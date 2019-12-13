Про Крым – не надо: в Кремле дали совет Зеленскому

В Кремле посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского политика о готовности 100 раз пожать руку Путину, если Украине вернут полуостров.

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Касательно же самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представитель Кремля заметил, что в это вопросе главными являются не рукопожатия с президентом России, а выполнение минских договоренностей о деэскалации противостояния в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности, тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — сказал Песков.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря. В общей сложности лидеры России, Украины, Франции и Германии общались 5,5 часа. Причем полтора из них Путин и Зеленский провели за личным разговором (в присутствии делегаций).

На итоговой пресс-конференции результаты были обрисованы в общем виде. Лидеры «нормандской четверки» «договорились продолжать договариваться», говорил один из членов украинской делегации в кулуарах саммита.

Стороны согласились, что Минские соглашение остаются фундаментом, на котором продолжает работу «нормандский формат».

Разведение сил будет проведено еще в трех новых пунктах на линии соприкосновения, причем произойти это должно до конца марта 2020 года. На данный момент силы разведены в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.

Однако лидеры «нормандской четверки» заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года. При этом важно отметить: Зеленский признал, что не знает, как проконтролировать исполнение этого решения.

«Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих <...> лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что все будем действительно к этому относиться серьезно», — подчеркнул украинский лидер.

Стороны смогли достичь договоренности об организации нового обмена пленными по формуле «всех на всех» до конца 2019 года. Кроме того, Красному кресту будет предоставлен «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Песков отметил, что общение глав государств во время саммита «нормандской четверки» было конструктивным и прагматичным. Он подчеркнул, что во время открытого диалога стороны открыло высказывали свои позиции.

Пресс-секретарь президента России назвал первую личную встречу глав двух государств хорошим продолжением телефонного знакомства и выразил надежду на то, что их диалог станет началом конструктивного общения для решения существующих проблем.

Украинская делегация несомненно изменила тональность переговоров в рамках «нормандского формата» — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что в манере поведения переговорщиков со стороны Украины появилась большая реалистичность.

Спустя два дня Зеленский заявил, что некоторые пункты в Минских соглашений можно изменить.

По его словам, с первых Минских соглашений прошло четыре года, и «все меняется в жизни». Политик добавил, что не его команда подписывала соглашения, однако нынешняя власть должна выполнять условия, которые были заданы прошлым правительством.

«Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять», — сказал президент Украины.

Официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Киев подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе до следующего саммита «нормандской четверки».