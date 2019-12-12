«Невозможное возможно»: Зеленский вывел «формулу для Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «формуле будущего для Украины», которая состоит из пяти пунктов. О них он написал в своей авторской колонке в спецвыпуске украинского журнала «Новое время».

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В начале материала он признает, что Украина пока не может быть глобальным лидером «в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых» или же «в технологиях и промышленном потенциале».

«Но мы точно можем стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего — самим себе», — уверен Зеленский.

По его словам, Украина может это сделать при нескольких условиях. Во-первых, по мнению президента, нужно установить мир. «Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей», — написал он.

Во-вторых, Зеленский считает, что должны быть «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». В этом случае он имеет в виду победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.

Также для успешности Украины он называет инвестиции. «Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса», — поясняет украинский лидер Владимир Зеленский.

В качестве четвертого фактора он называет «качественно иную инфраструктуру». Вместе с тем он пишет, что речь идет не только о дорогах, «хотя дороги — в первую очередь». «Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная», — указывает глава государства.

И наконец, в качестве пятого фактора, который необходимо достигнуть стране, он назвал народовластие. «Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента», — заключает Зеленский.

Между тем колонку президента прокомментировал главный редактор издания, в котором она была опубликована. «Надеюсь, в декабре следующего года в номере Мир в 2021 в авторской колонке президента мы прочтем не только о планах, но и о том, что сделано, и что еще предстоит», — написал Виталий Сыч во вступительном слове к украинской части спецвыпуска.

Стоит отметить, что Зеленский еще во время предвыборной компании объявил себя «президентом мира» и заявлял, что сделает все возможное, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Некоторые его действия дали свои результаты.

Так, 9 декабря в Париже состоялась встреча в «нормандском формате». Переговоры лидеров Франции, России, Украины и Германии прошли спустя три года после предыдущего саммита «четверки».

«Нормандский формат» был создан в 2014 году — в первые месяцы вооруженного конфликта, который начался в Донбассе после госпереворота на Украине. Основная задача переговоров – общими усилиями прийти к достижению консенсуса между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Для этого в 2015 году были подписаны Минские договоренности, в которых прописан основной порядок действий и итогов. Этот документ является основой работы «нормандского формата».

По итогам недавней встречи стороны заявили, что стороны поддержат Трехстороннюю контактную группу, если той удастся договориться о трех дополнительных участках разведения сил до конца марта 2020 года. Лидеры также подчеркнули, что призывают участников контактной группы способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами (которые связаны с конфликтом) по принципу «всех на всех».

Кроме того, стороны саммита обратили внимание, что заинтересованы в том, чтобы все правовые аспекты присвоения особого статуса ДНР и ЛНР были согласованы, чтобы он мог действовать на постоянной основе. Кроме того, было отмечено, что «формула Штайнмайера» должна быть интегрирована в украинское законодательство.