Саммит четверки: Меркель признала Путина победителем

Президент России Владимир Путин победил на саммите «нормандской четверки». Такие слова произнесла канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Сегодня ты победитель», — заявила она российскому президенту после официального ужина, когда четыре лидера направились на пресс-конференцию. Отмечается, что «поздравила» Путина Меркель без особой радости.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его переговоры с Путиным в Париже окончились «ничьей». По его словам, в ходе беседы были некоторые уступки.

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«Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем: ничья», — отметил украинский лидер.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в свою очередь заявила, что переговоры в Париже прошли очень успешно.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря. В общей сложности лидеры России, Украины, Франции и Германии общались 5,5 часа. Причем полтора из них Путин и Зеленский провели за личным разговором (в присутствии делегаций).

Как анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, новая встреча в «нормандском формате» должна состояться через 4 месяца. По его словам, прошедшая дискуссия позволила продвинуться по ряду вопросов, в том числе — обмена пленными.

На итоговой пресс-конференции результаты были обрисованы в общем виде. Лидеры «нормандской четверки» «договорились продолжать договариваться», говорил один из членов украинской делегации в кулуарах саммита.

Стороны согласились, что минские соглашение остаются фундаментом, на котором продолжает работу «нормандский формат». Разведение сил будет проведено еще в трех новых пунктах на линии соприкосновения, причем произойти это должно до конца марта 2020 года. На данный момент силы разведены в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.

Однако лидеры «нормандской четверки» заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года. При этом важно отметить, что Владимир Зеленский признал, что не знает, как проконтролировать исполнение этого решения.

«Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих <...> лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что все будем действительно к этому относиться серьезно», — подчеркнул украинский лидер.

Стороны смогли достичь договоренности об организации нового обмена пленными по формуле «всех на всех» до конца 2019 года. Кроме того, Красному кресту будет предоставлен «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

До сих пор туманной остается судьба донбасских выборов, назначенных на осень 2020 года. Кроме того, ничего конкретного не решили по поводу предоставления Донбассу особого статуса. Также неясен вопрос контроля над российско-украинской границей, в настоящий момент подконтрольной самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.

Эти вопросы, однако, будут прорабатывать министерства иностранных дел четырех «нормандских» государств. По итогам работы будут представлены конкретные механизмы реализации минских соглашений.

Саммит «нормандской четверки» как формат переговоров по ситуации в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех европейских государств впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году, когда украинские власти начали на востоке страны так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО) против жителей региона, не согласившихся с результатами государственного переворота в Киеве зимой того же года. Продолжающийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из страны.

Киев обвиняет в разжигании конфликта Москву, однако доказательств российского вмешательства привести не может. Российская сторона отрицает причастность к конфликту. ОБСЕ официально признала, что российских вооруженных формирований в Донбассе нет.