Обновление законов: Киев хочет разрешить двойное гражданство

Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем. При этом он должен будет дать присягу, за несоблюдение которой его могут лишить паспорта Украины. Изменения, как отмечают местные чиновники, будут состоять в том, что Киев не будет требовать отказываться от первого гражданства.

Киев готовит документ, благодаря которому для получения украинского гражданства не нужно будет отказываться от уже имеющегося, рассказал глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

Он отметил, что в настоящее время определяется оформление этой процедуры. «Конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.

А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — пояснил он особенности законопроекта в интервью изданию «Европейская правда».

Вместе с тем глава госслужбы отметил, что будут ограничения в отношении некоторых стран, в том числе они будут применены к «государству-агрессору», которым постановлением Рады признана Россия.

Чиновник обратил внимание, что новый законопроект внесен главой государства Владимиром Зеленским на рассмотрение депутатов Верховной рады. Соколюк также не исключил, что возможны какие-то дополнительные проекты, связанные с этим вопросом. «Но вектор изменений установлен президентом… Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов», — констатировал глава ведомства.

Для того, чтобы получить гражданство, нужно будет пройти тест на знание украинского языка и истории страны, а также принять присягу. Последняя пока разрабатывается. По словам, Соколюка, сейчас рассматривается такой текст: «Я, (имя и фамилия), приобретая гражданство Украины, торжественно присягаю неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять обязанности гражданина Украины и свидетельствую, что в правовых отношениях с Украиной признаю себя гражданином Украины». Стоит отметить, что за нарушение присяги украинские власти планируют лишать гражданства.

Пока этот проект только находится в разработке, согласно нынешнему законодательству страны, украинцы не могут иметь двойное гражданство.

Три дня назад Владимир Зеленский подал на обсуждение украинских парламентариев законопроект об упрощении получения гражданства Украины. Как передает радио Sputnik, в документе говорится о некоторых категориях лиц, которые могут попасть под действие (если он будет принят) этого закона. Так, среди них люди, которые служили в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, или «подверглись преследованиям» в «стране-агрессоре».

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства» включает в себя также положения о возможном освобождении некоторых категорий людей от необходимости отказываться от иностранного гражданства при получении украинского. Однако это может действовать только при условии принятия присяги.

Вместе с тем проект закона, предложенный президентом Украины, предлагает расширить круг лиц, у которых есть основания для получения украинского подданства по территориальному происхождению. Помимо этого, власти страны намерены сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства, а также пересмотреть основания для потери гражданства Украины. Кроме того, планируется уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и т.п.

Также законопроект предполагает, что после его вступления в силу, будут внесены изменения в ряд украинских законов. При этом должно быть предусмотрено, что граждане должны предоставить декларации об отсутствии иностранного гражданства, если они хотят занять пост на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Вместе с тем, как передает РИА «Новости», Зеленский ранее распорядился, чтобы глава МИДа Вадим Пристайко занялся разработкой предоставления гражданства Украины людям, которые представляют украинскую диаспору за рубежом.