Обновление законов: Киев хочет разрешить двойное гражданство

Киев готовит документ, благодаря которому для получения украинского гражданства не нужно будет отказываться от уже имеющегося, рассказал глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

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Он отметил, что в настоящее время определяется оформление этой процедуры. «Конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.

А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — пояснил он особенности законопроекта в интервью изданию «Европейская правда».

Вместе с тем глава госслужбы отметил, что будут ограничения в отношении некоторых стран, в том числе они будут применены к «государству-агрессору», которым постановлением Рады признана Россия.

Чиновник обратил внимание, что новый законопроект внесен главой государства Владимиром Зеленским на рассмотрение депутатов Верховной рады. Соколюк также не исключил, что возможны какие-то дополнительные проекты, связанные с этим вопросом. «Но вектор изменений установлен президентом… Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов», — констатировал глава ведомства.

Для того, чтобы получить гражданство, нужно будет пройти тест на знание украинского языка и истории страны, а также принять присягу. Последняя пока разрабатывается. По словам, Соколюка, сейчас рассматривается такой текст: «Я, (имя и фамилия), приобретая гражданство Украины, торжественно присягаю неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять обязанности гражданина Украины и свидетельствую, что в правовых отношениях с Украиной признаю себя гражданином Украины». Стоит отметить, что за нарушение присяги украинские власти планируют лишать гражданства.

Пока этот проект только находится в разработке, согласно нынешнему законодательству страны, украинцы не могут иметь двойное гражданство.

Три дня назад Владимир Зеленский подал на обсуждение украинских парламентариев законопроект об упрощении получения гражданства Украины. Как передает радио Sputnik, в документе говорится о некоторых категориях лиц, которые могут попасть под действие (если он будет принят) этого закона. Так, среди них люди, которые служили в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, или «подверглись преследованиям» в «стране-агрессоре».

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства» включает в себя также положения о возможном освобождении некоторых категорий людей от необходимости отказываться от иностранного гражданства при получении украинского. Однако это может действовать только при условии принятия присяги.

Вместе с тем проект закона, предложенный президентом Украины, предлагает расширить круг лиц, у которых есть основания для получения украинского подданства по территориальному происхождению. Помимо этого, власти страны намерены сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства, а также пересмотреть основания для потери гражданства Украины. Кроме того, планируется уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и т.п.

Также законопроект предполагает, что после его вступления в силу, будут внесены изменения в ряд украинских законов. При этом должно быть предусмотрено, что граждане должны предоставить декларации об отсутствии иностранного гражданства, если они хотят занять пост на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Вместе с тем, как передает РИА «Новости», Зеленский ранее распорядился, чтобы глава МИДа Вадим Пристайко занялся разработкой предоставления гражданства Украины людям, которые представляют украинскую диаспору за рубежом.