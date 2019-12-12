Климат, санкции и Brexit: чего ждать от саммита ЕС

В Брюсселе 12 декабря на фоне больших изменений проходит двухдневный саммит Евросоюза. Повестка мероприятия достаточно обширна — это и Brexit, и бюджетный план ЕС, и антироссийские санкции и, конечно, климатическая политика, которая стала приоритетом для европейских граждан.

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России — санкции

Как сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Евросоюзе, лидеры стран намерены принять решение о продление экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января. Как ожидается, ограничительные меры будут продлены еще на полгода.

При этом, согласно информации агентства, обсуждать тему лидеры ЕС будут, принимая во внимание итоги «нормандского саммита», который состоялся 9 декабря. Участники «четверки» — президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель — проинформируют остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений.

Как сообщил источник ТАСС, в ходе саммита будут обсуждаться отношения Брюсселя и Москвы. Несмотря на потепления в отношениях России и Франции, поблажек от Евросоюза на этом направлении пока ожидать не приходится.

О своем намерении продлить санкции уже заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Считаю, что это был первый шаг в правильном направлении, но я думаю, что нужно намного больше сотрудничества со стороны России, чтобы достигнуть финальных результатов, — сказал Науседа журналистам перед началом саммита. — Санкции должны быть продлены, потому что сейчас для России нужна мотивация, чтобы выполнить все обещания».

«Зеленая стратегия» Урусулы фон дер Ляйен

Главным и самым амбициозным вопросом на саммите станет создание стратегии Евросоюза в области изменения климата. Ожидается, что страны-члены ЕС возьмут на себя обязательства по разработке «дорожной карты» по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Под давлением общественного запроса в пользу более напряженной климатической политики лидеры, по крайней мере, пообещали, что отнесутся к этому вопросу серьезно.

«Мы считаем, что это не игра, это серьезный вопрос. И для этого нам нужен план. И мы хотели бы иметь четкий план, повестку дня со всеми техническими и финансовыми аспектами того, как ЕС достигнет углеродной нейтральности», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Тут, впрочем, с высокой вероятностью, обсуждение будет сопровождаться ожесточенной дискуссией. Климатическая политика требует серьезных уступок и затрат. Возглавляет проект сама новый председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Исполнять обязанности она начала 1 декабря. И, как можно заметить, новая глава ЕК сразу взяла высокий темп в своей работе.

Накануне Еврокомиссия нового состава представила свою «Зеленую стратегию», которая требует достаточно высокой цены. На реализацию необходимо выделить €260 млрд до 2030 года. Помимо этого, ЕК намерена в скором времени представить и первый «европейский закон о климате».

«Для достижения наших климатических и экологических целей Еврокомиссия также представит стратегию сохранения биоразнообразия на период до 2030 года, новую промышленную стратегию и план действий по циркулярной экономике. Немедленно начнется работа по повышению целевых показателей выбросов в Европе на период до 2030 года, что позволит наметить реалистичный путь к достижению цели 2050 года», — отмечается в документе.

Уже сегодня «зеленая стратегия» фон дер Ляйен столкнется с первым серьезным испытанием — обсуждением инвестиций для проекта.

Дело в том, что проект вызывает серьезное беспокойство со стороны Польши, Чехии и Венгрии, которые входят в число стран-членов ЕС, наиболее зависимых от угольной промышленности. Эти восточноевропейские страны хотят получить финансовые гарантии, прежде чем согласиться сократить до нуля объем выбросов парниковых газов.

Для них в проекте содержится обязательство создать «механизм справедливого перехода» на сумму €100 млрд для покрытия финансовых убытков, которые потерпят восточноевропейские государства, следуя амбициозному проекту главы ЕК.

Закрытие угольных электростанций грозит серьезным ударом по бюджету этих стран. При этом Варшава и ее союзники хотят больших гарантий.

И хотя официальные лица Польши уже приветствовали анонсированный Еврокомиссией механизм, Варшава обращает внимание, что затраты для нее будут огромными, и реализация «стратегии» коснется всех бюджетов вплоть до 2050 года.

Споры вокруг целесообразности подобных финансовых издержек уже разгорелись вовремя обсуждения инициативы в Европарламенте. По информации «Би-би-си», оппонировал сторонникам «Зеленой стратегии» член от правящей партии Польши «Право и справедливость» Рышард Легутко, отмечая, что инициатива вызывает больше вопросов, чем ответов.

Согласие выразил и румынский депутат Дан Ника. Он предупредил, что если его страна достигнет цели, намеченной на 2030 год, то это будет стоить 40% от размера экономического производства, а затраты составят почти €8 млрд в год. По его словам, особенно пострадают семьи, проживающие вблизи горных районов.

Как сообщает Financial Times, Польша требует значительных пересмотров стратегии, пытаясь добиться от Брюсселя взять на себя обязательство по поддержанию экономики менее обеспеченных стран-членов ЕС, а также предоставлению сельскохозяйственных субсидий.

