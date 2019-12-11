«Вранье»: Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике «нормандского саммита», прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

На сайте президента Украины разместили искаженный вариант документа, пишет политик, представители «нормандской четверки» договорились обсудить все правовые аспекты особого статуса Донбасса, однако Киев в публикации «сузил этот вопрос до закона об особом статусе».

«Власти Киева дошли до крайней степени вранья», — считает Пушилин.

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Правовые аспекты должны включать комплекс законов и соглашений, продолжил глава ДНР, в том числе об амнистии и проведении местных выборов, а также предполагают внесение соответствующих поправок в конституцию.

«Пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита», — подчеркнул Пушилин.

Стоит отметить, что Киев спешно поправил ошибки в публикации итогового документа «нормандского саммита». В настоящее время согласованный текст коммюнике размещен на всех версиях сайта — украинской, русскоязычной и англоязычной.

При этом искажение итогового коммюнике со стороны Киева заметили не только в ДНР, но и на Украине. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила власти страны в фальсификации перевода текста итогового документа.

«Офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договоренностей глав государств», — заявили в пресс-службе партии.

Перевод документа должен быть немедленно исправлен, убеждали в «Оппозиционной платформе», а также необходимо «наказать виновных».

В России же уверены, что Киев попытался сделать вид, что речь идет только о продлении на год закона об особом порядке местного самоуправления. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, без включения особого статуса Донбасса в конституцию Украины он может быть отменен в любой момент.

«Таким образом, Донбасс получит особый закон на время, а потом киевские власти в любой момент могут забрать его обратно», — уверен политик.

Киев должен включить закон об особом статусе Донбасса в конституцию, подчеркнул Пушков, это необходимо для полноценного функционирования документа.

Лидеры стран «нормандской четверки» — Россия, Украина, Германия, Франция — провели встречу в Париже 9 декабря. Главной темой переговоров стал вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, обсуждение затянулось до ночи.

По итогам саммита стороны договорились провести обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса по формуле «всех на всех», призвали обеспечить всестороннее прекращение огня до конца года и согласовали проведение новых переговоров весной 2020 года.

Согласно тексту коммюнике, «нормандская четверка» заинтересована в согласовании всех юридических аспектов введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей (так на Украине называют ДНР и ЛНР), а также выступает за введение особого статуса на указанных территориях на постоянной основе.

«Стороны считают необходимым включить «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках «нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы», — отмечается в документе.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Киев собирается на год продлить действие закона об особом статусе Донбасса. «Это техническая вещь, нам легче сейчас продолжить этот закон и позже внести «формулу Штайнмайера», видя определенные шаги с той стороны [ополченцев], что мы приближаемся к деэскалации», — уверен президент Украины.

«Формула» предусматривает предоставление временного особого статуса республикам Донбасса. Главная цель соглашения — проведение выборов на указанных территориях. Избирательная кампания должна пройти под наблюдением ОБСЕ, если выборы признают легитимными — статус республик станет постоянным.

У властей Украины есть четыре месяца для включения положений документа в законодательство, однако пока никаких шагов для этого сделано не было.