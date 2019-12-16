Страсти по Пучдемону: Брюссель не выдает экс-главу Каталонии

В Евросоюзе намечается новое внутреннее противостояние. Свое недовольство Брюсселю может высказать Испания. Дело в том, что суд Бельгии снова перенес слушание по делу экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и бывших членов каталонского правительства Антони Комина и Льюиса Пуча, сообщает El Periodico. ЕС, таким образом, никак не идет навстречу Испании в таком чувствительном вопросе, как референдум о независимости Каталонии.

«Судебные слушания отложены. Суд прислушался к нашим аргументам и принял решение перенести рассмотрение дела на 3 февраля», — цитирует ТАСС представителя защиты Пучдемона.

Это уже не первый перенос слушания. С 2017 года испанские власти неоднократно требовали ареста и выдачи Пучдемона в различных странах Европы, однако попытка Мадрида так и не увенчались успехом.

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14 октября Верховный суд Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона по статьям «подстрекательство к мятежу» и «растрата». Решение последовало после вынесения вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы.

Слушание должно было состояться еще 15 ноября, однако судебные власти Бельгии перенесли рассмотрение дела на месяц, так как адвокаты испанских политиков потребовали больше времени для подготовки стратегии защиты. Суд удовлетворил их просьбу.

Тогда же Мадрид пригрозил принять меры, если Бельгия не выдаст Пучдемона. Вице-премьер Испании Кармен Кальво выразила недоумение в связи с тем, что «бельгийское государство не экстрадирует лиц, бежавших в него от испанского правосудия».

Теперь же судебные власти Бельгии, где находятся Пучдемон, Комин и Пуч, снова отложил слушания до тех пор, пока не станет ясно, имеет ли экс-лидер Каталонии иммунитет, который полагается ему, как члену парламента ЕС.

История с референдумом доставила Мадриду не мало головной боли, и он всеми силами старается ее поскорее завершить и забыть. Приговоры 12 организаторам референдума вынесены еще в октябре, в ноябре в стране прошли уже четвертые с 2015 года внеочередные парламентские выборы, призванные вывести Испанию из политического тупика, соглашение по формированию кабмина подписано.

Тем не менее, помимо самого факта наличия сепаратистских настроений, остается еще одна проблема, не дающая Мадриду покоя — нахождение на свободе Пучдемона, Комина и Пуча. В момент проведения референдума правительство Каталонии возглавлял Пучдемон, Комин занимался вопросами здравоохранения, Пуч руководил департаментом по культуре при правительстве региона.

Все трое бежали в Бельгию сразу после неудачного референдума о независимости. В мае Пучдемон добился избрания в Европейский парламент, что дает ему неприкосновенность. Однако свой мандат политик так и не получил — для этого ему необходимо вернуться в Испанию, чтобы присягнуть на верность своему народу. Ситуация с иммунитетом, однако, остается не ясной.

Теперь Европейский суд юстиции должен определить, может ли Карлес Пучдемон воспользоваться правом неприкосновенности как избранный депутат Европарламента.

Решение суда может иметь серьезные политические последствия не только для взаимоотношений Брюсселя и Мадрида, но и для каталонского сепаратизма. Это, во-первых, наносит серьезный удар по имиджу Верховного суда Испании. Во-вторых, ставит под сомнение прочность правовых связей внутри Евросоюза. В-третьих, испытаниям подвергается репутация содружества, основанная на солидарности стран-членов.

Несмотря на обозначенные причины для новой отсрочки, происходящее все больше выглядит как намеренное затягивание дела и нежелание Евросоюза содействовать властям Испании в вопросе наказания организаторов референдума. Некоторые случаи в деле каталонского политика вовсе выглядят как насмешка в адрес Мадрида.

