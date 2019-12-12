Выборы нон-стоп: чем закончится кризис в Израиле

Парламент Израиля утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года внеочередных выборов. Документ поддержали 94 депутата кнессета из 120, таким образом, парламент объявил о самороспуске.

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На заседании присутствовали премьер-министр Израиля, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху и победитель прошлых выборов — глава блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц.

С 12 декабря кнессет официально прекратил свою работу, а все ведущие партии страны снова начали подготовку к выборам — уже третьим внеочередным подряд.

Такого в истории Израиля еще не было.

Год противоречий

Политический кризис в Израиле начался еще год назад, тогда партия «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом покинула правящую коалицию. Политик ушел с поста министра обороны и вышел из коалиции с «Ликуд» Нетаньяху из-за разногласий по ситуации в секторе Газа.

Лидер «Наш дом Израиль» требовал от премьера начать полномасштабную военную операции против палестинцев, но Нетаньяху отказался идти на данный шаг.

Распад коалиции заставил премьера организовать роспуск парламента и назначить внеочередные выборы на апрель 2019 года. По их итогам победу одержал «Ликуд» — партия получила 35 мест в парламенте, но спустя месяц переговоров Нетаньяху так и не смог сформировать новую коалиции, поэтому парламент вновь был распущен.

Вторые внеочередные выборы в парламент Израиля прошли в сентябре, на них «Ликуд» уступил «Кахоль-Лаван». Блок Ганца получил 33 места в кнессете, обыграв партию Нетаньяху лишь на один мандат. После избирательной кампании премьер вновь предпринял попытку собрать коалицию, однако и она закончилась провалом.

В октябре мандат на формирование правительства был передан Ганцу, глава «Кахоль-Лаван» последовательно продвигал идею так называемого правительства единства. Ганц настаивал на создании коалиции трех ведущих партий — «Ликуд», «Кахоль-Лаван» и «Наш дом Израиль». Переговоры сторон продолжались вплоть до 20 ноября, но Ганцу так и не удалось прийти к соглашению с Нетаньяху и Либерманом.

Провал переговоров поставил власти Израиля в тупик, так как «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» не справились со своей задачей.

В связи с неудачей сторон начал действовать специальный 21-дневный период, в течение которого любой депутат кнессета мог заручиться поддержкой 60 парламентариев и затребовать у президента Израиля Реувена Ривлина мандат на формирование правительства.

Выборы без выбора

Установленный срок истек, никто из депутатов не смог найти выход из положения или даже начать переговоры, поэтому кнессет и проголосовал за новые выборы. По последним опросам Panel Project HaMidgam от 10 декабря, после выборов «Ликуд» может рассчитывать на 37 мест в парламенте, «Кахоль-Лаван» — на 33 мандата, арабский «Общий список» — 13 мест, «ШАС» — 6, «Наш дом Израиль» — 8, «Яхадут ха-Тора» — 7, «Ха-Ямин ха-Хадаш» — 6, а партии «Авода-Гешер» и «Ха-махане ха-демократи» могут получить по 4 места соответственно.

Сейчас временное правительство Израиля состоит из представителей правого блока Нетаньяху — «Ликуд», «ШАС», «Яхадут ха-Тора», «Союз правых партий» и «Ха-Ямин ха-Хадаш». В совокупности у них 55 из 120 мест в кнессете, согласно опросу, на новых выборах правый блок может рассчитывать лишь на 52 мандата.

Для формирования устойчивой коалиции Нетаньяху необходима поддержка как минимум 61 депутата, таким образом, даже новые выборы не снимут вопрос о переговорах с повестки дня. Однако в конце ноября генпрокуратура Израиля предъявила обвинения премьеру по трем уголовным делам, премьера подозревают во взяточничестве, мошенничестве и обмане доверия народа.

Стоит отметить, что провал переговоров по правительству единства между Нетаньяху, Ганцом и Либерманом, в частности, связан с позицией премьера. Как отмечал глава «Наш дом Израиль», Нетаньяху не хотел отказываться от поддержки остальных партий своего правого блока.

Подобный расклад дел не устраивал Либермана, который выступал против ряда союзников премьера из-за их связи с арабским «Общим списком». Обвинения в адрес Нетаньяху могут изменить расклад сил и привести к смене лидера в партии «Ликуд», что позволит возобновить переговоры с Либерманом и Ганцем.

Тем не менее, фактически у генпрокуратуры нет полномочий для смещения Нетаньяху с должности премьера, так как парламент распущен и правительство действует в формате временного.

Остается шанс получить решение суда, а затем и подтверждение Верховного суда, но процесс может затянутся до конца следующего года. Единственная возможность — это самоличный уход Нетаньяху в отставку для участия в разбирательстве, но пока премьер не собирается этого делать.

Сам Нетаньяху уверен, что обвинения против него — попытка переворота на основе ложных утверждений.

«То, через что я прохожу сейчас, очень тяжело для меня, но это еще тяжелее для моей семьи. Я продолжу руководить Израилем ответственно и в соответствии с законом», — подчеркивал премьер.

Нетаньяху останется у власти как минимум до весенних парламентских выборов, отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» израильский политический обозреватель Бенни Брискин. «Он наметил свою линию обороны, которая скорее стала атакой. Премьер призвал проверять проверяющих, расследовать действия прокуроров и полицейских следователей», — считает эксперт.

Защита премьера сработает из-за многочисленных свидетельств о своеобразной безнаказанности правоохранительных органов, добавил Брискин, однако своими действиями Нетаньяху расшатает ситуацию в Израиле — жители страны уже начали терять доверие к полиции.