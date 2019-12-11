«Беспардонная ложь»: Путин о резолюции ЕП по Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире не прекращаются попытки искажения истории Второй мировой войны. По словам президента, этим занимаются не только пособники нацистов.

«Теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», — сказал Путин на заседании организационного комитета «Победа».

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.

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«Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941», — добавил Путин.

Тех, кто пытается спорить с их выводами, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы, отметил глава государства, но Россия все равно продолжит добиваться правды.

«Наш ответ на ложь — это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте, а то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего», — возмутился Путин.

Кроме того, президент России заявил, что в истории не может быть «невыгодных, неудобных страниц» и она нужна в совокупности без прикрас и изъянов.

«Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность Родине, великим делам своих предков, ответственность за будущее России», — указал Путин.

Документы, касающиеся событий Великой Отечественной войны, должны быть доступны гражданам, считает российский лидер, а также их следует системно вводить в научный оборот.

«Не менее важно активно поддерживать соответствующие общественные инициативы, содействовать поисковикам, волонтерам, краеведам, просто энтузиастам, людям, которые увлекаются этим и отдают этому делу свою душу, время и годы своей жизни», — подытожил Путин.

В последние годы в Европе активизировались различные антисоветские движения. Памятники бойцам Красной армии систематически становятся целью различных вандалов, в частности, подобное происходит в странах Прибалтики, Польше, Австрии.

Москва последовательно требует от властей указанных государств защитить мемориалы, однако зачастую призывы не находят отклика.

Частью своеобразной антисоветской кампании можно назвать сентябрьскую резолюцию Европарламента об исторической памяти по Второй мировой войне. В документе утверждается, что нацистская Германия якобы спровоцировала войну вместе с Советским Союзом, в подтверждение данной позиции приводится пакт Молотова — Риббентропа.

Речь идет о договоре между нацистским Берлином и Москвой, который предполагал ненападение сторон друг на друга и сохранение нейтралитета в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей страны. Соглашение было заключено в 1939 году, но утратило свою силу через два года, когда нацистская Германия напала на СССР. К слову, аналогичные соглашения с Германией заключала и Польша (пакт Пилсудского — Гитлера).

В МИД России резолюцию ЕП по Второй мировой назвали очередным витком грубой фальсификации истории. Как заявляла официальный представитель ведомства Мария Захарова, данный документ — лишь набор ревизионистских утверждений.

«Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма», — отмечала Захарова.

В резолюции нет ни слова о проводившейся европейскими странами политике по изменению вектора захватнических планов агрессора с Запада на Восток, отмечала представитель МИД РФ, в частности, в документе не упоминается «Мюнхенский сговор 1938 года».

«Его участники отдали на растерзание нацистов суверенное государство — Чехословакию. Подобная избирательность исторической памяти поражает своим цинизмом. Замалчивая неприятные для себя страницы и трактуя «подретушированную» версию событий по своему усмотрению, в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью», — подытожила Захарова.