«Угрозы нет»: Джонсон решил опубликовать «российский доклад»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию доклада о «вмешательстве России» в британские демократические процессы. До этого обнародование документа было заморожено кабмином перед выборами в парламент.

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Точный срок публикации доклада пока неизвестен, пишет Press Association со ссылкой на представителя премьера, этот вопрос решит новый комитет по разведке в парламенте Великобритании.

«Премьер-министр тщательно изучил доклад, подготовленный прежним комитетом. Он уверен в том, что обнародование документа не поставит под угрозу работу тех органов, которые обеспечивают безопасность нашей страны», — добавил сотрудник канцелярии главы правительства.

Состав нового комитета по разведке будет сформирован только после начала работы парламента, который до рождественских каникул должен успеть назначить спикера и выслушать тронную речь королевы Елизаветы II. Сами комитеты будут сформированы уже после каникул, следовательно, доклад комитета по разведке может появится уже в 2020 году.

Доклад по России был подготовлен комитетами британского парламента еще в середине октября, и, как утверждал бывший член Консервативной партии Доминик Грив, британские спецслужбы изучили и одобрили документ. Однако кабмин заморозил публикацию до выборов, что вызвало возмущение у представителей оппозиции.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин не раз критиковал Джонсона за «сокрытие документа». По мнению политика, в документе говорится о «вмешательстве России» в политику Великобритании, в частности, в референдум по выходу Лондона из состава Евросоюза.

В докладе якобы содержатся имена девяти россиян, которые могли спонсировать Консервативную партию, пишет The Sunday Times. Источники издания утверждают, что некоторые из них были близки к премьер-министру.

Сам Джонсон последовательно отрицает возможность вмешательства России в британскую политику, так как нет никаких доказательств этого.

«Я думаю, что мы должны быть очень осторожны, прежде чем просто бросать тень на всех приезжающих из какой-либо страны только из-за их гражданства», — отмечал премьер.

Ситуация с докладом по России чрезмерно раздута, уверен Джонсон, в нем не содержится каких-либо свидетельств того, что Москва вмешивалась в британские выборы или Brexit.

В России также опровергают любые обвинения во вмешательстве в дела других государств. Как отмечал российский посол в Лондоне Андрей Келин, все спекуляции вокруг этой темы связаны с выборами в парламент Великобритании. Он также подчеркивал, что ряд политиков «непорядочно эксплуатируют» данный вопрос.

При этом в начале декабря британские спецслужбы начали проверять «причастность России» к утечке секретных данных министерства внешней торговли Великобритании. Речь идет об информации по тайным переговорам Лондона и Вашингтона, которая попала в сеть.

Согласно данным, стороны обсуждали участие США в британской системе здравоохранения после Brexit, а именно закупку американских лекарств по повышенным ценам. В сливе информации подозревают «русских хакеров», однако никаких доказательств пока нет.

Источник утечки должны найти эксперты Центра правительственной связи Великобритании, который отвечает за радиоэлектронную разведку и защиту секретных данных. К слову, специалисты проверят возможную причастность сотрудников кабмина к сливу информации.

Стоит отметить, что доклад по России и утечка данных были связаны с предвыборной кампанией в Великобритании, оба этих вопроса активно использовали противники Джонсона. Выборы в парламент состоялись 12 декабря и завершились победой консерваторов во главе с премьером. Консервативная партия получила 365 из 650 мест в палате общин — абсолютное большинство, ее главным соперникам лейбористами достались 203 мандата. Третье место заняла Шотландская национальная партия — 48 мест, на четвертом оказались либерал-демократы — 11 мандатов. Остальные партии и независимые кандидаты разделили последние 23 места.

Таким образом антироссийские выступления не слишком помогли соперникам Джонсона. Основные оппоненты консерваторов — лейбористы — потерпели сокрушительное поражение, получив на 59 мандатов меньше, чем в ходе выборов 2017 года.