«Лучше чем в России»: в Раде похвалились русским языком

Украинские граждане лучше знают русский язык, чем население России, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко.

«Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя», — заявил нардеп.

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Павленко раскритиковал закон о государственном языке на Украине. По его словам, ограничение использования русского и других языков «почти во всех сферах жизни» лишь разъединяет страну, а не объединяет ее. Парламентарий выразил мнение, что языковое разнообразие может усилить украинское государство.

«Все страны борются за расширения территории своего влияния. Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться?» — добавил депутат.

Языковой вопрос — один из наиболее болезненных на Украине. Во всяком случае, он активно привлекает внимание политиков и экспертов. В начале сентября бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что украинские язык и государственность были выдуманы. «Украине — нынешней, новой — пришлось из ничего создавать государство», — подчеркнул израильский дипломат.

По его словам, до определенного момента «никакой Украины не было», а независимость страны нельзя обеспечить только лишь актом о независимости. Экс-посол Израиля заявил, что Киеву по-прежнему приходится отстаивать суверенитет Украины. Тем не менее, у украинской государственности «есть потенциал», добавил Маген.

В июле советник президента Украины Никита Потураев заявил, что необходимо переименовать русский язык в «российский», если речь идет о его использовании в России. «Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, «украинский русский», или «русский украинский» (неважно, как называть), уже отличается от «русского русского». Это видно», — подчеркнул он.

Кроме того, Потураев предложил изменить на украинских картах и само название России. «Можем вообще на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?» — обратил он внимание, отметив, что не стоит бояться таких новшеств, так как это «проактивная история». Украинский эксперт объяснил, что «это символические действия, которые меняют дискурс».

На Украине наступление на русский язык было в полной мере развернуто при экс-президенте Петре Порошенко. 15 мая, за несколько дней до сложения с себя полномочий, он подписал закон о государственном языке.

«Он выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

При этом все должностные лица страны обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей. В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках нацменьшинств Украины.

Вместе с тем верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер сообщил, что его ведомство вместе с министерством культуры Украины разрабатывает поправки в закон о государственном языке.

«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, а <...> через наказания», — заявил Заньер.

Он подчеркнул, что политика Киева по выделению языков Евросоюза по отношению к прочим языкам является «дискриминационной».

12 декабря уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова рассказала о введении штрафов за использование русского языка.

По словам Монаховой, законодательная, исполнительная, судебная ветви власти, образование, медицина и армия — «это то, где украинский язык должен быть базовой настройкой».

Омбудсмен добавила, что после первого замечания за использование русского языка будет действовать система штрафов. «Максимум сегодня — это 11600 гривен ($492)», — заявила Монахова.