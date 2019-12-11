Подрался в Раде: на Украине госпитализировали депутата

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за драки депутата президентской партии «Слуга народа» Андрея Богданца с националистами в здании Верховной рады, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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«По факту столкновения в помещении комитетов Верховной рады полиция открыла уголовное производство. Следователи квалифицировали произошедшее как «угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», — приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Конфликт произошел в день заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики, передает агентство. Украинские парламентарии обсуждали законопроект о рынке земли. Националисты, в свою очередь, хотели, чтобы эта тема была снята с рассмотрения. Члены нацпартии «Свобода» выступают категорически против продажи украинских земель.

Бывшие нардепы, как отмечает ТАСС, намеревались объявить о своих требованиях во время заседания аграрного комитета Рады, но их туда не пускали.

Из-за этого возникла драка, в результате которой депутата «Слуги народа» Андрея Богданца госпитализировали. По словам замглавы фракции пропрезидентской партии Евгении Кравчук, врачи подозревают у него сотрясение мозга.

Как отмечали в партии президента Украины Владимира Зеленского, националисты умышленно пытались сорвать работу парламентского комитета. После инцидента депутаты «Слуги народа» решили перенести заседание на утро четверга, 12 декабря.

Как отмечает РИА «Новости», нарушителям закона может грозить от четырех до семи лет лишения свободы.

В новом созыве Верховной рады это уже третья драка и одновременно вторая за месяц. В прошлый раз (5 декабря) в стенах украинского законодательного органа подрались члены фракции президентской партии Гео Лерос и Максим Бужанский, передает «Страна.ua».

Конфликт произошел из-за того, что Лерос оскорбил бывшую представительницу правительства в Раде Ирину Верещук во внутреннем чате партии. И за нее заступился коллега Бужанский.

Верещук рассказала изданию, что после оскорбления депутат не стал перед ней извиняться. Вместе с тем на слова Лероса, которые задели женщину, никак не отреагировала и фракция. По мнению Верещук, Лерос высказался в отношении нее «неполитическим способом». «Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, фракция не отреагировала», — пожаловалась Верещук журналистам.

После этого она решила рассказать о случившемся всем, кто находился рядом с ней. В результате «те, кто это услышал, — пошли» к Леросу, после чего он извинился «и больше никого не обзывал».

Сам Лерос объяснил конфликт расхождениями во взглядах и старался не давать подробных комментариев. Так как спор возник внутри партии, он посчитал, что не стоит активно обсуждать инцидент. «Я предпочитаю ту позицию, что внутренние разборки остаются внутренними. Я занял эту позицию», — сказал нардеп в комментарии «Стране.ua».

Он добавил, что если Верещук хочет «вывалить тарелку общественности», пусть сама и предоставляет скриншот переписки. «Пусть она покажет переписку, и тогда мы посмотрим, кто будет извиняться. Речь не идет о нецензурной лексике к коллеге. Я высказался нецензурно о самой ситуации», — объяснил он.

Вместе с тем парламентарий, как отмечает издание, ответил уклончиво на вопрос, была ли в Раде драка. Лерос отметил, что было только «толкание». Третий участник конфликта — Бужанский — подтвердил его слова и сказал, что как таковой драки не было.

Третий случай произошел в октябре этого года. Тогда подрались представитель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Николай Скорик и депутат от партии Зеленского Николай Тищенко. Конфликт возник из-за разногласий депутатов и закончился оторванной с одежды Скорика пуговицей. Депутаты не смогли прийти к консенсусу относительно создания следственной комиссии для расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда там проходили беспорядки, стрельба и возник пожар в Доме профсоюзов. Всего погибли 48 человек, еще несколько сотен пострадали.