«Газават до последнего»: 25 лет назад началась чеченская война

Ввод федеральных сил в Чечню, которая де-факто в то время находилась вне правового поля России, был осуществлен на основе указа президента Бориса Ельцина, подписанного 11 декабря 1994 года. Он назывался «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась первая чеченская война.

«Наша цель состоит в том, чтобы найти политическое решение проблем одного из субъектов Российской Федерации — Чеченской Республики, защитить ее граждан от вооруженного экстремизма. Но сейчас мирным переговорам, свободному волеизъявлению чеченского народа препятствует нависшая опасность полномасштабной гражданской войны в Чеченской Республике»,

— заявил президент Ельцин в обращении к гражданам после публикации указа.

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Ко времени ввода войск обстановка в республике не контролировалась федеральным центром. Глава республики — бывший генерал советской армии Джохар Дудаев — был весьма агрессивно настроен к Москве. Боевики Дудаева совершали вооруженные набеги в центральной части России, а сам генерал призывал к «газавату до последнего чеченца».

К декабрю 1994 года мятежная республика обладала большим количеством оружия, оставшегося в армейских частях. Дудаевцы терроризировали местное русскоязычное население, а также подвергали арестам и избиениям лояльное Москве прежнее руководство республики. Идеей Дудаева было создание независимой от Москвы республики Ичкерия. Ее конституцию раздавали для ознакомления всем приезжавшим из Москвы журналистам.

Знавшие Дудаева российские военные поражались переменам, которые произошли в некогда бравом и дисциплинированном командире бомбардировщика дальней авиации. В советской армии Дудаев был единственным генералом — этническим чеченцем.

Считается, что одной из косвенных причин конфликта стала личная неприязнь Ельцина к Дудаеву, которого российский президент не желал воспринимать всерьез.

Глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов, который занимал эту должность с 1993 по 1996 год, рассказывал, что и федеральному центру, и Дудаеву трудно было пойти на сближение, учитывая обстоятельства. «Рядом с Дудаевым всегда были [боевик Шамиль] Басаев и его команда, которые не давали ему ни с кем говорить», — вспоминал Филатов.

«Попытки встретиться с Ельциным у него были, однако в Кремле к ним относились неоднозначно: многие предполагали, что он хочет использовать встречу, чтобы поднять свой рейтинг, который у него начал падать, а также что он хочет использовать ее для ультиматума нам», — рассказывал «Газете.Ru» экс-глава администрации президента.

По мнению Филатова, в ходе чеченской кампании была «совершена целая серия ошибок». Одна из главных — направление в небольшую республику молодых неопытных военных, большинство из которых не были обучены военным действиям в городских условиях.

При этом многие боевики прошли армейскую службу и хорошо понимали уязвимые места российских военных. Учитывая общий хаос в стране времен «лихих 90-х», российская армия была слабо оснащена и экипирована, бойцы испытывали трудности с медикаментами и снабжением.

В результате сложилась беспрецедентная для новейшей истории России ситуация. Заместитель главкома Сухопутных войск Эдуард Воробьев отказался принять командование в связи с полной неготовностью армии к ведению операции. Командование группировкой взял на себя будущий глава Генштаба России Анатолий Квашнин.

Но главным лицом кампании стал министр обороны России Павел Грачев, который решил провести конце декабря 1994 года штурм Грозного и дворца называвшего себя президентом Ичкерии Дудаева. Грачев обещал Ельцину, что сможет быстро взять столицу Чеченской республики. Однако использование танков при штурме оказалось бесполезным: в городских условиях они становились легкой мишенью боевиков.

В результате штурма Грозного в новогоднюю ночь более 1000 российских военных погибли, несколько сотен человек были ранены.

«Радиосвязь в подразделениях, штурмующих Грозный, была почти парализована из-за царившей в эфире неразберихи. Между подразделениями практически не было взаимодействия, сказывалась неопытность большинства механиков-водителей танков и БМП… Смешанные колонны (автомобили и бронетанковая техника) растягивались вдоль узких улиц, не имея пространства для маневра. В результате из зданий пехоту и технику расстреливали в упор», — напишет в своих мемуарах участник чеченской кампании генерал Геннадий Трошев.

В сводках новостей и в официальных бумагах военные действия в Чечне носили название контртеррористической операции, однако в народе ее назвали «первой чеченской войной». Боевики-дудаевцы часто отличались особой жестокостью, подвергая попавших в плен солдат пыткам.

Нередки были и случаи гибели мирного населения в результате налетов авиации. Военные мотивировали свои действия тем, что боевики использовали жилые кварталы для ведения огня по российским военным.

Война в Чечне стала первой телевизионной войной, которая буквально шла в прямом эфире. Гибель молодых ребят шокировала общественность, а оппозиция требовала от властей прекращения конфликта.

Страдания мирного населения, которое цинично использовалось боевиками, привлекло к части ичкерийского истеблишмента внимание международных правозащитников и российской интеллигенции — они также требовали от властей завершить войну.

Символом антивоенных настроений стали эмоциональные репортажи журналистки «Новой Газеты» Анны Политковской, которые описывали жестокость чеченской войны и страдания мирного населения. Правда, военные подвергали ее критике за то, что она, по их мнению, сочувствовала боевикам.

Отношение российского общества к войне было скорее отрицательным, 36% опрошенных ВЦИОМ в декабре 1994 года выступали за мирное решение чеченской проблемы. При этом 23% выступали за вывод войск, 30% считали, что действовать, наоборот, надо решительно. Ответственность за происходящее граждане разделяли почти поровну: 31% считал виновным в конфликте Дудаева, 25% — Ельцина и его окружение.

Стоит отдельно подчеркнуть, что не все чеченцы поддерживали руководство Ичкерии в лице Дудаева и его полевых командиров. Часть чеченских лидеров воевали и на стороне федеральных сил. Командующим вооруженными формированиями оппозиции стал Бислан Гантамиров, бывший мэр Грозного, перешедший в оппозицию к мятежному генералу.

После гибели в 1996 году Дудаева к власти в Чечне приходит другой полевой командир, бывший советский полковник Аслан Масхадов.

В 1996 году он пошел на перемирие с федеральным центром, которое получило название «Хасавюртовские соглашения». Их заключение погасило конфликт, однако Чечня все равно фактически оставалась вне юрисдикции России. Ситуация изменилась в 1999 году, уже после «второй чеченской войны». В борьбе с боевиками Басаева федеральный центр смог заручиться поддержкой уважаемого в Чечне муфтия Ахмата Хаджи Кадырова. Впоследствии он был избран президентом Чечни.