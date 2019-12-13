Еще полгода: ЕС продлил антироссийские санкции

Евросоюз продлил санкции против России после «нормандского» саммита

ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что перед этим был заслушан доклад Франции и Германии о саммите «нормандской четверки». Кроме того, Мишель добавил, что выполнение минских соглашений — критически важный пункт.

Антироссийские экономические санкции были продлены Евросоюзом еще на шесть месяцев. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА «Новости».

«По поводу России и Украины — мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита «нормандской четверки» в Париже. <...> Обменялись мнениями по ситуации в регионе и приняли решение о продлении санкций», — подчеркнул он.

По словам Мишеля, ЕС считает выполнение минских соглашений ключевым вопросом для Донбасса. Он добавил, что Брюссель «будет очень внимателен» в этом деле.

В Государственной думе уже заявили, что новые санкции России не угрожают и вообще бесполезны. Соответствующее мнение выразил депутат от Крыма Михаил Шеремет. «Это не красит наших европейских партнеров. В продлении санкций нет никаких экономических угроз для нашей страны», — заявил он.

По словам парламентария, санкции сплотили Россию и помогли решить вопросы импортозамещения. При этом РФ продолжит выстраивать «дружественную политику» и не будет «сворачивать с пути конструктивного и выгодного сотрудничества», добавил Шеремет.

12 декабря, накануне обновления санкций, зампред комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус предложил остановить «антироссийскую истерию» и не продлевать ограничительные меры.

«Крымчане призывают лидеров ЕС одуматься и <...> принять здравомыслящее решение», — заявил крымский депутат. По словам Шонуса, действия Брюсселя повлияют на экономическое благосостояние стран, ведь развитие ЕС зависит от уровня добрососедских отношений с Россией.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов призвал Брюссель к перезагрузке двусторонних отношений. «Я абсолютно уверен: <...> мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — сказал дипломат.

По словам Чижова, главный «отравляющий и противоестественный» фактор в российско-европейских отношениях — санкции, введенные ЕС в марте 2014 года. Постпред отметил, что многие механизмы сотрудничества Москвы и Брюсселя «простаивают».

Однако взаимозависимость РФ и ЕС «никуда не делась»: именно на долю Евросоюза приходится почти половина товарооборота России. Чижов добавил, что россияне «бьют рекорды» по получению шенгенских виз. Кроме того, Россия и страны Евросоюза объединены сильными и старыми культурными связями, а также — взаимодействием в науке и образовании.

1 декабря новый представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что у стран Евросоюза нет единства относительно России. Он подчеркнул, что санкции сами по себе не составляют политику и некоторые страны ЕС хотели бы нормализации отношений с Москвой.

«Вопрос очень спорный. Некоторые страны неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а кто-то, наоборот, поддерживает это. Санкции сами по себе не составляют политику», — подчеркнул дипломат.

В июле Чижов указывал, что для улучшения отношений между Москвой и ЕС последний «должен накопить критическую массу политической воли». «Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — говорил Чижов.

Отношения между ЕС и РФ по-прежнему находятся в кризисе из-за «крымских» санкций. 20 июня Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя — до 23 июня 2020 года.

Как отметили в Совете ЕС, меры применяются к лицам и компаниям ЕС, при этом они ограничены территорией Крыма и Севастополя. Кроме того, в отношении России действует еще несколько пакетов индивидуальных и общих евросанкций, бьющих по бизнесу обеих сторон. Причем каждый год евробизнес теряет $3,2 млрд из-за санкций — это признали в ООН.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва снимет ответные экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.

В июне 2018 года Путин подписал закон о контрсанкциях. Ответные меры принимаются по решению президента. В качестве таких мер документ вводит прекращение сотрудничества с «недружественными иностранными государствами».