В список пожеланий Варшавы входит пункт о «минимальной поддержке в размере €578,5 млрд со стороны Европейского инвестиционного банка» на реализацию проекта. В то время как ЕС планирует оказать поддержку только в виде финансирования процесса перехода.

Прага и Будапешт выдвинули аналогичные требования. Как сообщает FT со ссылкой на источник в ЕС, подобные запросы могут открыть «ящик Пандоры», поскольку другие страны поспешили обеспечить свои собственные интересы в следующем многолетнем бюджете ЕС.

Деньги — не единственная проблема. Страны Центральной и Восточной Европы призывают к четкому пониманию того, что атомная энергия может быть ответом на климатический кризис.

Кроме того, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поднял вопрос, как вынудить другие страны, такие как Китай и Россия, также снижать выбросы в атмосферу при производстве товаров. В частности, Бабиш предложил обсудить введение пошлин, так как «они производят товары за пределами Европы с выбросами, а мы покупаем эти товары».

«Я считаю, что нам нужно это обсуждать, а не просто говорить, давайте делать без всякого анализа. Потому что есть вопрос, как мы вынудим Китай, Россию и Индию сократить их выбросы. Другие их увеличивают, я был на климатической конференции в Мадриде», — сказал Бабиш журналистам перед началом евросаммита в Брюсселе.

Председатель Европейского совета Чарльз Мишель заявил накануне, что надеется на одобрение лидеров ЕС «Зеленой стратегии». Он также считает, что таким образом Брюссель пошлет положительные сигналы на саммит ООН по изменению климата, который сейчас проходит в Мадриде.

«Борьба с глобальным изменением климата будет в числе ключевых тем на саммите ЕС. Это вызов, но это также возможность для европейцев, чтобы развивать зеленую экономику, которая позволит обеспечить процветание людей. Европа должна стать первым «зеленым континентом» в мире», — заявил Мишель в ходе саммита журналистам.

Хотя предложения новой Еврокомиссии достаточно амбициозны, чтобы проект был запущен, «Зеленую стратегию» должны одобрить Европарламент и Евросовет.

Если лидеры ЕС не одобрят проект, то это станет первой неудачей для Урсулы фон дер Ляйен. Проблема, однако, состоит в том, что такая достаточно серьезная цель оказалась связана с распределением следующего семилетнего бюджета, что кажется не совсем удачной стратегией.

Саммит, который запланирован как прорыв политиков в области климатических изменений, может превратиться в споры и конфликты из-за бюджета. Тем не менее, странам Восточной Европы будет действительно трудно решиться на столь дорогостоящий проект, не разрешив вопросы финансирования.

Бюджетный план, к слову, также будет обсуждаться на фоне жарких дискуссий.

«Из-за этого вопроса саммит может затянуться до глубокой ночи. Хотя если глава Евросовета поймет, что невозможно достичь соглашения, то он отложит обсуждение темы», — сообщил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС.

Предложения по бюджету внесет финское председательство — объем финансирования должен составить €1,08 трлн. Одна из больших проблем, с которой столкнутся лидеры ЕС, — сокращение бюджета в случае выхода Великобритания из Евросоюза. Финансирование на 2021-2027 год должно сократиться минимум на €13 млрд из-за Brexit. Таким образом, взносы каждого члена ЕС должны вырасти, что, несомненно, придется не по вкусу многим.

Опустеет ли место Британии

Саммит ЕС должен был проходить уже без Великобритании. Отчасти, так оно и вышло. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон отсутствует — в его стране сейчас проходят выборы, от результатов которых и зависит дальнейшая судьба Лондона и всего Евросоюза. За результатами голосования лидеры ЕС смогут следить в режиме реального времени.

«В последнее время много говорят о национальном унижении, но это новый минимум: Великобританию представляет бельгиец, потому что мы не будем никого отправлять на встречи ЕС», — пишет редактор The Guardian в СМИ Джим Уотерсон.

В связи с тем, что выборы в Великобритании проходят в четверг, Brexit лидеры ЕС отложили на завтрашний день. Если Консервативная партия Бориса Джонсона одержит победу и получит большинство в парламенте, то у Брюсселя появится уверенность, по крайней мере, в том, что Лондон покинет ЕС. Однако в Великобритании неплохие позиции удерживают и противники Brexit, в случае их успешного выступления на выборах, парламент вновь может оказаться расколотым и неспособным к принятию решений.

Свой голос Лондон передал председателю Европейского совета, бельгийцу Шарлю Мишелю — жест отчасти символический. Для политика, к слову, саммит также, как и для Урсулы фон дер Ляйен, станет первым.

Он пообещал новый стиль и новый подход, заявив, что хочет, чтобы лидеры сосредоточились на стратегических дебатах, а не на «составлении сессий» выводов саммита. Для работы ЕС, по словам главы Европейского совета, необходимо «лучшее общение».

«Моя цель — не революция, а эволюция», — сказал он в среду.