Глобальное потепление после России: как прошел саммит ЕС

В Брюсселе завершился двухдневный саммит стран-членов Евросоюза, лидеры государств обсудили ряд ключевых вопросов повестки дня. В частности, стороны приняли решения по Brexit, климатической политике и санкциям против России.

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Выход Лондона — победа Джонсона

Лидеры ЕС по итогам саммита поручили Еврокомиссии представить мандат на ведение переговоров с Великобританией по будущим отношениям между Брюсселем и Лондоном после Brexit.

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, страны ЕС готовы к началу переговоров с Лондоном о дальнейшем взаимодействии сторон.

«Мы решили начать второй этап переговоров с Лондоном сразу после ратификации соглашения о выходе [Великобритании] из ЕС британским парламентом, которое теперь, после выборов, должно произойти в кратчайшие сроки», — сказал Мишель на пресс-конференции по итогам саммита.

По предварительным результатам выборов, Консервативная партия под руководством премьера Бориса Джонсона получила абсолютное большинство в парламенте — более 360 из 650 мест. Премьер-министр уже заверил жителей Великобритании в намерении провести Brexit к 31 января 2020 года.

Мишель, выступая на пресс-конференции после саммита ЕС, поздравил Джонсона с победой и призвал премьера как можно быстрее перейти к ратификации соглашения об условиях взаимодействия Лондона и Брюсселя после Brexit.

Дальнейшие отношения Великобритании и Евросоюза будут нацелены на построение наиболее тесного партнерства, добавил глава Евросовета, они будут построены по принципу прозрачности, который существует между странами ЕС.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущие торговые отношения Лондона и Брюсселя должны основываться на принципе нулевых тарифов. «Наши будущие торговые отношения должны строиться на принципе нулевых тарифов, нулевых квот, отказа от демпинга», — отметила глава ЕК.

Антироссийский настрой

Санкции против России — уже почти традиционно — стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам саммита, заявила, что пока Евросоюз не видит оснований для отмены ограничительных мер.

«Я и президент [Франции] Эмманюэль Макрон вчера информировали об итогах встречи в «нормандском формате». Мы сказали, что есть определенный прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции», — добавила канцлер.

Стоит отметить, что саммит «нормандской четверки» — Россия, Украина, Германия, Франция — прошел в Париже 9 декабря. Лидеры указанных стран детально обсудили ситуацию вокруг конфликта в Донбассе, главными итогами встречи стала договоренность об обмене пленными и призыв к всестороннему прекращению огня.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины напрямую связан с европейскими санкциями против России, которые действуют с 2014 года. Страны ЕС неоднократно продлевали и расширяли антироссийские санкции. В частности, в отношении России действуют ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

В Москве после нового продления европейских санкций, указали на систематический характер действий Евросоюза. По словам замглавы МИД России Александра Грушко, Брюссель продлевает антироссийские санкции каждые полгода.

«Мы другого, честно говоря, и не ждали. [Они] продолжают наносить ущерб собственной экономике», — уверен Грушко.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин, единство стран ЕС по вопросу санкций нельзя назвать абсолютным.

«Италия, Венгрия, Австрия и несколько других государств давно говорят о бессмысленности санкций против России, так как от ограничительных мер нет никакого толка. Указанные страны призывали к их модификации или пересмотру, чтобы санкции начали выполнять свои цели», — добавил эксперт.

«Зеленый» раскол

Однако далеко не все решения на саммите ЕС были приняты единогласно, в частности, противоречия возникли при обсуждении климатической политики. Так называемая «зеленая стратегия» стала своеобразным камнем преткновения для лидеров ЕС.

Документ предполагает достижении к 2050 году климатической нейтральности всеми странами Евросоюза, речь идет о значительном снижении выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, и увеличении их поглощения.

Полного единства в данном вопросе достичь не удалось — против выступила Польша. Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, страна будет двигаться в своем собственном темпе к климатической нейтральности.

«Это были очень трудные переговоры. В итоговом документе для нашей страны сделали исключение, которое будет закреплено в законодательном процессе», — отметил премьер.

Около 80% электроэнергии в Польше вырабатывают на работающих на угле станциях, пишет Reuters, но Варшава не готова перестраивать свою энергетику ни на атомную, ни на газовую.

