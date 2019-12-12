«Главное, начали общаться»: Зеленский дал интервью «России 1»

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое большое интервью российским СМИ, это произошло после встречи политика с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже. Беседу с Зеленским провел журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

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«Главное, что мы начали все общаться», — так прокомментировал произошедшее сам украинский лидер.

Также, канал пообещал, что покажет реакцию окружения Зеленского на интервью российским журналистам.

Итоги саммита «нормандской четверки» еще долго будут обсуждаться украинской и российской публикой. При этом предостережения пресс-секретарей лидеров обоих государств оказались полностью оправданными.

После саммита, действительно, осталось «послевкусие разочарования», о чем и предупреждала перед встречей участников «нормандского формата» представительница Зеленского Юлия Мендель.

По итогам саммита стороны договорились провести обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса по формуле «всех на всех», призвали обеспечить всестороннее прекращение огня до конца года и согласовали проведение новых переговоров весной 2020 года.

Согласно тексту коммюнике, «нормандская четверка» заинтересована в согласовании всех юридических аспектов введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей (так на Украине называют ДНР и ЛНР), а также выступает за введение особого статуса на указанных территориях на постоянной основе.

«Стороны считают необходимым включить «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках «нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы», — отмечается в документе.

О том, что Путин победил на саммите «нормандской четверки», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Сегодня ты победитель», — сказала она российскому президенту после официального ужина, когда четыре лидера направились на пресс-конференцию, говорят источники СМИ.

В свою очередь, Зеленский уверен, что его переговоры с Путиным в Париже окончились «ничьей». По его словам, в ходе беседы были некоторые уступки. «Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем: ничья», — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что глава российского государства очень детально подходит к разбору каждого обсуждаемого вопроса.

«Я просто другой человек, быстрый: я думал — раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика. Трудно договариваться, очень, но сегодня были моменты, когда мы о чем-то договорились, о некоторых вещах», — произнес Зеленский.

Украинский лидер также сказал, что иначе подходит к договоренностям, при этом добавив, что заметил некоторые уступки со стороны Путина.

Пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков считает, что неуместно говорить о победителях или проигравших на саммите. По его словам, все лидеры имели единую цель — возобновить работу «нормандского формата» после длительного перерыва, а также принять реальные усилия для нахождения мер по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Представитель Кремля отметил, что в этом направлении уже сделаны важные шаги, но многое еще предстоит сделать.

Песков отметил, что общение глав государств во время саммита «нормандской четверки» — Россия, Украина, Франция, Германия — было конструктивным и прагматичным. Он подчеркнул, что во время открытого диалога стороны открыло высказывали свои позиции.

Пресс-секретарь назвал первую личную встречу президентов хорошим продолжением телефонного знакомства и выразил надежду на то, что их диалог станет началом конструктивного общения для решения существующих проблем.

Результаты прошедшего в Париже саммита превзошли ожидания, заявил глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. По словам парламентария, переговоры лидеров «нормандской четверки» «разблокировали и перезапустили» мирный процесс в Донбассе.

Среди значимых итогов встречи представитель Госдумы отметил подписание договоренностей об обмене «всех на всех», прекращении огня и включении «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

При этом Слуцкий отметил, что «глобального прорыва не произошло». Депутат подчеркнул, что результаты покажет исключительно ход дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе.

Украинская делегация несомненно изменила тональность переговоров в рамках «нормандского формата» — Германия, Россия, Украина, Франция — считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что в манере поведения переговорщиков со стороны Украины появилась большая реалистичность.

«Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение. Я думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова обратила внимание, что украинские переговорщики начали оперировать правовыми терминами и так или иначе идти путем сочетания интересов различных сегментов общества.

Она признала, что сегодня нет возможности реализовать все, что нужно. «Но то, что есть в этом некая большая реалистичность, — это 100%», — подчеркнула она.