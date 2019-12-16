Удар по демократам: адвокат Трампа нашел компромат в Киеве

Адвокату президента США Рудольфу Джулиани удалось найти свидетелей и документы, которые доказывают незаконность запуска процесса импичмента в отношении главы Белого дома Дональда Трампа.

«Импичмент, начатый демократами за безвинное поведение, призван помешать следующим расследованиям коррупции времен [экс-президента США Барака] Обамы: отмыв миллиардов долларов, нецелевое использование средств, вымогательство и взятки», — написал юрист в Twitter.

Представители Демократической партии в палате представителей пытаются скрыть сговор партийного национального комитета с Украиной, добавил Джулиани, демократы в 2016 году якобы пытались уничтожить Трампа с помощью Киева.

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Адвокат президента США опубликовал целую серию постов с фрагментами документального фильма One America News Network. Лента призвана подкрепить тезис Трампа о том, что инициирование процедуры импичмента — дымовая завеса, чтобы скрыть «старания демократов» не допустить его победы на выборах 2016 года.

Стоит отметить, что демократы организовали расследование в отношении президента США в сентябре. Формальным основанием для запуска импичмента Трампа стала жалоба сотрудника спецслужб, который обвинил президента США в давлении на лидера Украины Владимира Зеленского.

Трамп якобы пригрозил лишить Киев финансовой помощи, если Зеленский не возобновит расследование против украинской компании Burisma и сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Учитывая, что Байден-старший намерен участвовать в гонке за кресло главы Белого дома как кандидат-демократ, в партии действия Трампа расценили как поиск иностранной поддержки для переизбрания.

Демократы в палате представителей готовятся выдвинуть обвинения в отношении Трампа по двум пунктам — злоупотребление полномочиями и препятствие правосудию. Предварительное обвинение уже одобрено юридическим комитетом и теперь должно быть вынесено на голосование полного состава нижней палаты конгресса.

Джулиани же утверждает, что между Burisma и американской Wirelogic Technology существовала целая схема по отмыванию средств, благодаря которой Байден-младший получил около $3 млн. В подтверждение юрист опубликовал официальное письмо прокуратуры Латвии, поступившие в Киев в феврале 2016 года.

В качестве свидетеля выступил бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, он подтвердил получение этого документа. При этом украинский генпрокурор был уволен под давлением Байдена-старшего из-за расследования против компании Burisma, его показания играют особую роль в фильме One America News Network.

По словам юриста Трампа, еще один свидетель — экс-генпрокурор Юрий Луценко — преемник Шокина. Согласно его показаниям,

бывший посол США на Украины Мари Йованович дважды солгала конгрессу в ходе слушаний по импичменту Трампа.

К примеру, дипломат уверяла, что Луценко не уведомил посольство о подозрительной схеме вывода средств в США. Бывший генпрокурор же продемонстрировал копию письма с указанной информацией, которое он направлял послу.

При этом Джулиани также уверен, что Йованович препятствовала выдаче американских виз украинцам, готовым дать показания о сговоре демократов и коррумпированности Байдена.

«Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в США и представить нам доказательства крупного сговора украинцев, затрагивавшего демократов на выборах 2016 года, и весомые свидетельства связанной с этим коррупции», — указал адвокат Трампа.

Байден специально ввел своего сына Хантера в состав руководства Burisma, подчеркнул Джулиани, чтобы «оградить ее» от претензий со стороны властей.

Последний тезис юриста должны подтвердить полноценные показания Шокина, которые будут в документальном фильме. Юрист Трампа уверен, что его долгие месяцы исследований доказывают невиновность президента США.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, расследование Джулиани вряд ли повлияет на намерение демократов довести импичмента Трампа до логического конца.

«В настоящее время адвокат президента США преследует несколько целей: первая — пропагандистская и связана с выборами, а вторая — со свидетелями и документами, которые можно предъявить», — считает эксперт.

К слову, демократы считают, что Трамп начал оказывать давление на Украину еще весной, и Джулиани сыграл не последнюю роль в своеобразной кампании президента США. Адвокат главы Белого дома якобы стал ответственным за коммуникацию с Киевом, именно он пытался донести до властей Украины «требования Трампа». В числе обвиняемых — также Шокин и Луценко, которые якобы заключили соглашение с юридической командой президента.

Джулиани не раз обещал доказать безосновательность обвинений демократов в отношении Трампа и себя, но представители партии отказываются принимать доводы юриста. Главная причина заключается в том, что адвокат президента США отказался выступить в палате представителей. Демократы уверены, что Джулиани не пошел в конгресс, опасаясь ответственности за лжесвидетельство. Сам юрист уверяет, что готов предстать перед законодателями, но не собирается этого делать без разрешения Трампа.

Однако у адвоката президента США еще будет шанс выступить на слушаниях, но, вероятно, уже в сенате. Дело в том, что после голосования в палате представителей обвинения в отношении Трампа будут представлены сенату, который и должен принять окончательное решение по расследованию.

Стоит учитывать, что запустить процедуру импичмента демократам позволило большинство в палате представителей. Расследование в отношении Трампа стало частью предвыборной кампании Демократической партии, импичмент используют все возможные кандидаты от партии. Тем не менее, переход дела в сенат, спутает все карты противникам президента. В верхней палате конгресса большинство принадлежит республиканцам, которые считают обвинения в отношении Трампа безосновательными.

Таким образом, Джулиани вполне может выступить с перед сенаторами со своим расследованием уже против демократов и Байдена, которое может стать частью предвыборной кампании республиканцев вплоть до выборов 2020 года.

Представители Республиканской партии уже поторапливают демократов, чтобы они скорее завершили свою часть расследования, уверен Рогулев, соратникам президента США не терпится устроить свое шоу в сенате.

»Республиканцы будут по полной раскручивать все факты, начав свою собственную предвыборную кампанию. Так как действия обоих партий в США, в том числе импичмент Трамп, связаны с предстоящими президентскими выборами», — резюмировал эксперт.