«Унизить Турцию»: зачем конгресс США признал геноцид армян

Резолюция о признании геноцида армян в Османской империи была принята не только «демократической» палатой представителей американского конгресса, но и «республиканским» сенатом. И это несмотря на то что президент Дональд Трамп не хотел принимать подобный документ, так как это ухудшает и без того напряженные отношения США с Турцией.

На этот факт указывают попытки трех сенаторов республиканцев, известных лояльностью главе Белого дома, попытаться остановить принятие резолюции. После утверждения документа большинством голосов в сенате The New York Times отметила, что она была принята как акт «неповиновения» Трампу.

Согласно тексту, преследования и гонения армянского народа на территории Османской империи в конце XIX — начале XX веков, в результате которых в 1915 году погибли более 1,5 млн человек, признаются геноцидом.

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При этом резолюция, принятая конгрессом, не является юридически обязывающей. К тому же, США признали геноцид армян еще в 1951 году, когда Вашингтон подал заявление в поддержку жертв геноцида (армян, христиан, евреев и поляков) в Международный суд ООН. Помимо этого геноцид армян официально признан в 49 из 50 американских штатах на местном уровне.

Американская политическая элита, тем не менее, систематически избегает использования термина «геноцид» в отношении событий в Османской империи. Данный вопрос традиционно определяется геополитикой — Вашингтон не хочет идти на ухудшение отношений с Турцией, их союзником по НАТО.

Принятие резолюции уже вызвало возмущение в турецких политических кругах. МИД Турции заявил, что ее принятие — «постыдный пример политизации истории».

В МИД страны также добавили, что решение сената является попыткой разрушить усилия по развитию турецко-американского диалога. «Однако те, кто использует историю для достижения политических целей, игнорируя при этом факты, никогда не достигнут желаемого», — заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Хуже не будет

Принятие резолюции может способствовать ухудшению отношений между Вашингтоном и Анкарой, однако отношения Эрдогана и Трампа и так нельзя назвать идеальными. Причин тому несколько: это и недовольство Вашингтона операцией Анкары в Сирии, и покупка Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

Трамп в последнее время неоднократно делал резкие заявления в адрес Анкары. Правда, кроме кнута, предлагал и пряник. Перед недавним визитом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в США Трамп, как писали американские СМИ, предложил Турции сделку на сумму $100 млрд. В обмен он предлагал отказаться от российских военных поставок.

По мнению ведущего эксперта группы Gulf State Analytics Теодора Карасика, «резолюция о геноциде армян направляет очень резкий сигнал Турции, которая ведет себя плохо с точки зрения США». Собеседник «Газеты.Ru» также обращает внимание на общее раздражение в Вашингтоне сближением Анкары с Москвой.

Несмотря на то что резолюция не носит юридически обязывающего характера, «администрация Трампа, вероятно, одобрит эту концепцию». Эксперт считает, что в этом случае администрация может продемонстрировать «редкое согласие между различными ветвями власти США, когда речь идет о решении вопроса геноцида армян».

Представитель посольства США в Анкаре заявил в пятницу, 13 декабря, что позиция Белого дома в отношении событий 1915 года в Османской империи «не изменилась». В своем сообщении он сослался на выступления самого Трампа по этому вопросу 24 апреля 2018 года по случаю памятной даты.

Как и его предшественники, нынешний президент США не использовал в своем обращении слова «геноцид». Он охарактеризовал события того времени как «одно из худших массовых злодеяний XX века».

Принятие резолюции о геноциде армян в США — плод усилий армянского лобби, и здесь Соединенные Штаты мало чем отличаются от европейских стран, говорит «Газете.Ru» программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов. Однако, как отмечает эксперт, здесь прослеживаются усилия конгрессменов и сенаторов «дополнительно унизить Турцию, которая проводит самостоятельную политику в области вооружений и безопасности».

Как предполагает Барабанов, учитывая отношения Трампа с конгрессом, законодатели намеренно связывают ему руки. «Трампу будет гораздо труднее вести разговор с Эрдоганом, и это ограничивает возможность маневра в рамках НАТО и американо-турецкого военного сотрудничества», — говорит Барабанов.

Что же касается внутренней политики, то принятие резолюции может оказать поддержку на выборах в конгресс как демократам, так и республиканцам. В США проживает большая армянская диаспора — ее присутствие особенно сильно в Калифорнии, традиционном оплоте демократов. Не исключено, что о своем вкладе в голосование по резолюции будут говорить во время дебатов кандидаты в президенты от Демпартии. Участники гонки за Белый дом — в частности, сенаторы Элизабет Уоррен и Тулси Габбард — выступили за принятие резолюции.

Однако голоса избирателей армянского происхождения не помешают и проголосовавшим в поддержку резолюции республиканцам. Это может оказать и косвенную поддержку Трампу, который в настоящее время руководит Республиканской партией как действующий президент. Известно, что у президента США есть влиятельные сторонники в среде американской армянской диаспоры. Одна из них — светская дива Ким Кардашьян, которая находится в дружественных отношениях с президентом США.

Принятие резолюции сыграет на руку укреплениям отношений США с Арменией, стратегическому союзнику Москвы в регионе.