Больше всего Польшу беспокоит финансирование Брюсселя для выполнения соответствующих положений. Моравецкий подчеркивал, что страна входит в число регионов, по которым поэтапное сокращение использования ископаемых видов топлива «ударит сильнее всего».

Своеобразный протест Польши поддержала Венгрия, призвав ЕС дать более серьезные гарантии менее богатым странам союза. По мнению венгерского премьера Виктора Орбана, бедное население не обязано «оплачивать борьбу с глобальным потеплением».

Также Венгрия выступила против отказа от атомной энергии, не поддержав утверждение о том, что атомные электростанции «коптят небо». Этот вопрос странам ЕС так и не удалось согласовать, за отсутствием единства мнений он был перенесен на следующий саммит.

Кроме того, «зеленая стратегия» потребует более €260 млрд до 2030 года, а это необходимо учитывать. При этом траты на климатическую политику не устраивают ряд государств, в частности, Чехию и Румынию. Реализация соглашения каждый год будет забирать из их бюджетов по €4 млрд и €8 млрд соответственно.

«Франция и Германия — основные авторы климатических инициатив — будет оказывать давление на страны, которые откажутся от резкого сокращения выбросов различных газов. Это достаточно сложный вопрос, он потребует ряд отдельных договоренностей, так как многие страны пока не готовы соблюдать соглашения. Вероятно, стороны попытаются прийти к каким-то компромиссам», — указал Топорнин.

Бюджетные проблемы

Кроме того, нерешенным остался вопрос по плану реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM). Так называемые стабфонд зоны евро предназначен для защиты финансовой системы Евросоюза от различных потрясений, таких как мировой финансовый кризис 2008 года или кризис евро 2010-2014 года.

Обсуждение реформы было отложено до 2020 года, лидеры ЕС уполномочили Еврогруппу продолжить работу над инициативой.

«Продолжить работу над всем пакетом реформы ESM, пока продолжаются национальные юридические процедуры, а также над всеми элементами углубления Банковского союза», — говорится в итоговом заявлении.

Еврогруппа предлагает разрешить использовать средства стабфонда для защиты системообразующих европейских банков от банкротства. Для их обеспечения стабильности уже существует Единый механизм реструктуризации (SRM), но его средств не всегда хватает для защиты. Поэтому в экстренных случаях Еврогруппа призывает использовать средства ESM.

Эта система вызывает много нареканий в странах Евросоюза, с одной стороны политики опасаются потери контроля над банковской сферой своих государства, а с другой не хотят тратить деньги налогоплательщиков одной страны на санации банка другой.

С данным вопросом также связан бюджетный план еврозоны, по которому стороны договорились продолжить переговоры. Объем финансирования должен составить около €1,08 трлн с 2021 по 2027 год, что создает ряд проблем для стран ЕС, так как Великобритания собирается выйти из объединения, а вместе с ней уйдет и ее вклад в бюджет.

По предварительным данным, из-за выхода Лондона из состава Евросоюза, бюджет объединения будет ежегодно терять около €13 млрд. Данный момент может привести к повышению взносов со стороны стран, что беспокоит государства Евросоюза.

Вопрос с финансами будет закрыт на несколько лет с помощью самой Великобритании, уверен Топорнин, Лондон должен заплатить €45-46 млрд после Brexit.

«Это их долг за различные программы и проекты. Сумма будет выплачиваться равномерными долями. В краткосрочной перспективе эти средства закроют дыру в бюджете ЕС. Потом же это естественно отразится на финансировании объединения», — считает эксперт.

Иллюзия единства

Итоги саммита Евросоюза продемонстрировали единство лидеров государств-членов лишь в вопросах, связанных с Россией и Brexit. В остальных моментах же наблюдается определенное разделение между странами Восточной и Западной Европы.

Основные противоречия сторон зачастую связаны с финансовыми вопросами, экономика западных европейских стран позволяет им вводить ограничения по той же климатической политике, а вот бюджеты восточных страдают от этих мер. К примеру, в Германии бюджет на 2020 год составляет €362 млрд, в Польше же эта сумма меньше €100 млрд.

Разногласия позволит устранить модернизация экономики Восточной Европы до уровня Западной, утверждает Топорнин, но этот процесс может занять несколько десятилетий.

«Западные страны находятся на более высоком уровне развития, им проще принимать меры по климату, отказываться от угля и так далее. В Восточной Европе же это все обходится в копеечку, для развития стран потребуется много времени», — резюмировал эксперт.