«Торговка поднялась»: в Эстонии смеются над премьером Финляндии

Председатель Консервативной народной партии Эстонии и министр внутренних дел государства Март Хельме резко раскритиковал премьер-министра Финляндии Санну Марин, передает радиостанция TRE Raadio.

«Я вспомнил слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выражался. Вот мы и видим, как торговка поднялась до премьера — так же, как некоторые уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства», — заявил глава эстонских консерваторов.

По мнению Хельме, новые финские власти вряд ли смогут отстаивать интересы своей страны. Он выразил убеждение, что сейчас происходит «историческая месть красных белым». Политик напомнил о гражданской войне в Финляндии в 1918 году — когда красные проиграли. Теперь же коммунисты «хотят сделать из Финляндии европровинцию Суоми», воплощение «идеологической философии [Френсиса] Фукуямы о конце истории».

Реклама

Ранее парламент Финляндии поддержал назначение на пост премьер-министра страны кандидатуру 34-летней зампреда правящей Социал-демократической партии Санны Марин.

Она действительно раньше работала продавщицей и помощницей пекаря, а теперь стала самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым человеком, когда-либо возглавлявшим финское правительство.

Марин поддержали 99 депутатов из 200, против выступили 70 парламентариев. Президент Финляндии Саули Ниинисте уже утвердил правительство Марин — 76-е по счету.

Новая премьер активно интересуется проблемами социальной справедливости и экологии. Кроме того, Марин выступает против вступления Финляндии в НАТО и поддерживает эвтаназию — добровольный уход из жизни.

Санна Марин станет уже третьей в истории Финляндии женщиной-премьер-министром, однако впервые оказывается, что все пять парламентских партий, объединившихся в правительственную коалицию, возглавляются женщинами, большинству из которых еще далеко даже до сорока лет. Помимо Санны Марин, это 32-летняя Ли Андерсон («Левый альянс»), 34-летняя Мария Охисало («Зеленая лига»), 32-летняя Катри Кулмуни (Партия центра), которая, как сообщает The Guardian уже названа будущим министром финансов, а также 55-летняя Анна-Майя Хенрикссон из Шведской народной партии.

Как сообщает The Guardian, лидеры пяти партий намерены придерживаться политики, намеченной правительством в июне, — увеличивать расходы на социальное обеспечение, инфраструктуру и попытаться добиться того, чтобы к 2035 году Финляндия стала углеродно-нейтральной.

Санна Марин пошла в политику, когда еще училась в университете Тампере — в 2017 году она получила там диплом магистра по администрированию. А в городской совет Тампере Марин, родившаяся в 1985 году, прошла еще в 2012-м, и в 2013 году уже его возглавила, задержавшись на этом посту на четыре года. В 2014 году Марин также стала вторым лицом в Социал-демократической партии, и в 2015-м — депутатом парламента. Через четыре года ее переизбрали и назначили министром транспорта и связи.

Молодой политик — также и молодая мать: вместе со своим партнером Маркусом Райкконеном она воспитывает дочь, которой скоро будет два года. Сама же Санна Марин воспитывалась двумя матерями — ее родная мама уже после рождения дочери завела отношения с женщиной. Как рассказывала в 2015 году Санна Марин финскому изданию Menaiset, в детстве она чувствовала себя «невидимой», поскольку не могла открыто рассказывать о своей семье. Тем не менее, она признается, что мать всегда поддерживала ее и заставляла поверить, что она может сделать все, что захочет. В том числе, поступить в университет — Марин оказалась первой в своей семье, кто получил высшее образование.

Эстонский министр внутренних дел Март Хельме ранее выступал с антироссийскими заявлениями — впрочем, сравнительно умеренными. Глава Консервативной партии, в частности, говорил, что «российской угрозы» в Прибалтике не существует.

Он добавил, что ни Москва, ни Таллин не станут способствовать эскалации конфликта на данной территории. На вопрос, верит ли он в нападение России, Хельме отметил, что не знает, что будет через 10-15 лет.

Причем ранее Хельме выступил с требованием к России вернуть «захваченные земли». По мнению министра, Россия не вернула Эстонии 5,2% территории. «Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — заявил Хельме.

При этом он признал, что Эстония готова ждать и не планирует воевать с Россией.