Заткнули рот оппозиции: за что Европа клеймит Венгрию

В четверг, 12 декабря, в Брюсселе пройдет саммит Евросоюза. Это будет первое подобное мероприятие для нового главы Евросовета Шарля Мишеля. На встрече он познакомится со многими лидерами ЕС, один из которых наверняка станет головной болью для нового состава европейских властей.

Речь о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который давно завоевал славу главного возмутителя спокойствия в Европейском союзе. Предыдущий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время одной из встреч в шутку назвал Орбана «диктатором», однако многие в ЕС воспринимают это вполне серьезно.

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На саммите Орбана вряд ли ожидает теплый прием, так как отношения между Венгрией и ЕС серьезно накалены. Это, в частности, показала встреча венгерских чиновников и их европейских коллег в Брюсселе 10 декабря.

Ожесточенные дебаты касались состояния верховенства права в Венгрии — эта проблема давно вызывает в ЕС озабоченность.

Премьера Орбана, который с перерывами стоит у руля Венгрии почти 20 лет, обвиняют в наступлениях на академические свободы, усилении контроля над СМИ. По данным ЕС, в настоящее время 400 различных средств массовой информации находятся в руках структур, так или иначе связанных с правительством.

Еще один предмет озабоченности — юридические реформы в Венгрии, которые сделали судебную власть зависимой.

Особое возмущение европейцев вызвал принятый 10 декабря так называемый «закон намордника», согласно которому спикер парламента имеет право штрафовать депутатов за выражение протеста в здании парламента. Оппозиция считает, что таким образом парламентское большинство партии Орбана «Фидес» будет затыкать рты оппозиции.

Как отмечает европейское издание американской газеты Politico,

«прегрешения Венгрии перед ЕС уже привели к тому, что против этой страны запущены процедуры 7-й статьи Лиссабонского договора о ЕС.

Она предполагает введение внутренних санкций в отношении страны, «серьезно нарушающей европейские ценности», а также может лишить страну права голоса в Совете Европы. Аналогичные процедуры запущены и в отношении Польши. Надо отметить, что репрессивные меры пока в действие не вступили.

На встрече с высокопоставленными венгерскими чиновниками присутствовали представители Дании, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Швеции и Словении.

Однако, несмотря на внушительный набор стран-участниц встречи, найти консенсуса так и не удалось. Один из европейских чиновников признался Politico, что беседа была «пустой тратой времени».

Сорос уехал, но оркестр играет

Что же касается венгерских представителей, то они использовали встречу, чтобы напомнить об извечном враге Орбана — миллиардере-филантропе Джордже Соросе, уроженце Венгрии.

Госминистр по международным связям Золтан Ковач, который публиковал в Twitter реплики со встречи, также поместил фото Сороса. Бизнесмен был запечатлен там в компании еврокомиссара по защите европейских ценностей Веры Боровой. Фото он снабдил надписью: «Оркестр Сороса за работой».

Известно, что Орбан считает Сороса своим личным врагом — его он обвиняет в попытке подорвать государственность Венгрии. С подачи премьера в стране инициирована кампания «Стоп Сорос», которая привела к закрытию основанного на средства предпринимателя Центрально-европейского университета в Будапеште и его переезд в Вену.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский, в Венгрии Сороса считают опасным: «У фонда бизнесмена есть возможности влияния на европейском направлении». Эксперт предрекает, что

новое руководство ЕС сегодня «пытается обозначить свою позицию», что буквально надо понимать как продолжение давления на Венгрию. Но, несмотря на это, вряд ли ЕС примет против Будапешта по-настоящему репрессивные меры.

«Ссориться не хочется некому», — подчеркивает Офицеров-Бельский, добавляя, что ЕС не настроен на слишком радикальные действия.

К тому же, считает эксперт, система принятия решений в ЕС — это консенсус. «Могут ли венгры использовать свои возможности для шантажа? Могут. И в ЕС это понимают», — говорит эксперт.

В свою очередь, в ЕС осознают, что несмотря на свою фронду, Венгрия поддерживает антироссийские санкции. Как рассказывал ранее «Газете.Ru» один из венгерских евродепутатов, Будапешт голосует «вместе с ЕС» по всем ключевым вопросам.

Партия «Фидес» также входит в умеренно-консервативную парламентскую группу «Европейская народная партия» и дистанцируется от «евроскептиков». Правда, в партии в январе пройдут дискуссии, оставлять ли «Фидес» в своих рядах. Решение будет принято на основании доклада, который должен быть готов к концу декабря.

По мнению Офицерова-Бельского, давление ЕС дает Орбану определенный карт-бланш в собственной стране, так как в подобной ситуации «он чувствует себя как рыба в воде»: «Такой конфликт ему нужен для национального драйва», — поясняет эксперт.

Он предрекает, что Орбан будет уcиливать свое влияние на политическую систему для мобилизации своих сторонников. Тем более такой внешний прессинг премьеру необходим, поскольку в октябре на местных выборах партия выступила неудачно и потеряла пост мэра Будапешта.

Правда, как предрекают в своем прогнозе на 2020 год эксперты датского Saxo Bank, ЕС может вполне пойти на то, чтобы ввести против Венгрии серьезные санкции, а это лишит страну субсидий и приведет к экономическому кризису.

В ответ, как считают аналитики, Орбан начнет открыто говорить о «кровном братстве» с Турцией и Россией.

Эти события «совпадут с минимизацией европейских траншей в следующие два года». Венгерский форинт обвалится до 375 за евро (сейчас курс около 330 к 1), так как рынки испугаются оттока капитала из-за пересмотра европейскими компаниями инвестиционных планов в Венгрии. Впрочем, сами авторы прогнозов говорят, что их цель — не столько шокировать, сколько обратить внимание на ситуацию.