Когда 14 октября Верховный суд выдал орден на арест Пучдемона, каталонский политик сам явился в прокуратуру Брюсселя и заявил, что не согласен с требованиями испанских властей и не намерен возвращаться в страну добровольно. Вместо экстрадиции он получил ответ, что полученный от Мадрида ордер на арест бельгийская прокуратура считает недействительным, так как документ составлен на испанском языке.

Пучдемона отпустили под обязательство о явке, а Верховному суду Испании пришлось составлять новый ордер на арест политика.

В марте прошлого года экс-лидер Каталонии, понимая, что он объявлен в общеевропейский розыск, выехал с территории Бельгии, и отправился путешествовать по Европе. Он был задержан в Германии на основании общеевропейского ордера на арест, который и подразумевал дальнейшую экстрадицию Пучдемона в Испанию.

Стоит также отметить, что европейский ордер — один из результатов правового сотрудничества в Евросоюзе. Предполагается, что государства-члены признают незыблемость права друг друга и не изучают правомерность подобных ордеров.

Однако Верховный земельный суд Шлезвиг-Гольштейна отказал в экстрадиции Пучдемона из-за того, что, согласно немецкому законодательству, каталонского политика нельзя обвинить в организации мятежа, так как в его действиях отсутствовали признаки насилия. При этом ФРГ выразила готовность экстрадировать политика по обвинению в растрате госсредств — более мягкой статье.

Подобным решением немецкий суд подорвал правовые связи в Евросоюзе, поставив их под сомнение.

Верховный суд Испании несколько последующих месяцев пытался переубедить немецких коллег. Попытки, однако, к успеху так и не привели — 19 июля ВС отозвал международный ордер на арест политика и отказался от намерения добиться у Германии его выдачи, не желая судить его лишь по одной статье.

Вскоре Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию, заявив, что продолжает свою борьбу за независимость Каталонии.

Политик, как глава региона, действительно сыграл самую значительную роль в организации плебисцита. Именно он объявил о независимости Каталонии, несмотря на запрет конституционного суда Испании проводить референдум. Пучдемон по-прежнему является одним из лидеров сепаратистов и его ненаказуемость, в то время как остальные девять организаторов приговорены к срокам, раздражает Мадрид. Под ударом репутация Верховного суда Испании, решения и запросы которого ничего не значат для других стран-членов ЕС.

При этом неизвестно, сколько еще подобных ударов придется стерпеть Мадриду. Если Европейский суд юстиции определит, что Пучдемон обладает иммунитетом, то экс-глава Каталонии может вернуться в Испанию и избежать наказания уже внутри страны. При этом проблема сепаратизма никак не отходит на второй план перед властями страны и возвращение Пучдемона совсем не на руку Мадриду.

Четвертые внеочередные выборы так и не принесли ожидаемого для выхода из политического кризиса результата. Победу снова одержала Социалистическая рабочая партия (ИСРП) и.о. премьер-министра Педро Санчеса. Однако партии на хватило голосов для единоличного формирования правительства. ИСРП удалось заключить соглашение о формировании коалиции с крайне левой партией Unidas Podemos. Тем не менее, им не хватает мандатов для утверждения правительства.

Поддержать Санчеса уже согласились «Республиканские левые Каталонии» — этого может оказаться достаточно. Однако партия выдвинула ряд требований, среди которых — переговоры о независимости Каталонии. Если премьер пойдет на эту сделку, то вызовет возмущение правых сил Испании.

К слову, во время предвыборной кампании Педро Санчес допустил грубейшую ошибку, которая может послужить для Брюсселя весомым поводом для защиты Пучдемона. В ходе телевизионных дебатов политик пообещал вернуть экс-лидера Каталонии в Испанию, «чтобы он понес ответственность перед испанским правосудием».

В ответ Пучдемон опубликовал видео, в котором заметил, что раздавать подобные обещания глава правительства может только в случае, если он имеет власть над судебными органами или же собирается похитить каталонского политика. Так Пучдемон намекнул на отсутствие непредвзятости суда в расследовании его дела.