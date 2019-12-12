«Невозможное возможно»: Зеленский вывел «формулу для Украины»

Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять главных пунктов «формулы будущего Украины». Так, по его мнению, страна будет развиваться, если на ее территории установится мир, не будет коррупции, а также установится народовластие. Кроме того, он считает, что необходимо наладить инфраструктуру государства и привлечь инвестиции.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «формуле будущего для Украины», которая состоит из пяти пунктов. О них он написал в своей авторской колонке в спецвыпуске украинского журнала «Новое время».

В начале материала он признает, что Украина пока не может быть глобальным лидером «в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых» или же «в технологиях и промышленном потенциале».

«Но мы точно можем стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего — самим себе», — уверен Зеленский.

По его словам, Украина может это сделать при нескольких условиях. Во-первых, по мнению президента, нужно установить мир. «Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей», — написал он.

Во-вторых, Зеленский считает, что должны быть «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». В этом случае он имеет в виду победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.

Также для успешности Украины он называет инвестиции. «Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса», — поясняет украинский лидер Владимир Зеленский.

В качестве четвертого фактора он называет «качественно иную инфраструктуру». Вместе с тем он пишет, что речь идет не только о дорогах, «хотя дороги — в первую очередь». «Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная», — указывает глава государства.

И наконец, в качестве пятого фактора, который необходимо достигнуть стране, он назвал народовластие. «Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента», — заключает Зеленский.

Между тем колонку президента прокомментировал главный редактор издания, в котором она была опубликована. «Надеюсь, в декабре следующего года в номере Мир в 2021 в авторской колонке президента мы прочтем не только о планах, но и о том, что сделано, и что еще предстоит», — написал Виталий Сыч во вступительном слове к украинской части спецвыпуска.

Стоит отметить, что Зеленский еще во время предвыборной компании объявил себя «президентом мира» и заявлял, что сделает все возможное, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Некоторые его действия дали свои результаты.

Так, 9 декабря в Париже состоялась встреча в «нормандском формате». Переговоры лидеров Франции, России, Украины и Германии прошли спустя три года после предыдущего саммита «четверки».

«Нормандский формат» был создан в 2014 году — в первые месяцы вооруженного конфликта, который начался в Донбассе после госпереворота на Украине. Основная задача переговоров – общими усилиями прийти к достижению консенсуса между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Для этого в 2015 году были подписаны Минские договоренности, в которых прописан основной порядок действий и итогов. Этот документ является основой работы «нормандского формата».

По итогам недавней встречи стороны заявили, что стороны поддержат Трехстороннюю контактную группу, если той удастся договориться о трех дополнительных участках разведения сил до конца марта 2020 года. Лидеры также подчеркнули, что призывают участников контактной группы способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами (которые связаны с конфликтом) по принципу «всех на всех».

Кроме того, стороны саммита обратили внимание, что заинтересованы в том, чтобы все правовые аспекты присвоения особого статуса ДНР и ЛНР были согласованы, чтобы он мог действовать на постоянной основе. Кроме того, было отмечено, что «формула Штайнмайера» должна быть интегрирована в украинское законодательство.