как говорил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, обсуждение таких изменений потребует более месяца работы.

«Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года», — отметил депутат.

Предложение о переносе выходного на 31 декабря «имеет рациональное зерно», подчеркивал Крашенинников, так как большинство россиян в этот день уделяют внимание подготовке к празднику, а не работе.

При этом под конец сессии прошли окончательное — третье чтение — еще почти 90 законодательных инициатив. В том числе депутаты утвердили закон о федеральном бюджете на 2020 год.

Так, в будущем году доходы федерального бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей.

Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти — до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн рублей в 2021 году и до 21,763 трлн рублей в 2022 году. Существенную долю по-прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

Профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно, а прогнозируемый объем ВВП на будущий год составляет 112,863 трлн рублей.