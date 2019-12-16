ФСБ и украинцы: в МИДе отвергли обвинения ООН

В МИД России поддержали выраженную в докладе Наблюдательной миссии ООН обеспокоенность правами человека на Украине и указали, что на войне в Донбассе продолжают гибнуть мирные жители, а с апреля 2014 года этот внутриукраинский конфликт унес жизни 147 детей.

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Москва указала, что согласна с ООН также и в части озабоченности внесудебными казнями, пытками людей украинскими силовиками, а также давлением, оказываемым властями на журналистов и правозащитников.

Кроме того, в Москве подчеркнули солидарность с ООН и в части уверенности в недопустимости попытки властей Украины прекратить полное, всестороннее и объективное следствие по делу о гибели 48 противников «майдана» при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

«Присутствие на заседаниях представителей праворадикальных группировок подрывает независимость процесса, оказывая психологическое давление на судей. Не удивлены отсутствием подвижек в установлении виновных в убийстве на Майдане», — говорится в коммюнике российского внешнеполитического ведомства.

При этом, в МИД России выразили недоумение обвинениями со стороны ООН сотрудников ФСБ в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами и призвали международные организации руководствоваться объективными фактами.

Неделей ранее президент России Владимир Путин предположил, что если отдать границу с Россией в Донбассе под контроль Киеву без предоставления гарантий безопасности жителям региона, то на территории самопровозглашенных республик может начаться «вторая Сребреница». Об этом он сказал на заседании Совета по правам человека.

«Украинская сторона все время ставит вопрос: «Дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все», — выразил мнение российский президент, вспомнив про самое массовое в Европе убийство после Второй мировой войны.

Произошло это в 1995 году, когда армия боснийских сербов взяла Сребреницкий анклав, объявленный СБ ООН «зоной безопасности». По разным оценкам, там были убиты порядка 7-8 тыс. боснийских мусульман.

Такие опасения у Путина вызвало общение украинского главы с националистами накануне развода сил в пилотных зонах. «Мы же видели, как президент [Владимир] Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее», — отметил российский лидер.

«И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?» – задался президент России риторическими вопросами.

В начале нынешнего месяца Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.

Эксперты комиссии признали, что языковая политика является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой на Украине, указав, что долгое время русский язык был приоритетным в стране, и поэтому закон о языке необходим Киеву.

«Тем не менее, закон о национальных меньшинствах еще не готов, хотя он должен был быть разработан одновременно с законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс с самого начала», — сообщили эксперты и призвали не допускать вступления в силу закона о языке до принятия норм по нацменьшинствам.

Также украинским властям предлагается пересмотреть закон о госязыке после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов Украины.

В мае нынешнего года мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что Украина неэффективно ведет расследование уголовного дела о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе.

«Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым. Пять из шести убийств в центре Одессы 2 мая 2014 года до сих пор не расследованы. Также не расследована гибель 48 человек во время пожара в Доме профсоюзов», — заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

По ее словам, неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины, а ряд активистов систематически срывают судебные заседания по делу о трагедии 2 мая.